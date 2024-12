Confissão de Mitidieri pode ter sepultado a reeleição dele

Por Adiberto de Souza *

Ao confessar que as atribulações do governo estão lhe fazendo muito mal à saúde, Fábio Mitidieri (PSD) pode ter sepultado o seu projeto de reeleição em 2026. Quando aventou a hipótese de abrir mão da administração estadual para cuidar da saúde e da família, o fidalgo reeditou, com outras palavras, um inusitado apelo feito pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB). Em 2014, o emedebista pediu ao povo que lhe negassem o voto caso ele se candidatasse novamente. Foi prontamente atendido em 2018, quando se candidatou ao Senado e deu com os burros n’água. Agora, ainda faltando dois anos para o fim do mandato, Mitidieri revelou que o governo é a principal causa de seus problemas de saúde. Seguramente, os sergipanos não exigirão dele o sacrifício da reeleição. Portanto, além de provocar um reboliço no grupo político que o cerca, as graves declarações do pessedista permitiram suspeitar que, tal qual um garoto mimado, que enjoa rapidamente do brinquedo novo, ele perdeu o gosto para governar. Seguindo nesse raciocínio, é possível afirmar que Mitidieri fará um esforço hercúleo para concluir o mandato. Depois, poderá retornar à iniciativa privada, onde não precisará administrar conflitos de aliados e, tal qual Jackson Barreto, poderá viajar à vontade e se esbaldar nas festas sem precisar dar satisfação a seu ninguém. Marminino!

Pais da criança

Bastou a Petrobras destravar o projeto de contratação dos navios-plataformas visado atender o mega Projeto Sergipe Águas Profundas para muitos distintos se apresentarem como sendo os “pais da criança”. Quando a petrolífera empurrou de 2026 para 2030 o início de produção de gás natural na costa sergipana quase ninguém saiu em defesa do empreendimento, avaliado em 5 bilhões de dólares. Tomara que a disposição demonstrada agora pelos que se acham pais do rebento permaneça firme quando surgirem novos embaraços em torno da implantação desse projeto, que tem potencial para produzir 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural. Misericórdia!

Cibernética em debate

O Tribunal de Justiça de Sergipe promove, hoje, debates sobre os desafios e avanços dos direitos digitais e cibernéticos. Será no auditório do TJ, centro de Aracaju. Aberto ao público, o evento contará com a participação de especialistas da área jurídica, a exemplo do ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça e do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcello Terto e Silva. Os debates abordarão temas contemporâneos, como cyberbullying, o avanço dos crimes cibernéticos e a violência digital. Participe!

Voltou atrás

A decisão da Justiça suspendendo o concurso para soldado e oficial da Polícia Militar fez o governo de Sergipe modificar rapidamente o edital, abrindo vagas para pessoas com deficiência. Antes de recorrer ao judiciário, o Ministério Público tentou negociar com o Executivo, porém ouviu não ser possível reservar vagas para PcD devido à natureza do cargo. Diante da suspensão do edital, a Secretaria da Administração promoveu uma apressada reunião e reservou 5% das vagas do concurso para pessoas com deficiência. E olha que o governo Mitidieri apregoa aos quatro cantos que tem compromisso com a inclusão e a equidade. Depois dessa, só rindo: Quaquaraquaquá!

Ditadura revisitada

O livro “Borracha na cabeça: o golpe e a ditadura militar em Sergipe”, será lançado, nesta sexta-feira, no Campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. A tarde de autógrafos acontecerá às 14 horas, no auditório Adufs. O lançamento é parte das atividades do XIV Encontro de Grupos de Estudos e Pesquisas Marxistas, que ocorrerá na UFS, tendo como tema “1964, 60 anos do Golpe Empresarial Militar”. O livro foi organizado pelos repórteres Cristian Góes, Ana Paula Rocha e Paulo Marques, da equipe do site Mangue Jornalismo. Prestigie!

Educação em debate

Na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o gestor de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), participou, ontem, em Brasília, do 1º encontro de prefeitas e prefeitos de grandes cidades, eleitos e reeleitos para o quadriênio 2025-2028. O evento teve como tema central “Educação como Prioridade” e reuniu gestores das cidades com mais de 500 mil habitantes visando discutir os desafios para o fortalecimento das redes municipais de ensino. Em seu discurso, Edvaldo destacou a importância de se reunir autoridades municipais, estaduais e federais para tratar sobre educação. Ah, bom!

Pagadores de salários

A maioria dos prefeitos que tomará posse daqui a poucos dias não cumprirá as mirabolantes promessas feitas na campanha eleitoral. Isso porque os recursos disponíveis nas prefeituras mal dão para pagar a folha de pessoal e executar serviços básicos, como manutenção de ruas e praças, coleta de lixo e abastecimento da frota de veículos. Portanto, embora tenham prometido mundos e fundos, os futuros prefeitos e prefeitas vão tomar posse sabendo que não honrarão as promessas. Com o dinheiro que encontrarão em caixa, quando muito, eles conseguirão pagar a folha de pessoal em dia. Creindeuspai!

Quem te viu…

Nascido na década de 80 com a marca da esquerda radical cravada no peito, o PT foi, ao longo dos anos, oposição ferrenha às legendas do centro e da direita. Com esse discurso, elegeu bancadas legislativas, governadores e presidentes da República. De uns tempos pra cá, contudo, o PT tem sofrido uma estranha metamorfose, com seus líderes buscando alianças mais à direita. Bom exemplo disso tivemos em 2022, quando o então candidato a governador Rogério Carvalho (PT) recebeu o apoio do bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL). Essas incursões dos petistas no reduto direitista mostram que entre o discurso e a prática existem enormes diferenças, infelizmente pouco percebidas pela maioria do eleitorado. Só Jesus na causa!

Prestando contas

Dois anos administrando Sergipe sem nenhuma obra estruturante em andamento. Pelo menos é o que se depreende do “Top 5. HITS do ano”, exposto no Instagram do governador Fábio Mitidieri (PSD). Ele destaca como suas grandes realizações nestes quase 730 dias de gestão o “Programa Primeiro Emprego”, os mutirões “Opera Sergipe” e “Sergipe é Aqui”, o “Prato do Povo” e a conclusão de 57 obras da educação, boa parte destas deixadas quase prontas pela gestão passada. Na mensagem aos sergipanos, o pedessista diz que “estamos encerrando o ano com muito orgulho das nossas conquistas”. Aff Maria!

Lei bem conhecida

Pesquisa revela que 98% da população conhecem a Lei Maria da Penha e que para 86% as mulheres passaram a denunciar mais os maus-tratos depois da existência da lei. Feito pela Data Popular, o estudo mostra ainda que sete em cada 10 entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos e que 50% analisam que a mulher se sente mais insegura em casa do que fora. Cruz, credo!

PEC do Estupro

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) está comemorando o fato de a Câmara ter aprovado 12 projetos “que fortalecem o combate à violência contra a mulher, dentro da campanha de 21 dias de ativismo”. Seria interessante que Katarina também explicasse às meninas e mulheres porque votou favorável à malfadada Proposta de Emenda à Constituição proibindo o aborto no Brasil, inclusive nos casos previstos em lei, como estupro. Até hoje a deputada não respondeu ao internauta Kevin Passos, que perguntou se ela “acha certo obrigar mulheres que foram estupradas a terem o filho de um criminoso?”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 25 de janeiro de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias