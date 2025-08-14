CPIs da Câmara de Aracaju têm cara e cheiro de pizza

Por Adiberto de Souza *

As CPIs da SMTT e do Natal Iluminado instaladas pela Câmara de Aracaju têm tudo para não dar em nada, tal qual ocorreu com a CPI da Saúde, criada em 2018 pelo legislativo aracajuano visando apurar denúncias de irregularidades em hospitais filantrópicos. Desta vez, as duas comissões parlamentares de inquérito vão investigar o destino dos recursos apurados com a aplicação de multas de trânsito e o suposto superfaturamento das contratações para o Natal Iluminado de 2024. As línguas ferinas juram que o objetivo destas CPIs é unicamente desgastar politicamente o ex-prefeito e pré-candidato a senador Edvaldo Nogueira (PDT). Apesar do forte cheiro de pizza no ar, o presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), garante que as duas comissões de inquérito não se pautarão “por politicagem, mas por técnica e compromisso com a verdade”. Só o tempo dirá se o pessedista está certo no que diz, porém não se conhece em Sergipe um único cidadão que tenha devolvido recursos públicos ou ido para a cadeia por conta de investigações feitas por outras CPIs instaladas na Câmara Municipal de Aracaju. Aliás, todas terminaram em pizza. Marminino!

Mudança na Iguá

A Iguá Saneamento informou que o CEO Roberto Barbuti renunciou ao cargo, tendo sido substituído por René Silva, atual diretor de operações da companhia. De acordo com o jornal Valor Econômico, a troca de comando ocorreu sob pressão devido insatisfações quanto a problemas na operação no Rio de Janeiro e uma preocupação em torno da nova concessão de Sergipe, iniciada em maio passado. De fato, são muitas as críticas dos consumidores sergipanos sobre as constantes faltas d’água. Deus é mais!

Na crista da onda

Pesquisa realizada pelo Instituto França mostra que 56,1% dos moradores de Aracaju aprovam a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL). Realizada nos últimos dias 7 e 8, a consulta ouviu 1.215 pessoas, sendo 56% mulheres e 44% homens. A pesquisa revela ainda que 29,33% da população desaprovam o governo municipal, 12,57% não se posicionaram nem a favor nem contra, e apenas 2% não souberam ou preferiram não responder. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Satisfeita com o resultado, a prefeita disse que a aprovação mostra que ela está no caminho certo. Ah, bom!

Venda milionária

A The Mosaic Company anunciou a venda para a VL Mineração da Mosaic Potássio Mineração, operadora do complexo mineroquímico de Taquari-Vassouras, no município sergipano de em Rosário do Catete. A transação foi avaliada em cerca de R$ 145 milhões (US$ 27 milhões). O ativo da Taquari-Vassouras, única mina de potássio em produção no País, foi implantado pela Petrobras em 1980, para explorar reservas subterrâneas de minério de potássio. Posteriormente o complexo foi transferido para a Vale, que por sua vez o vendeu à Mosaic. A mina está em processo de exaustão, com o volume de produção sendo reduzido a cada ano. Aff Maria!

Novas esculturas

Duas novas esculturas estão atraindo as atenções de quem passa pelo Largo da Gente Sergipana, no centro de Aracaju. Produzidas pelo artista plástico Elias Santos, as esculturas de Maria Bonita e Lampião prestam uma homenagem ao artesão Beto Bezão. Além das duas novas moradoras, o Largo é “habitado” por representações folclóricas sergipanas como Lambe Sujo e Caboclinhos, Chegança, Cacumbi, Taieira, Bacamarteiro, Reisado, São Gonçalo e Parafuso. Concebido pelo arquiteto e urbanista Ézio Déda, o Largo se propõe a ser um monumento de celebração da cultura popular do estado. Legal D+!

Dois bicudos

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), terá que se virar nos trinta para manter a paz no palanque governista. Não vai ser tarefa fácil colocar lado a lado o senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-deputado André Moura (União). Sempre que pode, o emedebista lembra que o mandachuva do União Brasil foi condenado à cadeia por corrupção e otras cositas más. André não fica calado: “O senador foi eleito na onda do bolsonarismo, depois rompeu com essa base, traiu setores da esquerda com quem se aliou e, hoje, está isolado”. E Moura segue fustigando Vieira: “Hoje, o que ele mais faz é exatamente aquilo que sempre criticou, barganha política no interior em troca de apoio à sua reeleição”. Home vôte!

Cidadã itabaianense

A cantora Cláudia Leitte será homenageada pela Câmara Municipal de Itabaiana com o título de cidadania. Por indicação do vereador Michael Douglas (União), a honraria foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares itabaianenses. Segundo o parlamentar, Cláudia Leite “tem uma intrínseca história com a nossa cidade, além de levar o nome de Itabaiana além-fronteiras”. A solenidade de entrada do título de cidadã deverá acontecer no próximo dia 30, quando Cláudia Leitte se apresentará na Micarana 2025. Supimpa!

Sarapatel de coruja

Com raríssimas exceções, as coligações políticas feitas em Sergipe parecem mais um indigesto sarapatel de coruja. Em 2026, o eleitor vai se deparar novamente com alianças de todos os tipos e gostos. Esse indigesto prato partidário, temperado no capricho para enganar o cidadão, visa garantir um bom vinho e melhor caviar aos candidatos vitoriosos nas eleições do próximo ano. Depois das posses dos ilustres, os cozinheiros desse sarapatel de coruja vão esconder a mesa farta e dizer ao povo simplesmente: “Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa”. Arre égua!

Líder interino

O senador Rogério Carvalho (PT) assumiu interinamente a liderança do governo no Senado. Substituiu o colega baiano Jaques Wagner (PT), que se afastou das atividades para se submeter a uma cirurgia ortopédica. O parlamentar sergipano prometeu trabalhar “com diálogo, firmeza e compromisso para garantir avanços em pautas que promovam justiça social, desenvolvimento soberania nacional”. Rogério é o atual líder do PT no Senado. Então, tá!

Ferro frio

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) não se cansa de cobrar ao governo Mitidieri que conclua a rodovia SE-255, que liga os municípios de Itaporanga D’Ajuda a Itabaiana. Ontem, o parlamentar voltou a tratar sobre o tema na Assembleia. É o mesmo que malhar em ferro frio! Iniciada no distante 2014 e já tendo consumido mais de R$ 35 milhões, a obra visa interligar a BR-101 à BR 2025 visando desafogar o trecho desta última entre Aracaju e Itabaiana. Segundo Georgeo, a situação atual daquela inacabada rodovia é deplorável. De tantos buracos, se parece mais uma tábua de pirulitos. Com a palavra Luiz Roberto, secretário estadual de Infraestrutura. Só Jesus na causa!

E a grana do Fundef?

Diferente de outros estados, que já estão pagando os precatórios do Fundef, em Sergipe ninguém sabe quando essa grana entrará na conta dos professores da rede estadual. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese), o governo Mitidieri ainda não enviou à Assembleia o Projeto de Lei autorizando o pagamento dos precatórios aos educadores, nem divulgou a relação com os nomes dos professores que têm o direito ao benefício. Enquanto isso não ocorre, mequetrefes insistem em divulgar fake News dizendo que a grana já foi liberada. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado jornal aracajuano A Cruzada, em 15 de agosto de 1970.

