Briga pelo Senado pode atrapalhar a reeleição de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Com mais pré-candidatos do que vagas para o Senado, os governistas devem se atritar antes das convenções, pois ninguém quer ficar fora da chapa majoritária. Um dos preferidos do governador Fábio Mitidieri (PSD) para disputar uma das duas vagas senatoriais, André Moura (União) é visto atravessado pelo senador e pré-candidato à reeleição Alessandro Vieira (MDB) e pelo ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também postulante ao Senado. O emedebista vive repetindo que nem sob tortura apoiará o projeto de Moura, que foi condenado a oito anos de cadeia por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. “André é candidato a uma vaga no presídio”, discursa Vieira. Por sua vez, o ex-prefeito nunca engoliu a decisão do mandachuva do União Brasil de lançar a candidatura da filha Yandra (União) à Prefeitura de Aracaju contra o pedetista Luiz Roberto. Diante de tantos interesses e contrariedades em jogo, Mitidieri pisa em ovos para não estourar a boiada. Ele sabe que se a corda de caranguejos for desatada agora, esparrama cada um para um lado, ameaçando seriamente o sonho dourado de reeleição. Portanto, não esperem candidaturas ao Senado consensuais lá pras bandas dos governistas, nem aposte uma moeda furada que esse grupo permanecerá unido até as eleições de 2026. Misericórdia!

Braços cruzados

Os auditores fiscais tributários de Sergipe decidiram paralisar as atividades dois dias por semana visando pressionar a Secretaria da Fazenda, que se recusa a negociar com a categoria. O ciclo de paralisações começa com protestos, hoje e amanhã, devendo continuar nos dias 5 e 6 de agosto. Segundo o presidente do Sindifisco/SE, José Antônio dos Santos, a secretária Sarah Tarsila Andreozzi demonstra intransigência ao descumprir as negociações relativas à lei do Bônus de Aumento da Produtividade, que asseguraria parte da gratificação aos aposentados, além de ignorar os demais itens da pauta de 2024. Assim também já é demais também!

Alô Polícia!

Pergunta que não quer calar: a Polícia de Sergipe já identificou quem vive ameaçando de morte a deputada estadual Linda Brasil (Psol). A primeira mulher trans eleita para a Assembleia Legislativa vem sendo ameaçada sem que os culpados sejam identificados e punidos. Linda tem recebido e-mails com conteúdo lgbtfóbico, extremamente agressivo. “A cada ameaça me sinto mais desprotegida, porque se, de um lado, para mim a questão se agrava, do outro, parece haver uma banalização destes casos”, afirma a psolista. Será que vamos esperar um tresloucado matar uma legítima representante dos sergipanos para correr atrás do criminoso? Só Jesus na causa!

Som alto

As pessoas que costumam promover eventos em residências com uso de som, devem ficar atentas à legislação. Segundo a Prefeitura de Aracaju, para evitar problemas é preciso ter uma Autorização Ambiental e respeitar o limite de emissão de sons. De 7h às 22h, o limite permitido é de 60 decibéis. De 22h às 7h, o som não pode ultrapassar os 50 decibéis. Do contrário, o equipamento pode ser apreendido pela Polícia Ambiental. Cruz, credo!

Aposta no biometano

A Sergas, concessionária de gás canalizado de Sergipe, e o Grupo Orizon assinaram um protocolo de intenções para injeção de biometano na rede de distribuição. As duas empresas vão avaliar a viabilidade técnica, comercial e regulatória do fornecimento de biometano a partir do biogás gerado no aterro sanitário do município de Rosário do Catete. Segundo a Sergas, “esse é um passo muito importante, pois permitirá canalizar esse gás para nossa rede de distribuição, possibilitando a oferta de um combustível renovável, limpo e eficiente que contribuirá diretamente para o desenvolvimento de Sergipe”. Então, tá!

Luta por moradia

O procurador federal Igor Miranda esteve, ontem, na Ocupação do Centro Administrativo, em Aracaju. Durante reunião com as famílias que ocupam o local, o representante do Ministério Público Federal prometeu buscar outros órgãos, inclusive o governo de Sergipe, visando encontrar a solução para a questão da moradia digna na própria área, beneficiando todas as famílias já cadastradas. A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) defende que a Secretaria estadual de Assistência Social inicie o quanto antes o estudo da área ocupada para realizar a regularização dos lotes. Aguardemos, portanto!

Desigualdade

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Creindeuspai!

Carona oficial

O governo de Sergipe se apressou em pegar carona na informação de que o Brasil não está mais no Mapa da Fome. O marketing oficial alardeia que as ações do governo Mitidieri contribuíram para essa boa nova anunciada pela Organização das Nações Unidas. Não é bem assim. A saída do Brasil do Mapa da Fome é resultado de decisões políticas do governo federal, que estimulou a geração de emprego, apoiou à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável. Antes de pegar carona nas iniciativas alheias, o governo de Sergipe precisa reduzir as taxas de pobreza, atualmente de exagerados 36,4%, e a de extrema pobreza, que é de 4,5% da população. Marminino!

Obras da ponte

A construção da ponte que vai ligar os municípios de Penedo, em Alagoas, e Neópolis, em Sergipe, segue avançando com importantes etapas em execução. Atualmente, os trabalhos se concentram na perfuração e instalação de novos pilares que vão sustentar a estrutura da ponte, obra considerada uma das mais aguardadas da região. A nova ponte eliminará a necessidade de travessia por balsa, reduzindo o tempo de deslocamento entre os dois estados e aumentando a segurança de quem utiliza o trajeto. Com previsão de conclusão para dezembro de 2026, o empreendimento conta com investimentos de aproximadamente R$ 202 milhões do Governo Federal. Aff Maria!

Plantando verde

Esse período do ano é propício para se “plantar” informações, nem sempre verdadeiras, sobre futuros acordos e prováveis rompimentos de alianças partidárias. Assim como no pôquer, o blefe é muito comum entre os políticos, treinados em jogar verde para colher maduro. O quadro eleitoral totalmente indefinido estimula o disse-me-disse entre as lideranças e os cabos eleitorais. O certo é que a maioria dos partidos só vai fechar acordos na última hora das convenções, marcadas para o meio do próximo ano. Até lá, tudo que se diga terá tanto valor quanto uma cédula de R$ 3,00. Home vôte!

Ex-candidata condenada

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decidiu manter a sentença da 1ª Zona Eleitoral de Aracaju, que julgou como não prestadas as contas de campanha da candidata Merynha do Japãozinho (PDT). A distinta disputou o cargo de vereadora nas eleições de 2024 na capital sergipana. Com a decisão, a suplicante terá de devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 99, 9 mil, quantia recebida através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Segundo a relatora do processo, juíza Dauquíria de Melo Ferreira, a ausência de documentos mínimos impede a análise correta da prestação de contas feita pela pedetista. Deus é mais!

Recorte de jornal

* É editor do Portal Destaquenotícias