Boa parte dos políticos preenche o tempo espalhando fofocas

Por Adiberto de Souza

Sem muito o que fazer neste final de ano, muitos políticos gastam o tempo a procura de um fato para ocupar espaços na mídia. Eles sabem que ficar longe da imprensa significa perder terreno na hora de a onça beber água. Essa conjunção de marasmo político e vontade de aparecer estimula o “plantio” de “notícias”, geralmente com o intuito de desgastar os adversários e até mesmo aliados. E aí surge todo tipo fofoca. Uns alardeiam rompimentos políticos e outros dizem ser certo que o bloco da situação vai se unir à oposição para garantir a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Essa fase de mexerico deve perdurar até depois do carnaval de 2025, quando se iniciam as articulações de bastidores de olho nas eleições de 2026. Portanto, não se deve dar muita atenção para tudo que se diz ou escreve neste final de ano, pois muita coisa não passa de intriga da oposição, e da situação também. Marminino!

Revisão na Sergas

A Agência Reguladora de Sergipe (Agrese) recomendou que o governo Mitidieri relicite a Sergas ou até mesmo crie uma 2ª área de concessão de gás canalizado no estado, caso não chegue a um acordo com a Mitsui sobre a revisão dos termos econômicos do contrato da distribuidora. De acordo com a Agrese, o atual contrato de concessão da Sergas, na forma como está, “é incapaz de produzir os resultados esperados no que se refere a modicidade tarifária, expansão de rede, equilíbrio de mercado” e por consequência o desenvolvimento do potencial tecnológico e econômico” de Sergipe. Aff Maria!

Câmeras nas fardas

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) sugeriu ao governo de Sergipe que determine a instalação de câmeras corporais nos uniformes dos policiais civis e militares. A parlamentar lamentou que o Executivo sergipano não tenha apresentado ao Ministério da Justiça uma proposta dentro do edital destinado à aquisição das câmeras, “fundamentais para a transparência e segurança nas ações policiais”. De acordo com Linda, essa omissão é um retrocesso inadmissível para a modernização e melhoria das práticas de segurança pública em Sergipe. Misericórdia!

Vereador ameaçado

O vereador aracajuano Camilo Daniel (PT) pediu providências à Polícia Civil contra a ameaça que disse ter recebido do empresário do setor de transporte Adierson Monteiro. O petista afirma ter sido ameaçado após ter apresentado um Projeto de Lei na Câmara Municipal impondo condições aos subsídios pagos pelo poder público às empresas de ônibus da Grande Aracaju. “Enquanto os empresários recebem subsídios milionários, a população anda em ônibus deteriorados, com pneus carecas e os rodoviários estão com seus salários atrasados”, denunciou Danilo. Creindeuspai!

Pedra da morte

Além da família, a sociedade em geral deve se envolver na luta contra do crack, droga que não escolhe cor, gênero, classe social ou religião. A pedra da morte custa barato e atrai, indistintamente, ricos e pobres, crianças e adultos, desempregados e trabalhadores. O crack, surgido há pouco mais de 30 anos nas ruas de São Paulo, invadiu as cidades do interior e as fazendas, espalhando-se pelos grotões do país. Subproduto da cocaína, a droga virou uma epidemia nacional, que causa dependência e morte aos usuários. Só Jesus na causa!

Homenagem aos náufragos

A prefeitura de Aracaju vai ceder ao Estado uma área em frente ao Farol da Coroa do Meio e medindo 7.538,70m² para o governo construir o Memorial dos Náufragos. Projeto nesse sentido da gestão municipal foi aprovado, ontem, pela Câmara de Vereadores. O Memoria será um espaço dedicado à exposição da história que marca a entrada do Brasil na 2a Guerra Mundial, após o afundamento de três navios na costa de Sergipe. O ataque de um submarino alemão, em agosto9 de 1942, resultou nas mortes de mais de 600 pessoas, entre civis e militares. Terrível!

Valmir diplomado

A Justiça Eleitoral realiza, segunda-feira próxima, a diplomação do prefeito eleito Valmir de Francisquinho (PL), do vice Zequinha da Cenoura (PL), dos vereadores e respectivos suplentes. No convite para a festa, o futuro gestor itabaianense afirma que “as tentativas do inimigo não prevalecem. Acima está a vontade de Deus e do povo”, frisou. A diplomação está agendada para às 16 horas, na Câmara Municipal. Em seguida, ocorrerá o culto da vitória na Igreja da Assembleia de Deus, em Itabaiana. Então, tá!

Sob nova direção

A partir de janeiro, o Procon de Aracaju estará sob nova direção. É que a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) convidou a advogada Elaine Oliveira para coordenar aquele órgão de defesa do consumidor. A causídica atua há mais de 15 anos na área cível com especialização no Direito do Consumidor, possui pós-graduação em Direito Público e é membro da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica. Elaine vai substituir Carolinne Bongiovani na coordenação do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Boa sorte!

Pena de morte

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a castração química de pedófilos. Pelo Projeto de Lei, será feito um cadastro permitirá a disponibilização de dados dos condenados com trânsito em julgado por crimes relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Favorável à propositura, o deputado federal sergipano Thiago de Joaldo (PP) se disse absolutamente contra a presença de pedófilos no seio da sociedade. O parlamentar afirmou que se apresentassem um projeto propondo pena de morte para os pedófilos ele seria o primeiro a votar favorável. Home vôte!

Como votaram

Além de Thiago de Joaldo, votaram favoráveis à castração química dos pedófilos os deputados federais sergipanos Icaro de Valmir (PL), Katarina Feitoza (PSD), Yandra Moura (União) e Rodrigo Valadares (União). O deputado João Daniel (PT) se absteve, enquanto Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Nitinho Vitale (PSD) não aparecerem no placar de votação da Câmara Federal. Ah, bom!

Regata no Poxim

Essa informação interessa aos amantes dos esportes náuticos: sábado agora vai acontecer a Regata do Marinheiro do Cotinguiba Esporte Clube. Será a partir das 7 horas, com saída da Escola de Remo Cajueiro, localizada no Parque dos Cajueiros, zona sul de Aracaju. A regata acontecerá no estuário do Rio Poxim. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 8 de novembro de 1885.

