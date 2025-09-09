Chegada de Rodrigo Valadares provoca bota fora no PL de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

O comando do Partido Liberal em Sergipe vai trocar de mãos esta semana. Por determinação do ex-presidente e presidiário Jair Bolsonaro, o PL entrega oficialmente, nesta quarta-feira, a presidência da legenda à vereadora aracajuana Moana Valadares, que vem a ser a cara metade do deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União). O anúncio de despejo já era esperado, tanto é verdade que os direitistas alojados na sigla já estão de malas prontas e à procura de outro partido. O ainda presidente Edvan Amorim, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e o filho deste e deputado federal Ícaro de Valmir serão os primeiros a abandonar o barco. Embora permaneça em silêncio sobre essa desarrumação do PL sergipano, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também pode migrar pra outra legenda. Neófita em política, Moana vai apenas esquentar a cadeira até 2026, quando se abre a janela partidária e Rodrigo deixará o União Brasil para substituí-la na presidência do Partido Liberal. Resta saber se o ilustre e a esposa terão competência para rearrumar a casa ou se transformarão o PL num partido nanico. Home vôte!

Rombo milionário

A Receita Federal detectou indícios de fraude em Declarações de Compensação (DCOMPs) apresentadas por quase 30 prefeituras de Sergipe, envolvendo aproximadamente R$ 200 milhões em créditos indevidos. Os nomes dos municípios investigados pelo “Leão” ainda não foram liberados. Segundo o órgão, as irregularidades ocorreram em tentativas de extinção de débitos previdenciários, utilizando créditos supostamente oriundos de recolhimentos anteriores. No entanto, ao cruzar as informações com suas bases de dados, a Receita verificou que esses créditos não existiam. Sabe quem vai pagar mais esse “rombo”? Você, caro contribuinte. Só Jesus na causa!

De olho no gado

Faltando pouco mais de oito meses para as eleições, os políticos clientelistas não tiram os olhos dos currais eleitorais. É uma pena que, em pleno século 21, muitas lideranças continuem fazendo política como os velhos ‘coronéis’. Até o pleito do próximo ano, os políticos que insistem em fazer clientelismo terão muito trabalho para evitar o ‘estouro da boiada’. Vão continuar alertas para não terem surpresas desagradáveis, pois, como ensina o ditado popular: quem engorda o gado é o olho do dono. Arre égua!

Devo, não nego…

Alagoas registrou a maior proporção de negócios com contas em atraso (39,6%) em junho passado, enquanto o Piauí (25,4%) aparece com o menor número de empresas negativadas. Sergipe (29,4%) teve 43.860 pessoas jurídicas com dívidas não pagas dentro do prazo contratado. Ao todo, no Nordeste são 1.213.919 empresas com débitos atrasados. Os dados são do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O levantamento revelou, ainda, que a maioria das companhias negativadas em junho 2025 era de “Serviços” (53,8%), seguido pelo “Comércio” (33,9%). Cruz, credo!

Fisco protesta

O governo Mitidieri está redondamente enganado se pensa que os auditores fiscais tributários se desmobilizaram após a Assembleia ter aprovado um Projeto de Lei retirando direitos dos aposentados e pensionistas. Hoje, a categoria promove um novo protesto na sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em Aracaju. Durante o “Café da Mobilização”, os auditores vão demonstrar o descontentamento com a supressão do Bônus de Arrecadação Própria e reapresentar reivindicações como reposição salarial; pagamento do bônus para aposentados e pensionistas; auxílio saúde; e revisão do último nível da tabela salarial da categoria. Deus é mais!

Um olho na santa

Os políticos sergipanos de A a Z deram com os costados, ontem, em Lagarto para prestigiar a procissão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira daquele município. No meio do povo, os parlamentares e chefes de executivos pediram à santa para se reelegerem em 2026, enquanto outros rezaram para terem mais sorte na próxima disputa eleitoral. Como sempre acontece nestes eventos religiosos, os políticos não tiraram um olho do andor com a imagem e o outro dos fieis eleitores. Ó, Nossa Senhora, tende piedade dessa gente. Amém!

Eminência parda

A depender de seu histórico eleitoral, o dublê de político e empresário Edvan Amorim vai ter dificuldade para encontrar um partido interessado em lhe entregar a presidência. Despejado do comando do PL no estado, o distinto anda à procura de uma nova sigla que aceite aboletá-lo, porém pesa contra ele o fracasso eleitoral. Em 2014, quando se candidatou a deputado estadual, Amorim teve uma cuia rasa de votos: minguados 156 sufrágios. Diante desse fracassado histórico político, o mais provável é que Edvan bata à porta do nanico PSDB, comandado em Sergipe pelo irmão e ex-senador Eduardo Amorim. Marminino!

Esquerda desarrumada

A esquerda sergipana anda pra lá de desarrumada. Pouco se fala sobre as articulações dos partidos que se opõem ao governo estadual em torno das eleições de 2026. Dia desses, o PSOL chamou as outras legendas esquerdistas para discutir uma sonhada unidade, mas recebeu calado por resposta. O PT, por exemplo, só pensa em retornar ao ninho governista. Portanto, se continuarem nessa sonolência, legendas como o PSTU, UP e o próprio PSOL devem repetir a fraca performance de 2022. Na disputa daquele ano pelo governo de Sergipe, a psolista Niully Campos, o professor Aroldo Felix (UP) e Elinos Sabino (PSTU) foram, respectivamente, votados por apenas 4,93%, 0,14% e 0,09% dos eleitores. Aff Maria!

Conversa ao vento

PSDB, PDT e PSOL exibem, esta semana, propaganda partidária nas emissoras de rádio e de televisão. As inserções vão ao ar nesta terça-feira, na próxima quinta e no sábado, entre as 19h30 e as 22h30. o PSDB veiculará dois minutos de propaganda em cada um dos dias. Já o PDT exibirá um minuto e meio – 30 segundos em cada dia designado. Por fim, o PSOL veiculará dois minutos e meio na quinta-feira. A propaganda partidária objetiva divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Então, tá!

Navegação de cabotagem

Desde domingo passado, navios estão carregando e descarregando mercadorias no porto de Sergipe, localizado no município da Barra dos Coqueiros. Anteontem, aportou o Supra Monarch, oriundo da China e transportando 9 mil toneladas de sulfato de amônio para as empresas Fertinol e Maratá. Hoje, a embarcação Tellus deixa o nosso terminal portuário carregado com cimento da Votorantim destinado a Manaus. Por fim, o navio Discoverer começa, hoje, a descarregar 27 mil toneladas de trigo vindas da Argentina para as empresas Motoriza e Matará. Legal!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 24 de junho de 1967.

* É jornalista.

