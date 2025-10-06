Briga entre aliados de Mitidieri pode implodir o palanque governista

Por Adiberto de Souza *

Delegado de polícia por formação, o senador Alessandro Vieira (MDB) não se cansa de afirmar que nem sob tortura vota no pré-candidato ao Senado, André Moura (União). O fato de ambos integrarem o palanque liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) não impede que o emedebista diga cobras e lagartos do mandachuva do União Brasil. Outro dia, o delegado afirmou que “Sergipe deve ser o único estado da face da terra onde um cidadão condenado por corrupção se porta como liderança política”. Ao lembrar que o pré-candidato a senador recebeu uma condenação de oito anos por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, Alessandro sacramentou: “André é candidato a uma vaga no presídio”. Embora nem sempre responda aos ataques, Moura garante que hoje Vieira faz “exatamente o que sempre criticou: barganha política no interior em troca de apoio à sua reeleição”. Também chama o senador de traidor por ter abandonado o barco bolsonarista. Portanto, Mitidieri precisará se virar nos trinta para impedir que a briga dos dois aliados derrube o palanque governista e todos sejam vítimas do funesto abraço de afogados. Foi exatamente isso que ocorreu nas eleições de 2024, quando os aliados de Mitidieri lançaram vários candidatos à Prefeitura de Aracaju e deram com os burros n’água Marminino!

Estranho silêncio

A direção do Banese deu calado por resposta à preocupação do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) sobre o lucro obtido pela instituição no primeiro semestre deste ano. Segundo o parlamentar, nos primeiros seis meses de 2024 o banco lucrou R$ 72,6 milhões, enquanto no mesmo período de 2025 o lucro foi de R$ 44,8 milhões, ou seja, quase R$ 30 milhões a menos. Aliás, a oposição ao governo já pensa em convidar o presidente do Banese, Marcos Queiroz, para explicar aos deputados se a inadimplência aumentou, se as garantias dos empréstimos são sólidas e se o banco está tendo prejuízo nessas operações. Arre égua!

Mais tempo

A Petrobras só deve abrir no próximo dia 15 as propostas da concorrência visando a contratação de duas plataformas para o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). Segundo a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da estatal, Renata Baruzzi, os licitantes pediram mais um tempinho. A gente deu mais 15 dias para eles”. Com investimentos estimados em US$ 5 bilhões e localizado a 100 km da costa sergipana, o Projeto Sergipe Águas Profundas prevê a instalação de duas plataformas para atender os sete campos prospectados no litoral sergipano. O SEAP também prevê a implantação de um novo sistema de escoamento de gás, com capacidade de 18 milhões de m³ por dia. Aff Maria!

Apagou velinhas

A Constituição Federal completou, ontem, 37 anos de promulgada. Considerada a lei maior e fundamental do Brasil, ela organiza o Estado e define direitos e deveres. O texto constitucional já foi alterado 136 vezes pelo Congresso desde sua promulgação em 1988. Até o próximo ano, o número de emendas feitas na Constituição Cidadã pode aumentar. Na Câmara, há 818 matérias do tipo tramitando e outras 271 propostas estão em análise no Senado. Então, tá!

Café com política

O prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir (PL), convidou o senador Rogério Carvalho (PT) para um café da manhã regado a muita política. O petista disse que a parceria com o gestor tem gerado resultados concretos para aquele município. Vale lembrar que o pai de Talysson e prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), apoiou Rogério no 2º turno das eleições de 2022 para governador, pleito vencido por Fábio Mitidieri (PSD). Terminado o rega-bofe em Areia Branca, o senador foi a Macambira onde, ao lado de Valmir, participou da procissão em louvor a São Francisco de Assis, padroeiro do município. Estariam Valmir e Rogério construindo uma nova aliança para 2026? Em política tudo é possível. Creindeuspai!

Arroz de festa

Com muito tempo livre após o fim do mandato de prefeito de Aracaju, o pedetista Edvaldo Nogueira tem batido as sete freguesias à procura de apoio para a sua pré-candidatura a senador. O homem tem prestigiado competições esportivas, missas, procissões, cultos evangélicos e, principalmente, os eventos promovidos pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). No último final de semana, o ex-pefeito esteve no bairro Soledade prestigiando o Campeonato de Fut7 da Zona Norte e, à noite, circulou ao lado do governador pela Vila da Criança montada na Orla da Atalaia. Haja sola de sapato. Misericórdia!

Compasso de espera

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deve anunciar a qualquer momento o nome para substituir o secretário de Comunicação, Ricardo Marques (Cidadania). Vice-prefeito da capital sergipana, o cidadanista entregou o cargo alegando que precisa de tempo livre para tocar sua pré-candidatura a deputado federal. Há quem jure, no entanto, que o distinto deixou a pasta contrariado com a forma de Emília administrar a cidade. Nos bastidores é dado como certa a indicação da jornalista e atual secretária-adjunta de Comunicação, Gleice Queiroz para substituir Ricardo. Aguardemos, portanto!

Terço dos homens

E os políticos der Lagarto e municípios vizinhos prestigiaram, sábado passado, o Encontro Estadual Jubilar do Terço dos Homens, evento que reuniu mais de 5 mil fiéis. O prefeito lagartense, Sérgio Reis (PSD), fez questão de participar do conclave: “É na fé que encontro força, na oração que busco sabedoria”, afirmou. Os organizadores do encontro garantem que o grande número de participantes demonstrou o vigor e a dedicação do grupo religioso. Ah, bom!

De bajuladores a bajulados

O mundo dá voltas e a política muito mais. Em 2024 os candidatos a prefeitos, vices e vereadores viviam mendigando apoio do governador, dos deputados e senadores. Agora, serão estes últimos que estarão bajulando os gestores e parlamentares municipais. Portanto, até as eleições do próximo ano, prefeitos, vices e vereadores serão tratados a pão de ló pelos pré-candidatos ao governo, à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional. Passado o pleito de 2026, o jogo vira e, novamente, os gestores e legisladores municipais voltarão a bater nas portas de seus hoje bajuladores visando lhes pedir apoio político para as eleições de 2028 E assim caminha a humanidade!

Bons de garfo

Os restaurantes dos mercados e feiras livres de Aracaju voltaram a ser frequentados pelos políticos, especialmente os pré-candidatos. O famoso “Café do Buraqueiro”, na zona sul da capital sergipana, é o point preferido da rapaziada devido à excelente comida nordestina e ao movimento dos consumidores no mercado do conjunto residencial Augusto Franco. Para alegria dos comerciantes, os políticos também marcam presença nos mercados centrais de Aracaju. Até as eleições de 2026, muitos pré-candidatos vão ganhar alguns quilinhos a mais. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 31 de outubro de 1931.

