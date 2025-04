De olho em 2026, governistas mordem e assopram os aliados

Por Adiberto de Souza *

Ao tempo em que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), prega harmonia entre os liderados para evitar o desastre eleitoral registrado em Aracaju no ano passado, alguns governistas vivem se atacando. O objetivo desse empurra-empurra é desgastar prováveis concorrentes na disputa proporcional de 2026. Um dos alvos desse fogo amigo é o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pretenso candidato a senador. A mais recente tijolada contra ele foi arremessada pelo ex-deputado André Moura (União), outro que deita e levanta sonhando com uma cadeira no Senado. Talvez para não acirrar os ânimos ainda mais, o pedetista não respondeu a acusação de covarde e mentiroso feita por André. Claro que muitos governistas, incluindo aí o próprio Mitidieri, se esforçam na tarefa de assoprar Nogueira das mordidas de Moura, porém alguns não conseguem esconder o desejo velado de “queimar” o ex-prefeito. A pergunta que não quer calar é: além do mandachuva do União Brasil, quais outros liderados pelo governador desejam ver Edvaldo pelas costas, de preferência no palanque da oposição? Virgem santíssima!

Promessa no papel

O Diário Oficial da União publicou, ontem, o edital de licitação para a duplicação da BR-101, entre o quilômetro 152,60, em Estância, e a divisa de Sergipe com a Bahia. A obra prevê a implantação de novas pistas em concreto, passarelas e passagens inferiores. A previsão do governo Lula é de que a duplicação desse trecho da 101 fique pronta até o início de 2026. Tomara que essa promessa posta agora no papel não repita o tempo gasta com a a duplicação da mesma rodovia na zona norte de Sergipe, que se arrasta por longos 30 anos. Creindeuspai!

Braços cruzados

Os professores das redes estadual e municipal de Aracaju vão cruzar os braços no próximo dia 23, quando acontece a Marcha Nacional pela Educação. Promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a manifestação visa alertar sobre os riscos da privatização, militarização e desvalorização dos professores e professoras, além de fortalecer a luta por um ensino público democrático e de qualidade. Em Sergipe e Aracaju a Marcha está sendo organizada pelo Sintese e o Sindipema. Participe!

Lula evita Sergipe

Diferente do presidente Lula da Silva (PT), que desde fevereiro de 2023 não põe os pés em Sergipe, os ministros dele vivem batendo pernas aqui na terrinha. Nos últimos 15 dias, já deram as caras em Aracaju os ministros Rui Costa (Casa Civil), André de Paulo (Pesca e Aquicultura) e Camilo Santana (Educação), além do sergipano Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência). Ontem, o ministro da Educação assinou na capital sergipana ordens de serviço para a construção de creches em 10 municípios, e de duas escolas estaduais com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Apesar das frequentes visitas ministeriais a Sergipe, o povo não se cansa de perguntar quando o “Barba” vai dar as caras por aqui. Misericórdia!

Petição de miséria

O Hospital e Maternidade Regional José Franco Sobrinho, em Socorro, enfrenta sérios problemas. Esta constatação é do Sindicato dos Médicos de Sergipe e do Conselho Regional de Medicina. Durante fiscalização realizada pelas duas entidades naquela unidade de saúde pública verificou-se escalas médicas deficitárias, sobrecarga de trabalho e pacientes aguardando dias para serem transferidos. Segundo o Sindimed, as precárias condições daquele hospital revelam “uma radiografia da crise silenciosa que compromete a dignidade do cuidado à saúde em Sergipe”. Com a palavra o pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB), que vem a ser o secretário estadual da saúde. Danôsse!

Amor bandido

Cuidado com o “golpe do amor” ou “golpe Don Juan”, em que mulheres são induzidas a fazer depósitos em troca de presentes supostamente retidos no aeroporto. Segundo a polícia, os criminosos criam perfis falsos nas redes sociais, se passando por estrangeiros em boas condições financeiras. Após envolverem emocionalmente a vítima, pedem que ela deposite dinheiro em contas bancárias para que possa resgatar falsos presentes enviados pelos malandros e, supostamente, retidos pela Receita Federal no aeroporto. Quem avisa, amigo é. Cruz credo!

Pulando a cerca

E quem está de malas prontas para deixar o PT é o ex-deputado estadual Robson Viana. O distinto deve se filiar ao PSB no próximo sábado, quando o partido realizará em Aracaju seu Congresso Estadual. Antes de ingressar no PT, Viana era filiado ao PSD do governador Fábio Mitidieri e agora retorna ao barco governista, pois o PSB é presidido em Sergipe pelo vice-governador Zezinho Sobral e em Aracaju pelo médico Cláudio Mitidieri. O projeto político de Robson é disputar uma cadeira de deputado federal em 2026. Marminino!

Novo imortal

A Academia Sergipana de Letras ganhou um novo imortal. O escritor e advogado Antônio Camilo foi eleito para ocupar a cadeira de número 9, que está vaga desde dezembro passado, por conta da morte do médico José Abud. Natural de Aracaju, o novo acadêmico publicou seu primeiro livro em 2013. Poeta, cronista, contista e memorialista, Antônio Camilo já publicou nove livros, sendo considerado um dos mais destacados biógrafos de Sergipe. A Academia ainda não marcou a solenidade de posse do novo imortal. Aguardemos, portanto!

Viola no saco

Parece que o senador Alessandro Vieira (MDB) foi aconselhado a não criticar mais o ex-deputado André Moura (União) que, até um dia desses, vivia sendo achincalhado pelo emedebista. A suspeita de que podem ter mandado Vieira calar a boca aumentou depois que André o chamou de “coisa ruim” e o fidalgo não deu um pio sequer contra o desafeto. Também chamou a atenção o fato de Alessandro não ter respondido várias perguntas feitas pelo site Destaquenotícias sobre o ataque que Moura lhe fez. A assessoria do senador recebeu os questionamentos na semana passada e até hoje não enviou as respostas. Aqui pra nós: alguém sabe por qual motivo o destemido Alessandro Vieira botou a viola no saco assim de repente? Home vôte!

Show milionário

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) criticou o governo Mitidieri (PSD) por liberar o pagamento de uma emenda parlamentar não impositiva no valor de R$ 970 mil para bancar um show do DJ Alok. Graças à iniciativa do deputado estadual Luciano Bispo (PSD), o artista vai embolsar quase R$ 1 milhão dos cofres públicos para se exibir no Itabaiana Festival 2025, agendado para o dia 10 de maio. Responsável pela contratação, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê justificou a gastança alegando ser o dinheiro resultado de uma emenda parlamentar e que a festa promoverá o desenvolvimento econômico da região. Linda Brasil explicou que a emenda propondo a liberação da grana não é impositiva, ou seja, governo escolhe se paga ou não. Neste caso, preferiu pagar. Arre égua!

Saúde doente

Enquanto o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), dizia na Assembleia que a saúde pública está às mil maravilhas, doentes denunciavam que os três tomógrafos do Hospital de Urgência de Sergipe estão sem funcionar. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o defeito dos equipamentos compromete o atendimento das pessoas que precisam de exames de imagem. O parlamentar garante ser antiga a queixa sobre os tomógrafos quebrados no Hospital de Urgência. É por esta e por outras que as línguas ferinas costumam propagar que o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 30 de abril de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias