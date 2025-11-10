Brigados, André e Alessandro podem repetir o abraço de afogados

Por Adiberto de Souza *

Há quem garanta que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não conseguirá fazer os pré-candidatos a senador André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB) fumarem o cachimbo da paz. Os dois rivalizam na política desde 2018, quando disputaram uma cadeira no Senado. De lá pra cá, a cizânia entre ambos só aumentou, pois André nunca engoliu a propagação feita por Vieira sobre a condenação dele por crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. Essa briga tem tudo para causar sérias consequências aos dois. Aliás, Moura e Alessandro caminham para repetir o fracasso governista na disputa para o Senado de 1994. Naquele ano, os candidatos a senador pela situação eram José Carlos Teixeira (MDB) e Lourival Baptista (PFL). O primeiro tinha o apoio da poderosa família Franco, enquanto o pefelista era apoiado pelo então governador João Alves Filho (PFL), mas cada grupo trabalhou unicamente para o seu candidato. Resultado: a divisão de força entre os Franco e os Alves contribuiu sobremodo para as eleições dos candidatos a senador pela oposição Antônio Carlos Valadares (PSB) e Zé Eduardo Dutra (PT). Portanto, se Mitidieri não conseguir colocar no palanque André e Alessandro de braços dados, os dois caminham para protagonizar o mortal abraço de afogados. Quem viver, verá!

Projeto salvador

Essa informação interessa por demais aos moradores da Zona de Expansão, em Aracaju: O deputado federal Hildo Rocha (MDB/MA) garante que o Projeto de Lei sobre questões territoriais no país deverá entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça ainda esta semana. O parlamentar maranhense informou que a propositura contempla a situação de Aracaju, que perdeu na Justiça para São Cristóvão 11% do território onde está a Zona de Expansão. Caso esse Projeto de Lei não seja votado logo, já no próximo ano a área em questão passará a ser administrada pela prefeitura sancristovense. Misericórdia!

Petista na comitiva

Mais um petista se engajou na comitiva do governador Fábio Mitidieri (PSD), que percorre o interior do estado com o mutirão batizado de “Sergipe é Agora”. Estamos falando do ex-ministro e pré-candidato a deputado federal Márcio Macêdo. Agora, com tempo livre, o distinto vai engrossar o número de políticos que aproveitam o oba-oba oficial para conversar com o eleitorado. Antes de Márcio, o deputado estadual Chico do Correio (PT) sempre prestigiou os eventos governistas, mesmo o Partido dos Trabalhadores jurando que faz oposição a Mitidieri. Marminino!

Fofoca influencia

Ter o voto influenciado por fake news é uma preocupação de 75% dos eleitores. Segundo pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre os mais jovens, com até 34 anos, o receio sobe para 82%. Cerca de um terço (34%) dos entrevistados tem o hábito de compartilhar informações sobre políticos pelas redes sociais. Vale ressaltar que quem espalhar fake news e for identificado pode responder criminalmente. As tipificações variam entre crimes contra a honra, difamação, calúnia e outros delitos, a depender do contexto da desinformação disseminada. Só Jesus na causa!

Governador cobrado

Representantes do sindicato dos professores (Sintese) voltaram a cobrar ao governador Fábio Mitidieri (PSD) a prometida audiência para apresentar a pauta de retomada dos direitos da categoria. As principais reivindicações dos educadores é o triênio e o restabelecimento dos percentuais de Carreira do Magistério. A abordagem dos sindicalistas a Mitidieri aconteceu, sexta-feira passada, em Cristinápolis, tendo o gestor prometido agendar a audiência para as próximas semanas. Aguardemos, portanto!

Divulgando Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), aproveitou a participação no Festuris Gramado 2025 para lançar a campanha “Capital do Sol, Sossego e Mar”. Ela explicou que também divulgou o Réveillon da capital sergipana na maior feira de turismo da América Latina. “Mostramos o nosso artesanato e a nossa rede hoteleira”, afirmou. O estande de Aracaju no Festuris Gramado 2025 apresentou o potencial turístico da cidade, destacando a orla, a cultura, a gastronomia e a hospitalidade, uma marca registrada dos aracajuanos. Ah, bom!

Deputado apaixonado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem uma explicação para não ter batido à porta do gabinete do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) em busca de apoio para as emendas coletivas ao Orçamento da União. Em tom de brincadeira, o fidalgo disse que evitou se encontrar a sós com o hoje adversário porque quando o pepista “olha nos meus olhos, se apaixona”. Pelas redes sociais, o deputado afirmou que esteve presente à reunião da bancada federal com o governador tendo cobrando “melhorias na saúde, mais UTIs pediátricas, compromisso com os hospitais filantrópicos, agilidade no Opera Sergipe e mais vagas reais na CNH Social”. Resta saber se será atendido. Arre égua!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PTC), o projeto neste sentido foi aprovado pela Assembleia há muito tempo. Acontece que quase nenhum restaurante respeita a lei e ninguém exige o seu cumprimento. Creindeuspai!

Oposição desarrumada

Há muito não se via a oposição sergipana tão desarticulada quanto agora. Caso não se rearrume logo, o fragilizado bloco oposicionista chegará à campanha eleitoral de 2026 com quatro gatos pingados. Com os adversários quase em petição de miséria política, os governistas liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) precisam se preocupar com o próprio curral, visando evitar o estouro da boiada. Pelo que se depreende, o pega pra capar vai acontecer mesmo é pras bandas da situação, podendo até haver rompimento político se o líder pessedista não souber tanger o gado na hora de compor a chapa majoritária. Cruz, credo!

Cadê a água?

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) culpa o governador Fábio Mitidieri (PSD) pelas constantes faltas d’água em Aracaju e, principalmente, no interior do estado. Na semana passada, moradores de Feira Nova protestaram contra a ausência da água nas torneiras, promovendo a queima pneus na rodovia. Segundo Marcos Oliveira, o desabastecimento representa uma humilhação aos sergipanos e o governador é o responsável por essa crise hídrica. Pior é que, de acordo com o sindicato dos trabalhadores da Deso, em vez de terem sido investidos em melhorias para a população, os R$ 362 milhões referentes à concessão do abastecimento e saneamento foram aplicados pela estatal no mercado financeiro para render juros. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa necessariamente o pensamento do site Destaquenoticias