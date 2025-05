Briga por vaga na chapa para o Senado ameaça dividir os governistas

Por Adiberto de Souza *

Enquanto a oposição sergipana segue indefinida sobre candidaturas majoritárias, os governistas brigam nos bastidores visando compor a chapa para o Senado. Com o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) praticamente definido como pré-candidato a vice-governador, a disputa maior é pelas duas vagas na chapa senatorial, que tem como pretendentes André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT). Para evitar o estouro da boiada antes da hora, o governador Fábio Mitidieri (PSD) faz que não escuta o barulho dos aliados. O problema maior é manter fechada a boca de quem for descartado, pois tanto Alessandro quanto Edvaldo sempre olharam atravessado para André, o pré-candidato preferido de Mitidieri. Nas eleições de 2022 e 2024, o emedebista e o pedetista propagaram aos quatro cantos a condenação de Moura pelo Supremo Tribunal Federal. No pleito passado, Vieira repetiu inúmeras vezes não ter “possibilidade de eu injetar a minha energia, o meu esforço, num projeto que entregue o cofre de Aracaju a André Moura”. Pelo visto, o governador vai precisar de muito jogo de cintura para conter os contrariados e evitar que a vaca vá para o brejo. Home vôte!

Perdeu a linha

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor/SE) divulgou uma nota de repúdio contra as agressões verbais proferidas pelo major Lino contra o jornalista Cícero Mendes, que atua na assessoria da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). “As palavras ofensivas, carregadas de preconceito e desrespeito a nossa classe trabalhadora, de igual modo apresentam teor violento diante das ameaças propondo embate físico”, frisa a nota. Candidato derrotado a vereador, o major Alexandro Lino direcionou a sua metralhadora giratória contra a gestão municipal e vive nas redes sociais atacando os auxiliares da ex-aliada. Calma, major. Danôsse!

Auditores invocados

Os auditores fiscais do estado estão por aqui com a secretária da Fazenda Sarah Tarsila Andreozzi que, segundo eles, tem feito ouvidos de mercador às reivindicações da categoria. Reunidos em assembleia geral, os auditores aprovaram ações visando pressionar o governo Mitidieri. Entre as medidas que serão tomadas estão paralisações das atividades, cafés da manhã, ações judiciais e divulgação na mídia sobre a forma como a Sefaz trata os servidores do Fisco. “Entendemos que essa decisão do governo em não conceder reajuste salarial é inaceitável e um desrespeito com a categoria”, afirma José Antônio, presidente do Sindifisco. Misericórdia!

Encontro de aliados

E quem se reuniu, ontem, com o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Pré-candidato a senador, o pedetista disse que a conversa com o aliado foi muito produtiva. Os dois falaram sobre as obras em andamento no estado os serviços oferecidos pelo governo aos sergipanos. “Também dialogamos sobre o cenário político e os caminhos para o desenvolvimento de Sergipe. Enquanto estive no comando da Prefeitura de Aracaju, tivemos uma atuação muito alinhada, com grandes parcerias, e seguiremos juntos, contribuindo para o bem do povo sergipano”, afirmou Nogueira após o encontro com Mitidieri. Marminino!

Dia do sanfoneiro

O vereador Iran Barbosa (Psol) apresentou um projeto na Câmara de Aracaju propondo a criação do Dia Municipal da Sanfoneira e do Sanfoneiro, a ser comemorado, anualmente, em 26 de maio. Segundo o parlamentar, o objetivo principal da propositura é homenagear e valorizar os músicos. “Sanfoneiras e sanfoneiros mantêm viva uma cultura que para nós é muito importante. Se não tivermos políticas de estímulo e valorização, esses músicos acabam desaparecendo”, justificou o psolista. Quando era deputado estadual, Iran conseguiu aprovar projeto idêntico, mas com abrangência em todo o estado de Sergipe. Aff Maria!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) está cobrando do governo de Sergipe que envie para a Assembleia o Projeto de Lei concedendo reajuste salarial aos servidores estaduais. Segundo ele, conceder um aumento acima do índice inflacionário “foi uma promessa do governador Fábio Mitidieri durante a campanha eleitoral”. O parlamentar verde fez questão de ressaltar que em 2023 e no ano passado, o Executivo reajustou os salários acima da inflação. Pelo que a Secretaria Estadual de Comunicação informou, o governador só deve conceder o reivindicado reajuste lá para o segundo semestre. Arre égua!

Gravidez zero

A deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) está preocupada com o elevado índice de gravidez de meninas com idades entre 10 e 14 anos. A parlamentar disse ter participado, no último dia 15, do lançamento da campanha ‘Zero Gravidez na Infância’, ocorrido na Universidade Federal de Sergipe. “A cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil. Isso não pode ser tratado como algo comum”, discursou Áurea. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, 183 meninas com menos de 14 anos se tornaram mães em Sergipe. Um dos objetivos da campanha lançada na UFS é atingir uma meta de zero gravidez na infância até o ano 2030. Oremos!

PSD se fortalece

A filiação ao PSD do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, permite suspeitar que o partido comandado por Gilberto Kassab vai participar da disputa pela Presidência da República e por governos estaduais. Realizado em São Paulo, o evento reuniu lideranças do PSD de todos os cantos do país. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, prestigiou a solenidade de filiação, assim como os gestores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Paraná, Ratinho Junior, e de Pernambuco, Raquel Lyra. Embora não confirme, Hartung pode disputar o governo do Espírito Santo ou uma cadeira no Senado uma em 2026. Creindeuspai!

Homenageado com comenda

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT), foi condecorado, ontem, com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria do Estado brasileiro. A entrega da comenda foi feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que representou o presidente Lula (PT) na solenidade realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A Ordem de Rio Branco é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais. Ah, bom!

Maria da Penha

O Tribunal de Justiça de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju celebraram, ontem, o convênio para renovar o serviço da Patrulha Maria da Penha executado pela Guarda Municipal. Trata-se de uma ação visando enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Patrulha realiza o acompanhamento de mulheres em situação de violência que possuem medidas protetivas de urgência deferidas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aracaju. A Patrulha Maria da Penha está implantada na capital sergipana há cinco anos. Com a renovação do convênio está prevista uma ampliação no quantitativo de mulheres atendidas de 50 para 100 assistidas. Supimpa!

