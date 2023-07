Candidatura chapa branca não é sinônimo de vitória

Por Adiberto de Souza *

Tem gente apostando que uma candidatura a prefeito de Aracaju com o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e outras lideranças governistas será quase imbatível. Não é bem assim! Nem sempre uma chapa branca é sinônimo de vitória, principalmente na capital sergipana, onde parte do eleitorado costuma votar na oposição. Bom exemplo disso ocorreu em 2012, quando o presidente estadual do PSB, Valadares Filho, disputou a Prefeitura de Aracaju com o apoio do saudoso governador Marcelo Déda (PT), do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e de parte da imprensa. O concorrente da oposição era o ex-governador João Alves Filho (DEM). Pois bem: quando as urnas foram abertas Vavazinho estava derrotado da Silva Xavier. Conclui-se que a máquina estatal nem sempre é garantia de sucesso eleitoral. Isso significa dizer que quem apostar uns trocadinhos agora no sucesso de uma candidatura chapa branca em 2024 corre o sério risco de ficar endividado. Portanto, muita calma nessa hora. Marminino!

Recesso parlamentar

Após a votação, ontem, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara Municipal de Aracaju entrou em recesso, só devendo retornar às atividades parlamentares no dia 1º de agosto próximo. Por sua vez, a Assembleia Legislativa realiza hoje sua última sessão plenária do primeiro semestre. No próximo sábado, o Parlamento estadual também entra em recesso por 15 dias. A suspensão temporária dos trabalhos em plenário não significa que deputados e vereadores vão ficar de pernas pro ar. Neste período de recesso eles se desdobram em visitas aos redutos eleitorais para ouvir as queixas do povo e sentir como anda a popularidade de seus mandatos. Crendeuspai!

Campeão de preço

O Porto de Sergipe é tido pelos armadores como o mais caro do Brasil. Segundo uma fofoqueira de plantão, um navio com capacidade para 30 mil toneladas pagou, um dia desses, mais de R$ 300 mil para aportar por três dias em nosso terminal. Em outros portos, como o de Maceió, esse preço seria algo em torno de R$ 100 mil. A questão é que, diferente do terminal alagoano, que é público, o de Sergipe é administrado pela toda poderosa empresa Vale. Ou seja, o armador só decide usar o nosso pouco procurado Terminal Portuário Ignácio Barbosa se os dos estados vizinhos estiverem muito concorridos. Cruz, credo!

Pularam a fogueira

O prefeito e o vice do município de Tobias Barreto, respectivamente, Dilson de Agripino (Cidadania) e César Prado (PSD), escaparam da cassação e da inelegibilidade. Em julgamento ocorrido, ontem, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe acatou os recursos dos dois contra a decisão em primeira instância cassando os mandatos deles. Os magistrados também anularam a inelegibilidade aplicada ao radialista Leonardo Cesar Leal de Oliveira. Dilson, César e o comunicador foram acusados de terem utilizado abusivamente os meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2020. Misericórdia!

Ato contra tortura

A Frente do Estadual pelo Desencarceramento promoveu, ontem, um ato em defesa dos internos do presídio semiaberto de Areia Branca. Realizado em frente ao Fórum do Orlando Dantas, em Aracaju, o protesto contou com a presença da vereadora Sonia Meire (Psol) e fez graves denúncias sobre torturas e maus tratos naquele estabelecimento penal, tal como cortes de água, castigos físicos e tiros com balas de borracha. Home vôte!

Melhora gradativa

Uma boa notícia para os familiares, amigos e eleitores da vereadora aracajuana Ângela Melo (PT). O boletim médico liberado, ontem, pelo Hospital Primavera, informa que a parlamentar apresenta “melhora gradativa do quadro clínico e sinais vitais estáveis”. O boletim revela, ainda, que a parlamentar segue “necessitando de suporte ventilatório invasivo em protocolo de desmame, sem sedação contínua e sem drogas vasoativas”. A vereadora Ângela Melo foi internada na quinta-feira da semana passada, com pneumonia. Melhoras!

Ouro em grãos

Se Deus ajudar e o diabo não atrapalhar, Sergipe deve produzir este ano 949,1 mil toneladas de milho, representando um aumento de 5,4% em relação à safra de 2022, que foi superior a 887 mil toneladas. Já a estimativa de rendimento médio deve alcançar 5.209 quilos por hectare, o que significa maior produtividade. Essa informação é do Ministério da Agricultura e Pecuária. Sempre em expansão, a cultura de milho no estado é considerada a maior do Nordeste em produtividade e a quarta maior em produção, segundo dados do IBGE. Supimpa!

Bla,blá,blá político

O União Brasil está exibindo propaganda em rede nacional de rádio e televisão. Na programação noturna das emissoras, a legenda terá as inserções distribuídas nesta quinta-feira e no próximo sábado. Os programas são exibidos entre 19h30 e 22h30, com duração de 30 segundos a cada dia. Para o segundo semestre deste ano, o União Brasil tem direito ao tempo total de 20 minutos de propaganda partidária, totalizando 40 inserções no período. Pelo menos 30% do tempo da propaganda partidária deve ser utilizado para a promoção e a difusão da participação feminina na política. Então, tá!

Cansa cliente

Bem que a tradução de Call Center deveria ser Cansa Cliente. Quem já teve a infelicidade de ligar para este serviço deve concordar com a sugestão. De cara, a voz eletrônica do outro lado da linha manda o suplicante esperar um momento, que dura uma eternidade. Depois, a ligação cai, para o sujeito ligar novamente e ver cair outra vez. Quando, finalmente, o consumidor consegue ser atendido por uma mocinha, esta enrola, enrola até a pessoa ser vencida pelo cansaço e desistir. Só Jesus na causa!

Revolta do 13 de Julho

Hoje é aniversário da Revolta do 13 de Julho ocorrida em 1924 na antiga Praia Formosa, em Aracaju. Naquele dia, as tropas revoltosas atacaram o Palácio do Governo, prendendo o governador Graccho Cardoso e assumindo o comando político de Sergipe por quase um mês. O então presidente da República, Artur Bernardes, enviou ao estado tropas federais que logo contiveram e prenderam os revoltosos. Os principais líderes do embate foram os tenentes Augusto Maynard Gomes, João Soarino de Melo e Manuel Messias de Mendonça. Influenciados pela “Revolução Paulistana” e pela insatisfação popular, os oficiais revoltosos reivindicavam uma participação militar maior na vida pública. Aff Maria!

Noite de autógrafos

O professor doutor Jorge Carvalho lança, hoje, o livro “Memórias do Jornalismo e da Coluna Social: Das Lunetas do Lord Gil ao @LuxoAju”. A sessão de autógrafos vai acontecer, a partir das 16h30, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. Com esta nova obra literária, o também jornalista Jorge Carvalho coloca na praça o primeiro livro de uma série voltada a registrar aspectos e nomes da comunicação em Sergipe, enfocando, pela ordem de publicações futuras, O Jornalismo e os Jornalistas Sergipanos na Mídia Impressa; O Jornalismo Esportivo e, por fim, O Jornalismo no Rádio e na TV. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de dezembro de 1938.

