Conservador, Mitidieri prefere ficar ao lado de políticos direitistas

Por Adiberto de Souza

Apesar de só ter anunciado, até agora, apoio ao pré-candidato a senador André Moura (União), o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vem dando sinais claros que apoiará a reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB). Ademais, a irmã dele e deputada Maisa Mitidieri (PSD), e o primo Cláudio Mitidieri (PSB) já anunciaram que votam no parlamentar emedebista. Político conservador de centro-direita, Fábio evita citar o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (DT), como carta fora do baralho, contudo já disse que só terá no palanque dois postulantes às cadeiras senatoriais, certamente direitistas como Moura e Vieira. Além de descartar o pedetista, Mitidieri também deve dar um chega pra lá no senador Rogério Carvalho (PT), que deita e levanta sonhando em subir no palanque liderado pelo governador, o mesmo que lhe derrotou nas eleições de 2022. Está mais do que claro que o chefe do Executivo estadual só deseja do petista o apoio eleitoral, mas desde que este fique longe do palanque da direita. Portanto, se quiserem uma sombra política para amarrar os jegues, Edvaldo Nogueira e Rogério devem procurar outra moita, pois tudo leva a crer que André Moura e Alessandro Vieira já amarraram as montarias na árvore regada por Fábio Mitidieri. Marminino!

Deputado quer respeito

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) está cobrando do governo Mitidieri que respeite o povo de Itabaianinha. Ele lamenta o atraso das obras de acesso aquele município e a Tobias Barreto. Segundo o parlamentar, o empreendimento iniciado há quase um ano pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura “virou um transtorno diário pra quem mora, trabalha ou passa pelo local. Buracos, falta de sinalização, risco de acidentes e zero segurança”, fuzila Thiago. Após lamentar que a população continue sofrendo com poeira, prejuízo e perigo, o deputado prometeu continuar cobrando ao governo “até essa obra ser concluída”. Arre égua!

Luto

A advogada Aída Campos morreu, na madrugada de hoje, em Aracaju. O corpo está sendo velado no Cemitério Colina da Saudade, devendo o sepultamento ocorrer, às 16 horas de hoje, no mesmo local. Aída enfrentava sérios problemas de saúde por conta da obesidade, quadro que se agravou após ela ter sido infectada pela Covid-19 durante a fase aguda da pandemia. Nascida em Aracaju, Aída Mascarenhas Campos era filha do saudoso advogado Laurindo Alves Campos e de Isaura Maria Mascarenhas Campos. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, em 1983, e durante anos foi uma advogada militante. Era procuradora autárquica do estado de Sergipe. Plagiando Machado de Assis, que a terra lhe seja leve, amiga!

Estranho silêncio

Por que será que o prefeito de Socorro, Samuel Carvalho (MDB), ainda não respondeu as duras críticas feitas a gestão dele pelo vereador Luiz Paulo do Panzuá (PRTB)? O parlamentar acusa o secretário municipal de Obras, Rosman Pereira, se ser um dos donos do Cemitério e Crematório La Pace, contratado por R$ 5 milhões para sepultar quem morre naquele município da Grande Aracaju. A alegação da Prefeitura é que todos os cemitérios de Socorro estão em petição de miséria e, portanto, seria mais caro restaurá-los do que alugar um campo santo particular. Além de não acreditar nessa explicação, o vereador Panzuá ainda acusou Samuel Carvalho de ter uma fome canina. Home vôte!

Orai por eles!

A classe política sergipana deu com os costados, ontem, em Ribeirópolis para participar da procissão em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro daquele município. Além de posarem para fotos e vídeos, os políticos se esforçaram para cumprimentar um grande número de pessoas. Como sempre acontece, os pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2026 colocaram um olho na imagem e o outro nos fiéis, rezando para conquistar a simpatia dos eleitores. Só Jesus na causa!

Empréstimos bilionários

Nos últimos três anos, o governo de Sergipe já tomou emprestado R$ 2,7 bilhões, volume maior do que os R$ 2 bilhões que ficaram com o Estado em função da concessão parcial da água e esgoto, serviços antes executados pela Companhia de Saneamento (Deso). Esta comparação foi feita pelo editor do Jornal do Dia, jornalista Gilvan Manoel. O Executivo chegou aos quase R$ 3 bilhões em dívidas bancárias com a recente contratação de um novo empréstimo no valor de R$ 350 milhões. Gilvan prossegue perguntando o que o governador “fez com o dinheiro da venda da Deso?”. O próprio jornalista responde: “Está aplicado no mercado financeiro”. Misericórdia!

Mudança negada

O presidente estadual do Podemos, Zeca da Silva, nega que o ex-deputado federal André Moura (União) esteja articulando em Brasília para que o Podemos seja entregue ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Segundo Zeca, nas conversas com o vice-presidente nacional da sigla, pastor Everaldo, este lhe garantiu que não há qualquer movimentação para entregar o comando do partido ao gestor itabaianense. Valmir vem tentando assumir uma nova legenda desde que o PL em Sergipe foi entregue ao deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União). Creindeuspai!

Obra sob suspeita

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Aracaju apresenta suspeita de irregularidades. É o que revela relatório feito, este ano, pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Dos 25 empreendimentos fiscalizados em todo o país pelo TCU, 15 apresentaram indícios de irregularidade grave, inclusive o de Aracaju. Este ano, a seleção das obras fiscalizadas levou em conta critérios como materialidade, regionalização do gasto, histórico de irregularidades, et cetera. A análise foi feita com base no relatório Fiscobras 2025 e o processo foi relatado pelo ministro Jorge Oliveira. Ah, bom!

Cadê o reajuste?

Os trabalhadores das empresas do governo Mitidieri, como Emdagro, Engetis, Emsetur, entre outras, não sabe quando terão os salários reajustados. Diferente dos servidores estaduais efetivos que tiveram reajuste salarial em agosto passado, a galera das estatais aguarda ansiosa pela majoração dos quaramingás. Nos corredores do Palácio do Governo ninguém sabe informar sobre o benefício, enquanto as diretorias das empresas dão calado por resposta quando alguém pergunta sobre o esperado reajuste. Assim também já é demais também.

Lula e Trump

O ex-ministro Márcio Macêdo (PT) e o senador Rogério Carvalho (PT) comemoraram a reunião entre os presidentes Lula da Silva (PT) e Donald Trump. O ex-auxiliar do “Barba” afirmou que o presidente brasileiro mostrou a sua capacidade de diálogo e de liderança internacional. “O encontro deste domingo, na Malásia, com o presidente dos Estados Unidos reafirma o compromisso do governo brasileiro em buscar soluções justas para as tarifas e em fortalecer uma relação de respeito e cooperação entre as duas nações”, frisou Macêdo. Por sua vez, Rogério Carvalho escreveu no Instagram que “esse é o presidente Lula, quebrando barreiras internacionais e defendendo o Brasil com firmeza”. Então, tá!

Artista homenageado

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (MDB), prestou uma homenagem ao artista plástico sergipano Horácio Hora, ao batizar o Centro de Cultura da cidade com o nome do pintor laranjeirense. A obra de destaque do novo espaço é a tela Madona, pintada em Paris, em 1887, três anos antes da morte de Horário Hora. O novo Centro de Cultura também conta com réplicas de outras obras do artista, que viveu a infância e a adolescência em Laranjeiras e, aos 22 anos, foi aprimorar suas habilidades artísticas na capital francesa, onde morreu. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de julho de 1938.

