Canoa cheia de governistas pode virar antes das eleições

A canoa governista está cheia de pretendentes às duas cadeiras para o Senado a serem disputadas em 2026. Até mesmo quem veste a camisa oposicionista à gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD), como o ministro petista Márcio Macêdo, está doido para entrar no já abarrotado barco da situação. Com tanta gente no mesmo palanque brigando pelas duas vagas, há o sério risco de até os tidos como favoritos sobrarem na curva do rio. Foi isso que aconteceu em 2018 com André Moura (União). Ele passou a campanha desfilando como senador eleito e foi derrotado pelo delegado de polícia Alessandro Vieira (MDB), um principiante em política. Tomara que o exemplo de André sirva de alerta aos marujos situacionistas, pois muita euforia fora de hora pode colocar tudo a perder. Com a canoa tão cheia de pretendentes a senador, Fábio Mitidieri precisará de muita perícia no manuseio do timão para vencer as turbulências rio abaixo. Basta uma pequena desavença entre os marujos para virar a embarcação, transformando a vitória, tida por alguns como certa, num grande naufrágio eleitoral. Creindeuspai!

Nadando em dinheiro

Conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe aprovaram o pagamento de uma bolada de até R$ 2,2 milhões em benefícios retroativos a eles mesmos. Segundo reportagem do site Metrópoles, durante uma sessão administrativa do TCE, que durou menos de um minuto, os próprios conselheiros aprovaram um gasto de R$ 30 milhões em favor de 16 integrantes e procuradores da Corte de contas sergipana. A justificativa é a de que conselheiros de contas têm direito à equiparação desse tipo de penduricalho, que é pago também a juízes de direito. Misericórdia!

Coração duro

E o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) repercutiu pelas redes sociais uma entrevista concedida por Henrique Prata, fundador do Hospital do Amor, em Lagarto. O empresário se queixou das dificuldades criadas pelo governo de Sergipe para a construção daquela unidade de saúde, que já está salvando vidas apesar de não ter recebido um tostão do Executivo sergipano. Novo integrante da oposição sergipana, Thiago de Joaldo fez a seguinte pergunta Mitidieri: “Além de poder e dinheiro, o que amolece esse seu coração duro?”. Home vôte!

No estaleiro

O vice-governador de Sergipe e secretário estadual da Educação, Zezinho Sobral (PSB), teve um mal-estar nesse domingo, quando estava na Praia da Caueira, município de Itaporanga D’Ajuda. O pessebista foi atendido pelo Samu e encaminhado para um hospital particular em Aracaju. A família informou que Zezinho está internado em observação, sob cuidados médicos, realizando exames e o quadro de saúde é considerado estável. Desejamos pronto restabelecimento ao vice-governador. Amém!

Discutindo 2026

O ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), foi visitado, ontem, pelo presidente estadual do União Brasil, André Moura, e pelo secretário da Agricultura, Zeca da Silva. Os dois foram a Simão Dias dialogar com Chagas sobre as eleições de 2026. Ressalte-se que, numa visita feita, no ano passado, por Moura ao ex-governador, este foi convencido a se candidatar a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada pela deputada federal Yandra de André (União), porém o projeto naufragou antes do segundo turno. Arre égua!

Boa nova

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que a ponte em construção sobre o Rio São Francisco ligando Penedo a Neópolis foi oficialmente incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com isso ficam assegurados os recursos necessários para a continuidade da obra, que tem conclusão prevista para 2026. Orçada em R$ 203 milhões, a ponte será formada por um vão central estaiado com 600 metros de extensão, com vão livre de 300 metros, composto por dois mastros que suportarão dois planos de cabos de estaiamento. Ah, bom!

Novo endereço

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), passa a atender em novo endereço a partir de hoje. Tanto ela quanto o esposo e secretário municipal de Governo, pastor Itamar Bezerra, vão despachar no imóvel localizado à rua doutor Wilson Rocha, nº 853, bairro Salgado Filho. A mudança ocorre devido a reforma física do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos. Posteriormente, outras secretarias e a Vice-Prefeitura também serão transferidas. Inaugurado em 2005, o Centro Administrativo nunca passou por uma reforma de grande porte e apresenta problemas estruturais. Então tá!

Confrontos mortais

E em Sergipe suspeitos de crimes continuam morrendo a tiros, segundo a Polícia, por terem reagido à voz de prisão. A maioria das vítimas é acusada por tráfico de drogas. O que chama a atenção nesses anunciados confrontos é que, apesar do poder de fogo das armas dos policiais, quase todos os baleados sobreviveram a tempo de serem levados a um hospital, onde morrem logo que chegam. Marminino!

Presença confirmada

A secretária estadual de Assistência Social e primeira dama Érica Mitidieri enviou ofício à presidência da Assembleia informando que comparecerá, no próximo dia 12, ao plenário do Legislativo para falar sobre as ações desenvolvidas pela pasta em 2023 e 2024. De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o convite à distinta foi aprovado em dezembro do ano passado, mas só chegou ao gabinete dela em maio passado. O cidadanista diz ser importante que os deputados e a população saibam o que está sendo feito na Assistência Social, “afinal, é uma Secretaria que lida diretamente com os mais carentes”. Aff Maria!

Mudança de local

Agendada para às 14 horas de amanhã, a reunião dos professores da rede estadual com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não acontecerá mais na sede da Secretaria da Fazenda. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação anunciou que o encontro foi transferido para o Palácio de Despachos. O Sintese convocou uma vigília dos professores durante a reunião. Entre as reivindicações da categoria estão a correção da tabela salarial; pagamento do piso salarial e dos auxílios internet e tecnológico; descongelamento das gratificações; vinculação do triênio aos salários; retomada de novos percentuais da carreira; debate sobre o precatório do Fundef e a devolução dos 14% que foram descontados dos aposentados. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 1º de janeiro de 1950.

