Briga do PT em Aracaju afugenta Lula de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Raposa calejada na política, o presidente Lula da Silva (PT) tem evitado visitar cidades onde os petistas estão divididos. É o caso de Aracaju, onde uma banda do partido apoia a postulante à Prefeitura, Candisse Carvalho (PT), enquanto outros petistas a querem vê-la pelas costas. Para evitar contrariar os aliados, o “Barba” tem passado por cima de Sergipe. É o que acontece hoje, quando o presidente deixa a Bahia e segue para o Recife, onde apoia a reeleição do prefeito João Campos (PSB). Na semana passada, Lula esteve em Fortaleza, Teresina e São Luís, porém evitou Aracaju. Na capital sergipana o PT é controlado pelos senador Rogério Carvalho, deputado federal João Daniel e ministro Márcio Macêdo. Os dois primeiros são cabos eleitorais de Candisse, enquanto Macêdo trabalha nos bastidores para detonar o projeto da petista. Essa briga fraticida do PT sergipano prejudica o partido como um todo, pois candidatos da legenda a prefeito e vereador em outros municípios ficam privados da visita do presidente, que sempre foi um grande cabo eleitoral. Este é o caso, por exemplo, da Barra dos Coqueiros. Lá, o advogado Danilo Segundo (PT) é pré-candidato a prefeito. O distinto vem a ser casado com Lurian, filha mais velha de Lula e que gostaria muito de percorrer aquele município da Grande Aracaju ao lado do marido e do paizão presidente. Marminino!

Crise das Fafen’s

O diretor do Sindipetro Bahia, advogado Jailton Andrade, defende que a Petrobras rescinda o contrato de arrendamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Sergipe e Alagoas. Segundo o sindicalista, as duas unidades estão paradas há meses e o grupo Unigel já demitiu quase todos os trabalhadores. “Aliás, a paralisação injustificada das plantas é causa de encerramento antecipado do contrato de arrendamento, com pagamento de multa por parte da Unigel”, frisa. O petroleiro conclui afirmando que se a Petrobras insistir em considerar o contrato válido está, “deliberadamente, abrindo mão de uma multa de R$ 17 milhões”. Crendeuspai!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Aracaju foi o general Braga Neto (PL), ex-candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro (PL). O fidalgo veio prestigiar o lançamento da pré-candidatura a vereador do Tenente Menezes (PL). Realizado num hotel da Atalaia, o evento também foi prestigiado pela pré-candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL). Tenente Menezes é um veterano do Exército, tendo participado da missão de paz no Haiti, deflagrada em 2004. Ah, bom!

Imposto zero

O governo de Sergipe concedeu isenção do ICMS sobre a castanha e o amendoim in natura produzidos na região agreste do estado. A medida beneficia principalmente os moradores do povoado Carrilho, em Itabaiana, maior produtor de castanha de caju beneficiada. Pelo decreto governamental, quem comercializa os dois produtos para as unidades de beneficiamento não precisa recolher ICMS. As indústrias de beneficiamento, porém, recolherão o imposto no momento da venda para terceiros. Para conceder o benefício aos produtores de castanha e amendoim o estado abriu mão de R$ 1 milhão por ano em ICMS. Aff Maria!

Novo sergipano

O músico Joaquim Casaca de Couro é o mais novo cidadão sergipano. A honraria foi concedida pela Assembleia Legislativa e entregue, ontem, durante sessão solene. Nascido em Cuiabá e batizado Joaquim Antônio de Souza, o novo filho de Sergipe também é conhecido por sua atuação nos movimentos sociais, na luta dos trabalhadores do campo e da cidade, especialmente no Sindicato da Previdência de Sergipe (Sindiprev-SE). “Eu já me reconhecia como sergipano, mas esse título carimba, dá uma certidão de nascimento. O que aprendi foi aqui”, afirmou Joaquim, que reside no estado há 37 anos. Legal!

Negócio destravado

O Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendeu a troca de dois imóveis da Prefeitura de Lagarto por outro pertencente à uma grande empresa daquele município. A prefeitura trocou o desativado Parque de Exposições Nicolau Almeida e uma antiga garagem municipal pelo prédio da Faculdade José Augusto Vieira. Na justificativa para destravar o negócio, a gestão da prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos) argumentou que a permuta será um passo importante para o desenvolvimento de Lagarto. No terreno do parque de exposição será construído um centro comercial com diversas lojas. Arre égua!

Tapa na macaca

Já está valendo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. A medida entrou em vigor a partir da publicação da ata do julgamento no Diário Eletrônico da Justiça. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha, que continua como comportamento ilícito. A diferença é que o usuário de Cannabis sativa não será preso nem criminalizado se for flagrado portando até 40 gramas. Então, tá!

Prefeito ecumênico

Padre por formação, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Inaldo Luis da Silva (PP), trata os pastores evangélicos daquele município a pão de ló. Sempre que pode, o reverendo bate ponto nas igrejas protestantes. “São quase oito anos de uma gestão que respeita todas as religiões e crenças porque eu sempre aprendi que Deus é um só e todos nós somos irmãos em Cristo”, discursa o padre. Politicamente, o prefeito está correto, pois cerca de 40% dos habitantes de Socorro são evangélicos de carteirinha. Ou seja, Padre Inaldo está de olho grande é nos votos dos irmãos de fé para eleger seu sucessor em outubro deste ano. Jesus seja louvado!

Canal de Xingó

O deputado federal João Daniel (PT) conseguiu aprovar um requerimento autorizando a realização, nesta terça-feira, de uma audiência pública na Câmara para discutir o planejamento e a execução das obras do Canal de Xingó. Promessa antiga feita aos sertanejos, o canal projetado deve ter 305 quilômetros de extensão, com uma vazão de até 36 metros cúbicos por segundo. Seriam beneficiados os municípios sergipanos de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória. Na Bahia, atingirá Paulo Afonso e Santa Brígida. A questão é tirar essa obra do papel. Misericórdia!

Esgoto no rio

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) esteve com o promotor de Justiça Sandro Costa para discutir sobre o lançamento de esgoto no Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com a parlamentar, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) despeja, há 10 anos, esgotos sem tratamento naquele corpo d’água, matando peixes e poluindo as águas. Após a visita ao promotor do Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro, Linda informou que ela e o Ministério Público vão pressionar a Administração estadual do Meio Ambiente (Adema) para multar a Deso e obrigá-la a fazer a menutenção da estação de tratamento de esgoto localizada no conjunto residencial Marcos Freire II. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 27 de abril de 1931.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias