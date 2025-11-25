Bancada federal deixa a UFS sem emenda no Orçamento da União

Por Adiberto de Souza *

Pela primeira vez em mais de 10 anos a Universidade Federal de Sergipe não foi contemplada com nenhuma emenda de bancada ao Orçamento da União. Antes da reunião dos oito deputados e três senadores sergipanos para definição das emendas coletivas, a reitoria apresentou três propostas, contudo nenhuma foi aprovada, deixando Universidade fora dos recursos previstos para o próximo Orçamento da União. Diante da visível falta de compromissos dos nossos parlamentares para com a educação superior, A UFS só terá direito a R$ 5 milhões de uma emenda apresentada pelo senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) para Campus de Itabaiana. É uma pena que a bancada federal de Sergipe não prestigie uma instituição tão importante para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Só Jesus na causa!

Balde de água fria

Com o adiamento de projetos e dificuldades para avançar em novas áreas, a Petrobras apresentará, na próxima sexta-feira, o Plano de Negócios 2026-2030. Em um balde de água fria para o avanço dos projetos de produção de gás e petróleo, a estatal já confirmou que vai postergar os planos do Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) e de revitalização da Bacia de Campos. Principal fronteira para a ampliação da produção de gás nacional nos próximos anos, o SEAP está sendo adiado há anos. Avaliado em 5 bilhões de dólares, o “Sergipe Águas Profundas” o foi projetado para extrair 230 mil barris de petróleo por dia e 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Com essa nova decisão da Petrobras, agora só Deus sabe quando tão importante investimento será finalmente iniciado. Aff Maria!

A força da máquina

Na campanha eleitoral que se avizinha a oposição sentirá a força da máquina estadual. Não será fácil derrotar quem conta com o apoio do Executivo, mesmo que o governante de plantão não o use em favor de seus candidatos. É muito difícil convencer os políticos a ficarem contra quem tem a chave do cofre numa mão, a caneta na outra e o Diário Oficial sobre a mesa. Sem muito para oferecer, restará à oposição prometer um paraíso na terra caso ganhe as eleições de 2026. Não tenham dúvida que os investimentos prometidos pelo governo vão funcionar como adubo na roça de votos, beneficiando os candidatos governistas. Quem viver, verá!

Bem na fita

O jornal Valor Econômico publicou uma reportagem mostrando que “com queda no Sudeste, Nordeste passa a liderar investimento estadual”. A matéria mostra que as operações de crédito em Sergipe devem garantir fôlego para continuidade dos investimentos. Entrevistada, a secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, revelou que a receita em Sergipe de ICMS, principal tributo recolhido pelos governos estaduais, alcançou alta de 10% reais no decorrer do primeiro semestre. Ah, bom!

Audiência Pública

O Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe adiou para a próxima quinta-feira a assembleia dos profissionais de saúde credenciados ao governo do estado. A reunião acontecerá a partir das 19 horas, de forma on-line. Já amanhã, a Câmara Municipal de Aracaju realizará uma Audiência Pública para discutir sobre a terceirização desenfreada e a precarização dos vínculos de trabalho nos serviços públicos e quais os impactos dessas práticas para a população. Devem participar dos debates os presidentes dos Sindicatos dos Professores de Aracaju, Obanshe Severo; do Médicos, Helton Monteiro; dos Psicólogos; Daiana Alves; e da CUT, Caroline Rejane. Prestigie!

Pé de guerra

Não se surpreenda se os professores da rede estadual decretarem greve a qualquer momento. A categoria está revoltada porque o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse aos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) que não haverá mais negociação este ano e que só voltará a negociar em 2026 se tiver dinheiro. Diante do fechamento unilateral dos entendimentos, os professores se reúnem, hoje, em assembleia geral para discutir as formas de luta. Para o presidente do Sintese, Roberto Silva, a atitude de Mitidieri foi desrespeitosa, principalmente após um ano inteiro de audiências e promessas feitos pelo governo de apresentar uma proposta à categoria. Vem chumbo grosso por aí. Home vôte!

Mãos ao alto

As facções criminosas são uma ameaça ao Estado e às vidas das pessoas, além de roubar a tranquilidade das famílias e enfraquecer as comunidades. Quem pensa assim é o senador Alessandro Vieira (MDB), relator da CPI de Combate ao Crime Organizado. O emedebista garante que o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é entregar leis mais rígidas, ampliar os recursos destinados à Segurança Pública e fortalecer o desmonte das organizações criminosas, garantindo estados mais seguros. Para Vieira, prevenir o avanço do crime organizado é muito mais eficaz e menos oneroso para os governos. Então, tá!

Obra no papel

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), terá que se reeleger em 2026 para inaugurar a projetada ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros. O primeiro passo nessa direção foi dado em março de 2024, com a assinatura do contrato para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento. Para se ter uma ideia, essa primeira fase, avaliada em R$ 8 milhões, só deverá ser concluída no segundo semestre do próximo ano. Só depois disso, é que o governo fará a licitação da obra, que não levará menos de dois anos para ficar pronta. Portanto, caso não seja reeleito em 2026, Mitidieri assistirá outro governador inaugurando a futura ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Marminino!

Lorota goela abaixo

Quatro legendas exibem, esta semana, propaganda partidária no rádio e na televisão: PL, PDT, PP e MDB. Os programas serão veiculados entre 19h30 e 22h30, devendo as inserções irem ao ar hoje, na próxima quinta-feira e no sábado. O PL contará com dois minutos de programas nesta terça. Também hoje, o PDT terá 30 segundos de propaganda, enquanto o PP exibirá cinco inserções de 30 segundos. Na quinta-feira, o PL voltará a apresentar dois minutos de programas e o PP terá três minutos, distribuídos em seis inserções. No sábado, o PP exibirá mais quatro minutos. Por fim, o MDB contará com um minuto no próximo sábado. Creindeuspai!

Aliança em construção

O pré-candidato a senador Edvaldo Nogueira (PDT) está articulando uma aliança do partido dele com o Avante. As primeiras conversas nesse sentido já ocorreram com o presidente estadual do Avante, José Ganem. Pré-candidato a deputado federal, o avantista Joaquim Ferreira já circula pelo interior de Sergipe ao lado de Nogueira. Aliás, sobre a possibilidade de recuar em seu projeto majoritário, Edvaldo garante que não abre nem para um trem. Arre égua!

Boca de siri

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) lamenta que o governador Fábio Mitidieri (PSD) não diga um pio sequer sobre as constantes faltas d’águas, principalmente no interior de Sergipe. O parlamentar culpa o Executivo estadual pela crise hídrica, alegando que, mesmo tendo consciência que a empresa Iguá não resolveria os graves problemas de abastecimento, privatizou em tempo recorde parte dos servidos prestados pela Companhia de Saneamento (Deso). Segundo Marcos Oliveira, apesar do silêncio ensurdecedor de Mitidieri, milhares de famílias estão sendo abastecidas por caminhões-pipa enquanto a conta da água dobra de valor mesmo com as torneiras secas. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 20 de abril de 1891.

