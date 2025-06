Com medo de não se reeleger, Mitidieri ameaça punir Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Apavorado com os primeiros movimentos da oposição rumo às eleições de 2026, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), partiu pra cima da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Visivelmente assustado com a visita que a gestora fez ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o fidalgo ameaçou usar os vereadores da capital para retaliar a adversária, travar a administração municipal e, por consequência, punir os aracajuanos indistintamente. O estilo coronelesco de Mitidieri constrangeu a maioria da Câmara de Aracaju, supostamente considerada por ele como mera massa de manobra à sua disposição, um rolo compressor para esmagar os adversários. Longe de agir republicanamente, sem misturar a gestão estadual com o seu projeto político, o governador deixou claro que quem não estiver ao lado dele será tratado a pão e água, mesmo que esse comportamento mesquinho puna toda uma população. Alguém precisa dizer a Fábio Mitidieri que o Estado não é propriedade dele para ser usado contra os que não rezam em sua cartilha e que, antes de serem fantoches de quem quer que seja, os vereadores de Aracaju foram eleitos para defender os interesses da população. Portanto, se colocar em prática as ameaças feitas à prefeita Emília Corrêa ou a qualquer outro gestor municipal que lhe faça oposição, o governador será punido exemplarmente pelo povo nas eleições de 2026. Quem viver, verá!

Debutante ameaçada

A Lei da Ficha Limpa completou 15 anos de sancionada agora em junho. Tendo nascido a partir de grande mobilização popular, essa legislação concretizou o anseio antigo da sociedade de ver afastados da vida pública os políticos fechas sujas. Segundo o senador Alessandro Vieira (MDB), infelizmente, estão tentando enfraquecer a Lei da Ficha Limpa, “abrindo espaço para que políticos condenados voltem a disputar eleições”. O emedebista se disse contra esse retrocesso e prometeu trabalhar para impedir que mutilem uma conquista do povo brasileiros. Só Jesus na causa!

Forró no ônibus

Os festejos juninos de Aracaju foram destaque no programa É de Casa, exibido pela Rede Globo. Coube à competente jornalista da TV Sergipe, Michele Costa, apresentar ao Brasil a famosa Marinete do Forró, que circula por Aracaju transportando forrozeiros locais e animados turistas. Com ambientação com temática junina, trio de forró pé de serra e apresentação de casal de quadrilheiros, o ônibus circula pela capital sergipana todas as sextas-feiras. O bom é que os passageiros não pagam passagem, além de terem direito a guloseimas típicas dessa época. Supimpa!

Uso da máquina

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) chamou o governador Fábio Mitidieri (PSD) de “cara de pau” ao criticar o que chamou de uso político partidário do programa assistencialista “Sergipe é Aqui”. Segundo o cidadanista, Mitidieri usou um evento bancado com o dinheiro público para lançar a chapa encabeçada por ele para as eleições de 2026. Passos frisou que antes de se interessar pelos problemas dos sergipanos, Mitidieri está preocupado unicamente com a reeleição dele. Por fim, o deputado afirmou que não bastasse usar a máquina estadual, o governador agora ameaça punir o povo de Aracaju para retaliar a prefeita Emília Corrêa (PL). Home vôte!

Casamento caipira

As fortes chuvas não impediram que a população do povoado Brejo, em Lagarto, realizasse o tradicional Casamento Caipira, que completou 24 anos agora em 2025. Logo após reassumir a Prefeitura, depois de uma licença particular de 10 dias para pagar uma promessa em São Paulo, o prefeito Sérgio Reis (PSD) mantou num cavalo e foi participar do “casório”. Aliado político do pessedista, o deputado estadual Ibraim de Valmir (PV) também acompanhou o cortejo e se divertiu na animada festa junina do povoado Brejo. Aff Maria!

PIX Automático

O Pix Automático já está disponível desde a zero hora de hoje. A novidade funciona como o débito automático ao permitir cadastrar pagamentos recorrentes de serviços e produtos diretamente no aplicativo do banco ou via internet banking. De acordo com o Banco Central, os clientes poderão habilitar essa nova modalidade do Pix por meio de notificação no aplicativo do banco ou instituição financeira. O Pix é o meio de pagamento e transferência mais usado pelos brasileiros. 90% da população que já utilizam essa ferramenta de pagamento afirmam que pretendem usar a nova modalidade para transferências recorrentes. Ah, bom!

Fake news criminosa

Mequetrefes safados propagaram nas redes sociais que a Barragem do Poxim, localizada em São Cristóvão, corre risco de colapsar por conta das chuvas que caem no estado. Em nota, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) reiterou que a barragem segue estável, com operação dentro dos parâmetros normais de segurança. “A estrutura, que é monitorada permanentemente por órgãos competentes, não apresenta nenhum indício de anomalia ou risco de rompimento”, afirma a nota da Deso. A área inundável daquele corpo d’água tem capacidade para armazenar até 32 milhões de metros cúbicos de água, o que representa um importante reforço à segurança hídrica da Grande Aracaju. Então, tá!

Pulou uma fogueira

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) pulou uma fogueira ao desistir da viagem que faria a Israel, juntamente com outros deputados bolsonaristas. Convidado pela embaixada daquele país, o grupo composto por cinco parlamentares deveria ter embarcado na noite da última sexta-feira, mas a viagem foi abortada porque o exército israelense atacou o Irã na madrugada daquele dia. Menos sorte teve o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Garcia Ribeiro Júnior. Ele foi a Israel em missão oficial e permanece lá porque o espaço aéreo do país continua fechado. Creindeuspai!

Economia a todo vapor

Com o título acima, o colunista Matos Ramos publicou, ontem, a seguinte nota no site Destaquenotícias: “A empresa MB Logística deve inaugurar em breve um dos maiores centros logísticos do Norte/Nordeste. O empreendimento ocupará as antigas instalações da fábrica Santista, em Nossa Senhora do Socorro, devendo gerar cerca de 150 empregos diretos. Em fevereiro deste ano, o grupo Mercado Libre inaugurou, também em Socorro, o seu centro de distribuição, gerando empregos e renda. A economia sergipana agradece!”. Marminino!

Sergipe sem dono

Recado do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) para o governador Fábio Mitidieri (PSD): “Eu não sei de onde o senhor tirou essa ideia, mas Sergipe não lhe passou a escritura do nosso estado”. Arre égua!

Palanque rachado

O pré-candidato ao Senado André Moura (União) deixou claro que na campanha de 2026 não aceitará ser criticado pelo senador Alessandro Vieira (MDB). Moura disse que só fará campanha junto com o emedebista se houver respeito, pois do contrário “não cabe os dois no mesmo palanque”. Ressaltou ainda que se ele for atacado por Vieira o governador Fábio Mitidieri terá que optar entre os dois. O diabo será o povo esquecer as críticas do senador contra o mandachuva do União Brasil. Outro dia, Alessandro afirmou que Sergipe é o único estado da face da terra onde um condenado por corrupção se porta como liderança política. E concluiu: “André é candidato a uma vaga no presídio”. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 2 de abril de 1949.

