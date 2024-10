Chocho, o debate da TV não mudou o quatro da disputa em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Quem não assistiu o debate promovido pela TV Sergipe não perdeu nadica de nada. Durante mais de duas horas, Luiz Roberto (PDT), Emília Corrêa (PL), Yandra de André (União), Niully Campos (Psol) e Candisse Carvalho (PT) praticamente repetiram as propostas que fizeram ao longo do horário eleitoral gratuito. Ficou claro, mais uma vez, que o rigor do regulamento da Rede Globo impede os participantes de fustigarem um ao outro e apresentarem melhor as propostas para administrar Aracaju. Aqui e acolá os prefeituráveis tentaram acuar os adversários, mas não passaram disso. Além do mais, o horário do debate foi muito tarde para a maioria das pessoas, que acordam cedo para trabalhar. Decididamente, o eleitor indeciso que sentou diante do televisor pensando em escolher qual o postulante à Prefeitura da capital sergipana, permanece sem saber em quem votar no próximo domingo. Marminino!

Festas proibidas

As festas em espaços públicos para comemorar o resultado das eleições estão proibidas em Itabaiana. O objetivo da portaria do juiz Herval Márcio, da 9ª Zona Eleitoral, é evitar situações que possam comprometer a ordem pública e garantir a paz no município logo após a apuração dos votos. Portanto, a partir da zero hora da próxima segunda-feira (7), estão proibidas comemorações em parques, praças, ruas, avenidas, calçadas, estádios e terrenos baldios. A decisão se aplica a qualquer tipo de evento comemorativo, como carreatas, passeatas, apresentações musicais e uso de trios elétricos, carros de som e paredões. Home vôte!

Fique ligado

Fique atento às regras da Justiça Eleitoral para o uso de celulares, smartphones e tablets no dia da eleição. Enquanto estiver votando, o eleitor deve deixar o aparelho em um móvel, próximo aos colaboradores responsáveis pela seção eleitoral. A legislação eleitoral proíbe o eleitor de “portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto”. Aff Maria!

Mistureba

“O pai da aviação/ Por nome Drumon Andrade/ Sem dó e nem piedade/ Se atracou com Lampião/ Na bainha um facão/ Na matula um castiçal/ Gritou pra São Nicolau/ Acuda-me nessa hora/ Disse isso e foi-se embora/ Deixando um cartão postal”. Durma com um barulho desses!

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Caiu a máscara

Os professores da rede estadual e setores da sociedade sergipana rechaçaram com veemência a fala raivosa do governador Fábio Mitidieri (PSD) chamando os educadores de preguiçosos, que só pensam em dinheiro. Num duro editorial contra a fala de pedessista, o Jornal do Dia escreveu que “o conjunto de reivindicações do magistério estadual é o mais justo, não merece a reação desequilibrada do governador Fabio Mitidieri. Muito ao contrário. Só quem já encarou uma sala de aula com dezenas de alunos, horas a fio, sabe como o trabalho do professor é árduo”. É vero!

Táxi com carroceria

Os taxistas de Aracaju estão autorizados a trocar a categoria do veículo para utilizar o modelo tipo caminhonete. Decreto nesse sentido foi assinado, ontem, pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo o pedetista, a medida atende a uma demanda antiga da categoria. Agora, além dos veículos convencionais, os taxistas poderão adquirir caminhonetes, com assentos para quatro ou seis passageiros, tampa ou capota vedada e chaveada. Ou seja, além das pessoas, os táxis também vão transportar mercadorias. Então, tá!

Silêncio reprovável

Por que será que os barulhentos sindicalistas e os políticos ditos de esquerda silenciaram diante da denúncia de que prefeiturável Candisse Carvalho (PT) se autodeclarou “parda” ao se inscrever num concurso público? Lembrou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União). Pior é que ao registrar a candidatura, a petista informou que é branca da Silva Xavier. Em vez de reagirem indignados com o comportamento politicamente incorreto de Candisse, aqueles que vivem apontando o dedo para os defeitos dos adversários optaram em dar calado por resposta, botaram a viola no saco. Como dizem por aí: Aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Creindeuspai!

