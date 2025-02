Conselheiros do governador já penduraram as chuteiras da política

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) agradeceu aos ex-gestores de Sergipe, Antônio Carlos Valadares (SD) e Jackson Barreto (MDB, por terem concordado em compor o Conselho de Ex-Governadores. Trata-se de uma instância de diálogo e aconselhamento destinada a auxiliar o chefe do Executivo em assuntos de impacto social ou econômico. Políticos experiente, Vavá e JB podem contribuir com o líder pedessista no tocante à administração, porém não são os melhores conselheiros sobre política partidária. Os dois perderam importância como cabos eleitorais. Isso ficou claro no ano passado, quando Valadares e Jackson bateram pernas por Aracaju pedindo votos para o prefeiturável Luiz Roberto (PDT), derrotado no segundo turno pela prefeita Emília Corrêa (PL). Aliás, Barreto, outrora campeão de votos na capital sergipana, não conseguiu eleger o amigo Everton Sousa (PV) vereador. Em 2022, Vavá se candidatou a deputado estadual, teve menos de 7 mil votos e decidiu pendurar as chuteiras. Portanto, tomara que Mitidieri se aconselhe com os dois apenas sobre a administração pública, porque se aceitar os conselhos políticos e resolver apostar no cacife eleitoral dos dois ex-governadores pode dar com os burros n’água nas eleições de 2026. Marminino!

Só pensa naquilo

E o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) garante que a população não deve esperar muito do governador Fábio Mitidieri (PSD), pois ele só pensa nas eleições de 2026. Para o parlamentar, ao focar no próximo pleito, o líder pedessista esquece dos sergipanos que estão passando fome e sede, de quem precisa de remédios e assistência social, não lembra do agricultor e do pecuarista, que carece de boas estradas e pontes para transportar a produção. Marcos Oliveira concluiu dizendo ser por essas e por outras que o governo Mitidieri está fadado ao fracasso. Home vôte!

Sob nova direção

O advogado Carlos Anderson Pedreira é o novo presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A engenheira ambiental Ingrid Cavalcanti Feitosa, que estava à frente do órgão interinamente desde setembro, retorna à diretoria técnica. Antes de assumir a nova função no governo estadual Carlos Anderson respondia pela diretoria Operação e de Manutenção da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Segundo o governador Fábio Mitidieri, o distinto foi nomeado para liderar a Adema em um momento estratégico de reestruturação e modernização. Então, tá!

Narrativas desmentidas

E o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), desmentiu as especulações sobre um possível entendimento político dele com o senador Rogério Carvalho (PT). O ilustre garante que não está tratando sobre política com ninguém, pois prefere focar na administração do município. Francisquinho lamentou as postagens de notícias maldosas nas redes sociais: “A serviço de quem estão os que tentam pautar Valmir negativamente?”, questiona. Em 2022, após ser retirado pela Justiça da disputa pelo governo de Sergipe, o prefeito itabaianense apoiou Rogério, que foi derrotado por Fábio Mitidieri (PSD) no 2º turno. Misericórdia!

Me dá um dinheiro aí

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deu com os costados no gabinete do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. A fidalga foi reivindicar a liberação de recursos para projetos prioritários da capital sergipana. Acompanhada pelo senador Alessandro Vieira (MDB), Emília destacou a importância da parceria com o governo federal para garantir avanços concretos. Entre as pautas tratadas na reunião, estão a aquisição de ônibus tradicionais e elétricos e a construção de novas unidades de saúde em Aracaju. Tanto a prefeita quanto o senador deixaram o gabinete de Padilha pra lá de satisfeitos. Ah, bom!

Troca de postos

A desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade assume, hoje, o cargo de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe em substituição à também desembargadora Ana Lúcia freire dos Anjos. A posse da magistrada será às 10 horas, no plenário Fernando Ribeiro Franco, na sede do TRE. A nova integrante da justiça eleitoral ingressou na magistratura sergipana em 1994, quando assumiu a Comarca de Cristinápolis. Em 2022, Ana Bernadete foi empossada desembargadora, pelo critério de merecimento. Boa sorte nessa nova empreitada jurídica!

Na folia do Rio

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) vai participar do desfile oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. O convite à distinta foi feito pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que em seu enredo celebrará a memória de Xica Monicongo, primeira travesti negra não indígena do Brasil. Feliz por ser uma das homenageadas na Marquês de Sapucaí, a deputada psolista disse que a Paraíso do Tuiuti merece aplausos por destacar as pessoas trans que estão ocupando espaços na política, nas artes, no meio acadêmico, et cetera e tal. Aff Maria!

Menos leitos de UTI

Estranhamente, a Secretaria da Saúde de Sergipe reduziu o número de leitos de UTI adulto nos hospitais públicos. De acordo com o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), em fevereiro de 2024, Sergipe possuía 159 leitos de UTI adulto, tendo este número sido reduzido neste ano para 150. Passos disse não entender por qual motivo o governo Mitidieri alardeia que está investindo na saúde e reduz o número de leitos de UTI adulto. E a preocupação do deputado se estende também à UTI pediátrica, pois o estado só dispõe 30 vagas. Só Jesus na causa!

Chega de discurso

O vereador aracajuano Ricardo Vasconcelos (PSD) cobrou da prefeita Emília Corrêa (PL) mais agilidade na organização das ações prioritárias: “É preciso começar o planejamento. Já há tempo suficiente para isso”, afirmou. O parlamentar destacou que, apesar do início recente da nova gestão, é necessário organização das ações prioritárias. Após afirmar que não faz política para a rede social, Vasconcelos disse esperar que as promessas feitas na campanha saiam do Instagram, dos outdoors e cheguem à população. Entre outras coisas, o vereador cobrou da prefeita a realização de concurso público para o magistério e a saúde. Arre égua!

Árvore símbolo

Tramita na Câmara Municipal de Aracaju um Projeto de Lei declarando o cajueiro como a Árvore Símbolo da capital sergipana. De autoria do vereador Iran Barbosa (Psol), a propositura também considera patrimônios culturais o caju e a castanha. De acordo com o projeto, a Prefeitura fica autorizada a promover campanhas que tratem da relevância da árvore e que mantenha um banco de dados atualizado sobre ela. O parlamentar ressalta que o cajueiro é uma espécie amplamente encontrada em Aracaju, possuindo relevância histórica, econômica, social e ambiental significativa. A árvore está ligada à cultura local, à identidade do povo aracajuano e à memória coletiva da população. Supimpa!

Ruído de comunicação

Os Sindicatos dos Radialistas, e do Jornalistas de Sergipe estão em pé de guerra. Em nota pública, o primeiro repudia as ações do outro que, “de forma sistemática e intencional, busca criar obstáculos e restringir o exercício pleno da profissão de radialista, promovendo desinformação e distorcendo a legislação vigente”. Segundo, ainda, a entidade dos radialistas, “essas atitudes hostis e descabidas geram insegurança e prejudicam uma categoria essencial para a comunicação”. Já o Sindijor informa que “no atual cenário, onde pseudo profissionais disseminadores de desinformação se lançam no mercado, precisamos requalificar o ingresso em nossa profissão”, ressalta. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 23 de dezembro de 1871.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias