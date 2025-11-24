Bolsonaristas de Sergipe silenciam sobre a prisão do golpista

Por Adiberto de Souza *

Tirando alguns gatos pingados, como os extremistas deputados Rodrigo Valadares e Luizão Dona Trampi, as demais lideranças políticas do PL em Sergipe silenciaram sobre a justa prisão do golpista Jair Bolsonaro. Os seguidores do ex-presidente, que costumam usar a Internet exageradamente, além de fazer manifestações e carreatas por qualquer motivo, também se calaram sobre o assunto. Dos seis prefeitos eleitos pelo PL no estado, somente a de Aracaju, Emília Corrêa, falou, assim mesmo porque foi questionada por um site da direita. Cuidadosa, a ilustre não entrou no mérito da decisão do ministro Alexandre de Morais, preferindo apenas comentar sobre o estado de saúde do golpista. Essa falta de disposição da grande maioria dos bolsonaristas sergipanos em ir às ruas protestar contra a prisão preventiva de Bolsonaro tem se repetido nos demais estados, permitindo suspeitar que o indigitado está no mato se cachorro. Portanto, se depender dos antes empolgados eleitores do ex-presidente, ele vai passar um bom tempo vendo o sol nascer quadrado. Só Jesus na causa!

Marcação serrada

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) faz oposição serrada ao governo de Fábio Mitidieri (PSD). Bastou o fidalgo ir visitar obras em Itabaianinha para o parlamentar pepista ressaltar que os empreendimentos se arrastam desde o início do mandato do pedessista. Pelas redes sociais, Thiago pediu que Mitidieri visita mais vezes as obras para ver se elas serão concluídas, acrescentando que as cobranças fazem parte de sua atuação como deputado da oposição. “O senhor, enquanto ainda é governador, tem a obrigação de responder”, fustigou Thiago. Deus é mais!

Atrás de dinheiro

A Iguá Sergipe está negociando um financiamento entre R$ 5,5 bi e R$ 6 bi no longo prazo para investir no estado em seu projeto de abastecimento d’agua e esgotamento sanitário. Ouvido pelo jornal Valor Econômico, o diretor financeiro da empresa, João Lopes, disse que a empresa está trabalhando forte em financiamento de longo prazo. Em setembro do ano passado, a Iguá apresentou uma proposta de R$ 4,2 bilhões e venceu o leilão da concessão parcial dos serviços antes prestados aos sergipanos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Aff Maria!

Político hospitalizado

O ex-deputado federal José Teles de Mendonça está internado em um hospital de Aracaju. O político itabaianense foi hospitalizado após apresentar uma elevação do quadro de diabetes e presença de água no pulmão. Em 2022, Zé Teles sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico, tendo permanecido vários dias na UTI. Aos 74 anos, o hoje pecuarista e empresário é filho do saudoso chefe político Chico de Miguel, já tendo sido deputado estadual e federal. Desejamos um rápido restabelecimento!

Festival do Caranguejo

A Prefeitura de Aracaju realizará, entre os próximos dias 4 e 7, o Festival do Caranguejo, evento que celebra um dos principais símbolos gastronômicos e culturais da capital sergipana. Para divulgar a programação, a prefeita Emília Corrêa esteve na Orla da Atalaia e convidou turistas para participar da programação. O Festival, que integra o calendário oficial de eventos da cidade, mobiliza toda a cadeia produtiva do setor turístico, envolvendo chefs, cozinheiros, estudantes de gastronomia e turismo, além da hotelaria, bares e restaurantes. Então, tá!

Lista sêxtupla

A seccional sergipana da OAB realiza, hoje, uma sessão extraordinária do Conselho Seccional para homologar a lista sêxtupla da qual sairá o futuro desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Estão disputando a indicação os causídicos Fabiano Feitosa, Carla Caroline de Oliveira, Kleidson Nascimento, América Nejaim, Marília Menezes e Márcio Conrado. Caberá ao Pleno do TJ eleger três deles para compor a lista que vai para o governador Fábio Mitidieri (PSD), a quem caberá indicar o futuro magistrado. Aguardemos, portanto!

Dia de posse

Hoje é dia de posse no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). O procurador-chefe Márcio Amazonas e a vice-procuradora-chefa Clarisse Farias Malta tomarão posse para o biênio 2025-2027. Também integram a gestão o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, na função de coordenador de 1º Grau e substituto eventual, e o procurador do Trabalho Ricardo Carneiro, coordenador de Estágio. O MPT-SE vive um momento de recorde no número de denúncias sobre irregularidades trabalhistas. Este ano, já são mais de 3,5 mil denúncias registradas, número superior ao do ano passado: 3.377. Arre égua!

Contradição petista

A possibilidade de o PT sergipano marchar com o governador Fábio Mitidieri (PSD) nas eleições de 2026 vai de encontro à resolução política do Diretório Estadual do partido. É o que informa o editor do Jornal do Dia, Gilvan Manoel. Segundo o coleguinha, esta decisão foi aprovada pela unanimidade da Comissão Executiva e do Diretório Estadual petistas durante o encontro de 14 de dezembro de 2024. À época, o partido da estrelinha defendia uma postura de oposição ao governador e à prefeita de Aracaju, Emília Correia (PL). “Todas as candidaturas do PT no estado serão de combate aos projetos neoliberais e da extrema direita”, diz um trecho da resolução, que terá de ser alterada se os petistas decidirem mesmo votar na reeleição de Mitidieri. Creindeuspai!

Apagou velinhas

Quem trocou de idade, no último sábado, foi o ex-governador de Sergipe, Albano Franco (PSDB). O ilustre completou 85 anos, muitos dos quais dedicados à vida pública. Dono de uma vitoriosa carreira política, doutor Albano se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1966. Em 1982, venceu as eleições para o Senado, tendo em 1994 derrotado Jackson Barreto na disputa pelo governo de Sergipe, reelegendo-se quatro anos depois. Finalmente, em 2006 retornou à Brasília para cumprir seu último mandato político como deputado federal. Ressalte-se que, entre 1980 e 1994, Albano Franco presidiu a poderosa Confederação Nacional da Indústria. Palmas que ele merece!

O mais rejeitado

O pré-candidato André Moura (União) é o mais rejeitado entre os demais postulantes a uma cadeira no Senado. Pelo menos é o que revela pesquisa feita no estado pelo Instituto França, entre os dias 7 e 11 deste mês. A consulta ouviu 1.136 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. O Levantamento induzido também mostra o senador e pré-candidato à reeleição Alessandro Vieira (MDB) liderando a disputa com 15,46%, além de ter a menor rejeição: 7,06%. O emedebista é seguido Edvaldo Nogueira (13,58%), Rogério Carvalho (11,85%), Eduardo Amorim (10,86%), Rodrigo Valadares (10,86%) e André Moura (9,38%). Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 29 de dezembro de 1938.