Sem serventia

Os eleitores que não se identificam com nenhum dos candidatos dispõem de duas alternativas: votar em branco ou anular o voto. A opção de voto em branco está disponível na urna eletrônica. Já o voto nulo ocorre quando é digitada na urna uma sequência de números aleatórios que não correspondem ao número de nenhum candidato ou partido. Como são inválidos, mesmo que mais da metade dos votos sejam nulos ou brancos, não é possível cancelar uma eleição, pois são considerados apenas os votos dados a candidatas e candidatos, os chamados votos válidos. Ah, bom!

Compra de votos

De hoje até a madrugada de domingo, um bom número de eleitores espera receber os animais silvestres prometidos por candidatos a prefeito e vereador. Tem gente que passa a noite acordada para botar as mãos nas Garças (R$ 5), Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50), Garoupas (R$ 100) e, principalmente o Lobo-Guará (R$ 200). Apesar da forte fiscalização, os compradores de consciência vão sair por aí transportando milhões em malas pretas para comprar a consciência dos eleitores incautos. Quando será que o voto deixará de ser mercadoria barata? Só Jesus na causa!

Chamada na chincha

A empresa Maratá foi obrigada pelo Ministério Público do Trabalho a divulgar junto aos seus empregados que assédio eleitoral é crime. Essa determinação ocorreu após denúncias de que aquela indústria estaria assediando os empregados a votarem na candidata a prefeita de Lagarto, Rafaela Ribeiro (Republicanos). O MPT/SE constatou a distribuição de material de campanha no inerior da indústria, oferta de bonificação salarial e uma prática ainda mais grave: uma lista que deveria ser assinada pelos empregados que votassem na candidata. Danôsse!

Medo de cemitério

Nenhum dos oito candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju prometeu construir um novo cemitério na cidade. A explicação para que obra tão necessária nunca seja lembrada pelos prefeituráveis é o desfecho da novela global “O Bem Amado”. Desde a sua exibição, há mais de cinco décadas, nenhum prefeito se dispôs a construir um cemitério na capital sergipana. Todos tiveram medo de repetir a saga do personagem central da trama, prefeito Odorico Paraguaçu, que foi o primeiro defunto sepultado no cemitério feito por ele na imaginária cidade de Sucupira. Cruz, credo!

Vagas disputadas

A disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju é tão grande quanto a concorrência nos vestibulares para importantes cursos universitários. Estão concorrendo às 26 vagas de vereador 487 candidatos, o que significa dizer que cada cadeira parlamentar é disputada por cerca de 18 suplicantes. E essa concorrência poderia ser ainda maior se a Câmara não tivesse aumentando dos atuais 24 para 26 o número de vereadores. Mas essa disputa vale à pena, pois durante quatro anos os eleitos terão direito a muitas mordomias custeadas pelos contribuintes aracajuanos. Arre égua!

Um ano sem Ângela

Será celebrada hoje a missa de um ano em memória da ex-vereadora de Aracaju, professora Ângela Melo (PT). A educadora morreu vítima de uma parada cardíaca, quatro dias após ter recebido alta de um hospital de Aracaju, onde passou cerca de três meses internada tratando uma pneumonia. O ato religioso está agendado para às 19 horas desta sexta-feira, na Igreja São Pedro Pescador, localizada no bairro Industrial, zona norte de Aracaju. Prestigie!

Birita liberada

A venda de bebidas alcoólicas no próximo domingo, dia das eleições, está liberada em Sergipe. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), além de Sergipe, a birita está autorizada em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A proibição da venda de bebidas alcoólicas durante as eleições é decidida localmente pelas autoridades de segurança pública e eleitorais. A ideia é reduzir os riscos de desordem que prejudiquem o processo eleitoral. Portanto, beba com moderação para não amanhecer na segunda-feira vendo o sol nascer quadrado. Santo Cristo!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano Diário da Tarde, em 26 de outubro de 1937.

