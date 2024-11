Chegou a hora de fatiar os cargos da Prefeitura de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Embora não admita publicamente, a prefeita eleita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL), deve se reunir, em breve, com os líderes dos partidos aliados para dividir em fatias generosas a grande quantidade de cargos existentes na Prefeitura. Serão contemplados com os melhores pedaços desse bolo os partidos PL, AGIR, PSDB e Cidadania, que integram a coligação vitoriosa. Durante as conversas com os líderes dessas legendas Emília ouvirá o que cada um pretende, para só então dizer o que pode oferecer. Seguramente, o “bolo” a ser colocado à mesa deverá saciar a fome dos partidos, afinal é toda a estrutura administrativa da Prefeitura que será rateada. Tomara que todos os beneficiados com essa divisão estejam mesmo preocupados com um futuro melhor para Aracaju e que não exista entre eles quem pensa apenas em se locupletar, à maneira dos piratas contemplados com a pilhagem dos navios que eram saqueados em alto mar. Home vôte!

Imagens ficam

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, ontem, maioria de votos para permitir a continuidade do uso de símbolos religiosos em órgãos públicos. A Corte já tem seis dos 11 votos para rejeitar um recurso do Ministério Público Federal, que pede a proibição de crucifixos, imagens de santos e outros objetos nos prédios públicos. Em seu voto, o ministro relator Cristiano Zanin ressaltou que o cristianismo faz parte da formação da sociedade brasileira. Dessa forma, segundo o ministro, a manutenção dos símbolos nas repartições não é inconstitucional. Então, tá!

Discutindo 2022

O governador Fábio Mitidieri (PSD) evita discutir sobre as eleições de 2026 tal qual o diabo foge da cruz. Apesar disso, os aliados dele falam cada vez mais sobre esse palpitante assunto. À boca miúdas, a classe política discute o resultado das eleições deste ano e as suas consequências delas para o pleito de 2026, quando estará na disputa as cadeiras ocupadas hoje por Mitidieri, pelos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB), além das 24 vagas na Assembleia e das oito na Câmara Federal. Podes crer, será uma briga de cachorro grande. Misericórdia!

Sob nova direção

O promotor de Justiça Nilzir Soares Vieira Junior (D) é o novo procurador-geral de Justiça de Sergipe. O fidalgo foi empossado, ontem, em solenidade das mais concorridas. Nilzir substituiu o promotor Manoel Cabral Machado Neto, devendo permanecer no cargo até 2026. “Teremos um olhar especial para o atendimento ao público, para que todos que tenham seus direitos lesados ou ameaçados encontrem alguém a quem recorrer”, discursou Nilzir. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, o novo procurador-geral de Justiça ingressou no Ministério Público em 2003. Boa sorte na nova empreitada!

Poesia premiada

A Câmara Municipal de Aracaju vai premiar, dia 2 próximo, os 10 vencedores do 7° prêmio de poesia Marcelo Deda. Este ano, 271 estudantes participaram do certame, 60% a mais do que em 2023. O 1° lugar foi conquistado pela aluna Taís Aparecida Ferreira Silva, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bebé Tiúba, localizada no Conjunto Médice. O concurso objetiva incentivar a criatividade literária, a promoção de talentos e a valorização da arte poética. Supimpa!

Jovens covardes

Pesquisa revela que 55% dos jovens com idades entre 15 e 24 anos já praticaram algum tipo de violência contra as mulheres. Feita pelo Instituto Data Popular, a sondagem citou agressões como xingar, empurrar, ameaçar, dar tapa, impedir de sair de casa, proibir de sair à noite, não deixar usar determinada roupa, humilhar em público, dar um soco, obrigar a ter relação sexual sem vontade e ameaçar com arma. Entre as mulheres ouvidas pela pesquisa, 66% disseram já ter sido vítima de um desses tipos de agressões. Creindeuspai!

Vida desgraçada

“A fome faz o homem procurar caminhos nunca andados. O que importa! Ele vai por aí! Todos os caminhos o levam para lugar nenhum. Ele sabe que é macho. Cabra da peste e que vive no agreste, mas é um nordestino sem destino. Seu destino é enfrentar a seca terrível do sertão. Vida de graça. Vida sem graça, Vida desgraçada. Vida desigual”. Como é atual este trecho do romance Vidas Secas, escrito pelo alagoano Graciliano Ramos. Aff Maria!

Divisão de Aracaju

A Procuradoria-Geral do Município promove reunião, hoje, com os representantes do Fórum em Defesa da Grande Aracaju visando discutir sobre a decisão da Justiça alterando os limites geográficos da capital sergipana. A decisão em última instância determina que 20,78 km² do território de Aracaju sejam devolvidos a São Cristóvão. A área em litígio inclui residências, escolas, postos de saúde, estabelecimentos comerciais e espaços de lazer. Marminino!

Batendo pernas

Quem avionou com destino ao exterior foi o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Em caráter particular, a viagem do fidalgo para a Argentina deve durar uma semana, período em que o estado será administrado pelo vice Zezinho Sobral (PSB). Antes de assumir o governo, o pessebista se licenciou do cargo de secretário estadual da Educação. No próximo mês, o governador viajará aos Estados Unidos para visitar a filha Ana Célia, que há muito tempo mora na Terra de Tio Sam, onde se formou em Cinema. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Nova rota turística

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), sancionou o Projeto aprovado pela Assembleia Legislativa instituindo a Rota Turística “Lagoa dos Tambaquis”, no município de Estância. O objetivo da nova Lei é potencializar o turismo na região, valorizando seus recursos naturais e culturais. A Lagoa atrai mais de 80 mil pessoas ao longo do ano, impulsionando a economia local e fomentando o faturamento de vários restaurantes na região. Ah, bom!

Noite de autógrafos

A jornalista Franciele Oliveira lança, hoje, o livro-reportagem “Quem protege quem? O caso Genivaldo e o medo da polícia”. O lançamento da obra ocorre justamente no dia em que se inicia o júri popular dos três ex-policiais rodoviários federais acusados pela brutal morte de Genivaldo, que foi trancado numa câmara de gás improvisada na viatura da PRF. A noite de autógrafos está agendada para às 19 horas, na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de maio de 1942.

