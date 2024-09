Campanha de Aracaju tem figuras novas com promessas velhas

Por Adiberto de Souza *

Os aracajuanos aguardam com expectativa que os candidatos e candidatas à Prefeitura apresentem propostas concretas para a cidade. Até o momento, todos têm recorrido a promessas vazias, muitas delas que estiveram presentes em campanhas passadas, como o congelamento do IPTU, transporte coletivo gratuito, saúde de primeiro mundo, educação idem, etcétera e tal. Mesmo quem está estreando na disputa em Aracaju vem recorrendo ao discurso esfarrapado, oferecendo mundos e fundos sem explicar de onde virá o dinheiro para executar o prometido. Ao apresentarem promessas recauchutadas como se fossem novas, os candidatos e candidatas à prefeitura da capital sergipana parecem aqueles foliões que vão ao baile com fantasias das festas passadas. Ao eleitor cabe analisar o discurso de cada um e rejeitar as lorotas feitas e refeitas ao longo do tempo para iludir os incautos. Fique atento para não comprar gato por lembre. Marminino!

Ameaça de morte

O clima anda quente pras bandas de Itabaiana. Assustado com ameaças a eleitores feitas pelo empresário “Galeguinho da Roupa”, o candidato a prefeito Valmir de Francisquinho (PL) acendeu o sinal amarelo. Pelo Instagram, o distinto denunciou que “a campanha está tomando um rumo que estou temendo pela minha vida, dos meus familiares e dos meus amigos”, escreveu. Valmir prosseguiu afirmando que “existe um indivíduo que afronta, antecipa resultado judicial e ainda ameaça as pessoas. Até quando?”, questionou. Seria bom que providências fossem tomadas antes que o pior aconteça. Misericórdia!

Campanha proibida

A Justiça proibiu o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PT), de participar da campanha da filha Isadora (PT). Segundo o Ministério Público, pai e filha estão produzindo propaganda eleitoral irregular e insinuando que se Isadora ganhar as eleições quem vai mandar na gestão é Sukita. Pela decisão, se ambos insistirem nesse expediente serão multados em R$ 30 mil. Em 2020, a Justiça também proibiu o ex-prefeito de subir no palanque da irmã Clara Sukita (PT), que disputou a prefeitura capelense contra a atual prefeita Silvany Mamlak (União), que vem a ser ex-esposa de Sukita. Creindeuspai!

Sergipe de luto

O corpo da ex-senadora Maria do Carmo Alves (PP) foi sepultado, ontem, em Aracaju. Ela morreu aos 83 anos, vítima de câncer no pâncreas. Viúva do ex-prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, dona Maria foi eleita senadora três vezes seguidas. Em 2022, decidiu não tentar o quarto mandato, passando a viver entre Aracaju e Brasília. Na semana passada, se sentiu mal, foi internada e morreu no último sábado. O Senado, o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram luto por três dias. Que a terra lhe seja leve!

PCdoB contra o PT

A candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), não conseguiu atrair a simpatia do PCdoB, partido que faz parte da Federação com o PT e o PV. No último final de semana, enquanto os petistas participavam de uma plenária, a direção do PCdoB prestigiava um concorrido evento em apoio ao candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT). Lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais também estiveram presentes no encontro organizado pelos pedetistas. Então, tá!

Bola branca

Localizada em Nossa Senhora da Glória, a empresa Natville anunciou a construção de uma unidade em Batalha (AL), devendo também se expandir para a Bahia e Pernambuco. Com essa expansão, a capacidade de produção da Natville passará de 900 mil para 1,5 milhão de litros de leite por dia, e cerca de duas mil novas vagas de emprego serão criadas. Além disso, os contratos com fornecedores locais serão ampliados, fortalecendo ainda mais a economia regional. A nova fábrica de Alagoas deverá processar 300 mil litros de leite por dia, com a previsão de gerar um faturamento anual de R$ 1 bilhão. Supimpa!

Mal na fita

Capela está entre as 10 cidades brasileiras que mais perderam empregos com carteira assinada neste ano. Em nível nacional, o município sergipano ficou em 10º lugar no ranking, sendo o único de Sergipe a integrar a lista com 1.532 demissões em 2024. A primeira cidade na lista é Lauro de Freitas (BA), seguida de Rio Largo (AL). Depois aparecem Campo Alegre (AL), Gramado (RS), Coruripe (AL), Ribas do Rio Pardo (MS), Sirinhaém (PE), Rio Tinto (PB) e Ipojuca (PE). Danôsse!

A cor do desemprego

A campanha eleitoral em curso tingiu o desemprego com as cores dos candidatos e o expôs nas ruas, praças e avenidas. Essa chaga, que assombra milhares de famílias em Sergipe, foi pintada de verde, vermelho, azul, laranja, lilás, amarelo e branco, as cores das campanhas dos candidatos. Quase sem exceção, todos os seguradores de bandeiras postados nas esquinas da vida são desempregados fazendo um “bico” temporário por alguns trocados. É uma pena que a promessa feita agora pelos candidatos de gerar milhares de empregos não passe de uma lorota fugaz e incolor. Home vôte!

Vaga de prefeito

O afastamento do prefeito de Aquidabã, Mário de Lucena (União), causou um grande reboliço naquele município. O vice Diogo Souza (PSD) não pode assumir para não tornar inelegível o pai e candidato a prefeito Eurico Sousa (PSD). A presidente da Câmara, Tânia de Valter do Segredo (União), é candidata à vice-prefeita e também não substituirá Mário. A peteca deve ficar com o vereador Cleto Maia (União), que não disputará a reeleição. Acusado por uma série de irregularidades, o prefeito foi afastado do cargo por 90 dias. Esta informação foi publicada pelo colega jornalista César Cabral no site Radar Sergipe. Aff Maria!

Pulando a cerca

O deputado federal Capitão Samuel está de malas prontas para deixar o Partido Progressista. Ele já recebeu o sinal verde do presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira, e deu entrada no pedido de desfiliação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Samuel, que está substituindo na Câmara Federal o titular do mandato Thiago de Joaldo (PP), informou que já foi convidado para se filiar ao PSD, ao PSB e ao Podemos. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 23 de dezembro de 1931.

