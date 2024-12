Base governista dificilmente ficará unida em 2026

Por Adiberto de Souza *

Apesar da insistência dos governistas em propagar a unidade entre eles, os comentários nos bastidores políticos permitem suspeitar que o grupo se assemelha a um saco de gatos: quando desatarem o nó, cada um vai para um lado. Claro que até a definição da chapa majoritária em 2026 os possíveis candidatos ao Governo e ao Senado vão permanecer juntos, defendendo publicamente a bandeira da unidade. Mas quando as pré-candidaturas forem colocadas é possível que ocorra o estouro da boiada, pois todos vão querer privilegiar seus projetos pessoais. Por que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), por exemplo, desistiria de disputar uma cadeira no Senado em favor de André Moura (União)? E este aceitaria concorrer à Câmara Federal para não atrapalhar o sonho do pedetista? Claro que não! E se o governador Fábio Mitidieri (PSD) resolver concorrer ao Senado, qual seria a reação de Nogueira, de André e do senador Alessandro Vieira (MDB)? Vale ressaltar que o também senador Laércio Oliveira (PP) pode decidir se candidatar ao governo mesmo que o pessedista mantenha sua candidatura à reeleição. São várias hipóteses que provocariam o esfacelamento do já trincado bloco governista. Portanto, não se enganem, quando chegar a hora de a onça beber água, o caldo pode entornar de vez, até porque Mitidieri já não terá a mesma força d’agora. Em fim de mandato, governador se não abrir os olhos bebe água quente, café frio e nem sempre é ouvido por quem está de olho fixo na cadeira dele. Misericórdia!

Anúncio do secretariado

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), espera concluir a montagem de seu secretariado esta semana. Na agenda da fidalga consta uma entrevista coletiva para a próxima sexta-feira, quando deverão ser anunciados todos os auxiliares do 1º escalão. Emília também aproveitará o encontro com os coleguinhas para fazer um balanço da transição e falar sobre as primeiras providências que pretende adotar tão logo tome posse como gestora da capital sergipana. Aff Maria!

Frota sucateada

Uma abelhinha anda espalhando pelas esquinas de Sergipe que boa parte da frota da Secretaria Estadual da Educação está caindo aos pedaços. Segundo a abelhuda, muitas caminhonetes e automóveis têm mais de 200 mil quilômetros rodados, além de estarem os pneus carecas. Nem precisa dizer que o sucateamento de parte da frota da Educação coloca em risco as vidas dos servidores que viajam para o interior do estado. A abelhinha contou, ainda, que o contrato para locação dos carros daquela pasta foi firmado em 2019 e tem sido mantido graças a uma série de aditivos. Home vôte!

Marré deci

Mais de 40% de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de pobreza no Brasil. Segundo estudo da Fundação Abrinq, em relação àqueles em extrema pobreza, o percentual chega 13,5%. O que caracteriza a população como pobres e extremamente pobres é rendimento mensal domiciliar per capita de até meio e até um quarto de salário mínimo, respectivamente. Essa situação se agravou ainda mais no governo Bolsonaro que praticamente não investiu em políticas públicas, provocando o aumento do desemprego e, consequentemente, da fome. Creindeuspai!

Fazendo uma boquinha

O senador Alessandro Vieira (MDB) deu com os costados no interior de Sergipe para se reunir com lideranças políticas e conhecer as carências da população. Depois da obrigação veio a devoção: uma mesa farta fez a alegria da galera. O senador admitiu não existir jeito melhor para recarregar as energias do que um bom pirão: “Aquela comida que já dá vontade de repetir, né?”, questionou o emedebista, naturalmente após encher o prato. Marminino!

Itabaiana em festa

Hoje é dia de festa para os apoiadores do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Ele, o vice Zequinha da Cenoura (PL) e os vereadores eleitos em outubro passado serão diplomados pela Justiça Eleitoral. No começo da noite, os eleitores e amigos de Valmir vão festejar a diplomação na Igreja Assembleia de Deus, onde será celebrado um culto de agradecimento. No convite para a diplomação e o ato religioso o prefeito eleito escreveu que “as tentativas do inimigo não prevalecem”. Ah, bom!

Ordem de serviço

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vai assinar, hoje, a ordem de serviço para as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves. A obra terá o investimento de R$ 318 milhões e prevê a construção de um viaduto e uma ponte estaiada, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio. A previsão do governo é que sejam criados mais de 400 empregos diretos. A solenidade está agendada para às 10 horas, na Coroa do Meio, ao lado do canteiro de obras da nova sede da Polícia Federal. Então, tá!

Brinquedo perigoso

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe emitiu um alerta sobre os riscos e as implicações legais do uso de armas de gel, além de sugerir a proibição desse equipamento. Apresentadas como brinquedos, as armas de gel têm gerado preocupações devido aos danos que podem causar. As bolinhas disparadas por elas podem causar lesões oculares graves, traumas corporais e outros tipos de ferimentos. Além disso, a popularização dessas armas pode facilitar situações de bullying e até mesmo ser empregada em práticas criminosas, como assaltos e intimidações. Só Jesus na causa!

Cadê o aeródromo?

Alguém sabe a quantas anda os estudos visando a construção de um aeródromo em Itabaiana? Em março de 2023, os deputados estadual Marcos Oliveira (PL) e federal Ícaro Costa (PL), além do pai deste último, Valmir de Francisquinho (PL), bateram à porta da Infraero para reivindicar a construção de um campo de pouso para a cidade serrana. Ficou acertado que uma equipe da estatal iria a Itabaiana fazer os estudos de viabilidade técnica do aeródromo reivindicado pelo trio. Só que, de lá pra cá, não se falou mais no assunto. Será que projeto sofreu uma pane? Assim também já é demais também!

Prestando contas

A secretária estadual de Ação Social, Érica Mitidieri, deverá comparecer à Assembleia. Vai atender a convite feito pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania) e aprovado pelo legislativo para prestar contas de sua atuação frente à pasta. O cidadanista acha importante a explicação da primeira dama, pois só assim os sergipanos ficarão sabendo o que foi feito pelo governo Mitidieri, de 2023 pra cá, em benefício das comunidades carentes. A data para Érica comparecer ao Parlamento ainda não foi definida. Aguardemos, portanto!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 2 de janeiro de 1932.

