Por Adiberto de Souza *

Apesar de ter um orçamento anual de R$ 17 milhões, Canindé do São Francisco está atolado em dívidas. Mesmo assim, a classe política local vive se digladiando para administrá-lo, a ponto de em menos de dois meses o município ter trocado de prefeito três vezes. Ontem, a Justiça determinou que o titular Weldo Mariano (PT) reassuma o cargo, que vinha sendo ocupado interinamente pelo vice Joselildo Pank (sem partido). Essa troca-troca de gestores só agrava a crise, causando sérios transtornos à população, pois cada um que assume a Prefeitura substituir os servidores comissionados, troca os secretários e muda os fornecedores. Ressalte-se que a brigas políticas ocorrem há muito tempo naquele município sergipano. Para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, Canindé sofreu três intervenções estaduais, impeachments e afastamentos de prefeitos por ordem judicial. O próprio Mariano foi afastado em março passado, tendo conseguido reverter a decisão dias depois. Alguém precisa estudar o que acontece para que a Prefeitura canindeense se assemelhe a uma gangorra, que vive subindo e descendo a critério de seus ocupantes. Decididamente, a população de Canindé precisa eleger políticos melhores que os atuais. Misericórdia!

Pleno maior

O Tribunal de Justiça de Sergipe será acrescido de dois desembargadores brevemente. Ontem, os magistrados do TJ aprovaram proposta do presidente Ricardo Múcio aumentando de 13 para 15 o número de integrantes do Pleno do TJ. Essa decisão passará por análise do Conselho Nacional de Justiça e, em sendo aprovada, será votada pela Assembleia Legislativa. Para justificar a ampliação do Pleno, Ricardo Múcio informou que o número maior de desembargadores tornará a prestação jurisdicional ainda mais célere e efetiva. Ah, bom!

Capital itinerante

Somente este ano, Sergipe já mudou de capital nove vezes. Hoje mesmo, a sede do estado saiu de Aracaju para Itaporanga D’Ajuda. Essa mudança constante é consequência de um mutirão mensal realizado pelo governo para oferecer à população ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, palestras diversas, jogos de futebol, manicure e pedicure para as mulheres e corte de cabelo para os homens. Nesse ritmo, logo, logo, o governador Fábio Mitidieri (PSD) realizará o sonho do folclórico João Bebe Água, que morreu sonhando em ver a capital de Sergipe voltar para a sua querida São Cristóvão. Marminino!

Montaria rara

Comenta-se à boca miúda nas esquinas de Sergipe que o senador Alexandro Vieira (MDB) bandeou-se de mala e cuia para o time do governo estadual sonhando com a reeleição. Eleito em 2018 graças ao “cavalo selado” que passou na porta dele, Vieira reza para se deparar novamente com a fantástica montaria. As estatísticas, porém, não o ajudam. Antes do hoje governista de carteirinha, o “cavalo selado” elegeu, também para o Senado, o médico Gilvan Rocha, em 1974, e geólogo Zé Eduardo Dutra, em 1994. Ambos deram com os burros n’água ao tentarem a reeleição. Vê-se que a sorte fantasiada de alazão não costuma dar as caras mais de uma vez na porta do mesmo político. Cruz, credo!

Dívidas discutidas

Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o deputado federal João Daniel (PT) discutiu as dívidas rurais e os problemas do setor leiteiro. O petista defende que o governo federal analise qual é o montante das dívidas rurais, quem são os devedores e quantos se enquadram na agricultura familiar. A partir daí se discuta sobre a prorrogação dos pagamentos de financiamentos feitos pelos pequenos agricultores e produtores de leite no semiárido sergipano. Aff Maria!

Um caso pra estudo

Faltando mais de um ano para as eleições, quase uma dezena de políticos já se anunciaram pré-candidatos a prefeito de Aracaju. É possível acreditar que políticos experientes desejem se sacrificar, trocar a vida boa do parlamento ou de outras “aspones” para se dedicar aos inúmeros problemas do povo pobre? Talvez um estudo científico ateste que a maioria dos pré-candidatos deseja mesmo é usar a Prefeitura de Aracaju como degrau para um salto mais alto, transformando o eleitorado em moeda de troca para as negociatas políticas a serem feitas quando 2026 chegar. Home vôte!

Bem na fita

Somente no primeiro semestre deste ano, Banco do Nordeste já aplicou em Sergipe cerca de R$ 1,7 bilhão. A grana beneficiou setores produtivos, como as indústrias de couro e calçados, de construção civil, de alimentos, além da agropecuária. “O cenário é promissor e seguiremos o trabalho com foco no crescimento da região”, afirma o superintendente do BNB em Sergipe, César Santana. Então, tá!

Ajuda miserável

Um sergipano doente que precisa se tratar fora do estado recebe a ninharia de R$ 24,75 como ajuda de custo do governo estadual. Ao criticar esse auxílio oficial, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse que a ninharia é insuficiente para um cidadão pobre que precisa se tratar em São Paulo, por exemplo. “Imagine você chegar doente em outro estado para fazer um tratamento e ter apenas essa ajuda?”, discursou o parlamentar. Passos apelou ao governador Fábio Mitidieri (PSD) para aumentar o valor da esmola. Crendeuspai!

O PAC em Sergipe

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), apresentou a construção da adutora do Leite, no semiárido sergipano, as duplicações da BR-101, em todo o estado, e da BR-235, entre Aracaju e Itabaiana, como obras prioritárias para o estado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ser lançado pelo governo federal sexta-feira agora. O presidente Lula da Silva (PT) quer investir R$ 240 bilhões em obras de infraestrutura para os próximos quatro anos. Nesta primeira fase, os empreendimentos a serem contemplados foram sugeridos por ministérios e governadores. Essa informação é do blog Primeira Mão.

A morte na garupa

Diariamente, motoqueiros acidentados chegam ao Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, enquanto outros tantos morrem antes de serem socorridos. Pelo seu preço, facilidades de pagamento e por consumir pouco combustível, a “motoca” virou uma praga, tendo, inclusive, substituído o cavalo e o jumento na zona rural. O grave é que esse veículo de duas rodas é, quase sempre, conduzido por jovens afoitos, sem qualquer experiência no trânsito e que ignoram o perigo de dirigir após beber exageradamente. Não sabem, coitados, que ao agirem assim estão transportando a morte na garupa. Só Jesus na causa!

Abra o olho!

Antes de se decidir disputar uma prefeitura nas eleições do próximo ano, avalie bem o pensamento do genial Raul Seixas na música Cowboy fora da Lei: “Mamãe, não quero ser prefeito/ Pode ser que eu seja eleito/ E alguém pode querer me assassinar”. Morto há 34 anos, o Maluco Beleza estava certíssimo quando dizia não querer “ir de encontro ao azar”. Depois não diga que não foi avisado. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 22 de junho de 1919.

