De olho nas eleições, os petistas sergipanos seguem entre tapas e beijos

Por Adiberto de Souza *

Por mais que tentem negar, os petistas vivem uma relação conflituosa desde sempre. Agora mesmo, um grupo da legenda investe, por debaixo dos panos, na aproximação com os governistas de Sergipe. Outra fatia do PT, porém, quer distância do bloco de situação. O ministro Márcio Macêdo é quem mais defende que o partido da estrelinha sub no palanque comandado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), desde que ele seja candidato a senador. Também desejoso de retornar à base governista, o senador Rogério Carvalho não quer nem ouvir falar na candidatura de Macêdo e vai trabalhar para demove-lo dessa ideia. Tudo poderia ser revolvido se o ministro topasse disputar uma cadeira na Câmara Federal, contudo, ele sabe que o partido só deverá eleger um deputado e João Daniel tem mais chance de se reeleger. Está evidente que as negociações internas com vista as eleições de 2026 tendem a elevar ainda mais a temperatura no PT sergipano. Diante disso, é bom os mais ajuizados do partido chamarem o feito à ordem antes que essa relação de tapas e beijos termine prejudicando a legenda no pleito do ano que vem, tal qual ocorreu na disputa pela Prefeitura de Aracaju, quando os petistas divididos ficaram pelo meio do caminho. Só Jesus na causa!

A dúvida na janela

Deputados estaduais e federais insatisfeitos com suas legendas já estudam quais as melhores siglas para se mudarem quando for aberta a janela partidária, prevista para março de 2026. Entre os que vão pular a cerca está o deputado federal Thiago de Joaldo (PP). Convites aos contrariados não faltam, mas nenhum garante sucesso nas urnas. Diante disso, a orientação é analisar com cautela qual a melhor alternativa porque depois de trocar de partido o suplicante terá que permanecer nele, sob risco de não poder participar das eleições de 2026. Aff Maria!

Cultura de luto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), lamentou a morte do sanfoneiro José Américo Cavalcante ocorrida, ontem, em Santa Catarina, onde tratava de um câncer. “Registro com pesar o falecimento do sanfoneiro Zé Américo, um dos mais importantes músicos do nosso estado”, afirmou o parlamentar. Zé Américo tinha 70 anos de idade e iniciou a carreira artística ainda muito jovem. Após um período em São Paulo, ele voltou para Sergipe em 1981 e passou a se apresentar em Aracaju. Descanse em paz!

Água mais cara

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) criticou o aumento nas contas de água, mesmo após a Grande Aracaju ter ficado quatro dias desabastecida. “Muitas pessoas denunciaram que a conta veio mais alta, ao contrário do que foi dito depois que mais de 900 mil pessoas ficaram quatro dias sem água. Consumidores que em agosto pagaram um valor X, chegaram a pagar até o dobro agora em setembro”, afirmou o parlamentar. Marcos Oliveira destacou que, além da ausência de descontos, há relatos de cobranças abusivas, o que precisa ser apurado de forma criteriosa. Creindeuspai!

Guerra aos agrotóxicos

O ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência da República, assinou portaria instituindo o Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara). Segundo o petista, esta é “uma conquista histórica, fruto da luta dos movimentos sociais e do compromisso do presidente Lula”. O Pronara visa reduzir o uso de agrotóxicos, especialmente os mais perigosos, e ampliar alternativas sustentáveis de produção agropecuária, Márcio lembra que o Brasil, maior consumidor de agrotóxicos do mundo, precisa fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar e garantir soberania alimentar com comida saudável e sem veneno. Então, tá!

Emília quer isenção

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), destacou as vantagens dos ônibus elétricos e reafirmou a meta de tornar a capital sergipana numa cidade inteligente. O posicionamento da gestora ocorreu durante o Connected Smart Cities, realizado em São Paulo. Emília disse que já está em articulação com o governo de Sergipe para garantir a isenção do ICMS, reforçando que a medida é fundamental para ampliar e consolidar a frota de veículos elétricos. Mostrando vídeos durante sua apresentação, a prefeita ressaltou como as mudanças implementadas na mobilidade urbana tiveram impacto direto na autoestima dos aracajuanos. Marminino!

Cidadão Amparense

O ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), é o mais novo filho de Amparo do São Francisco. O Título de Cidadania foi concedido graças à indicação do vereador Igor Doria (Republicanos). Aliás, embora não pretenda mais disputar mandatos eletivos, JB segue atuante. No último domingo, ele participou da manifestação realizada na Orla de Atalaia, em Aracaju, em protesto contra a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC da Bandidagem e da urgência para votação do projeto de Anistia ao golpistas de 8 de janeiro de 2023. Arre égua!

Saúde em crise

A deputada Linda Brasil (Psol) denunciou que mais de 50 médicos planejam se desligar do Hospital da Criança, mantido pelo governo de Sergipe. Segundo a parlamentar, a situação representa uma ameaça grave à saúde infantil. Linda ressaltou que a administração do hospital foi transferida para uma organização social (OS) e que os contratos oferecidos aos médicos exigem vínculo societário com uma empresa terceirizada, o que, segundo a assessoria jurídica dos profissionais, configuraria ilegalidade. Em função disso, o Sindicato dos Médicos já protocolou representações no Ministério Público Estadual e na Secretaria de Estado da Saúde. Misericórdia!

Vão às urnas

A Comissão Eleitoral encarregada de organizar as eleições para a diretoria da Associação Desportiva Confiança indeferiu os pedidos de impugnação da chapa “União de Todos”, única inscrita dentro do prazo. Diante disso, o pleito está confirmado para esse sábado, das 9h às 16h, no estádio Sabino Ribeiro. Petrucio Messias de Souza concorre à presidência, tendo como candidato a vice o vereador aracajuano Vinícius Porto. 40 torcedores proletários concorrem ao Conselho de Administração do clube. Podem votar os sócios-torcedores adimplentes, a partir dos 16 anos, que estejam associados há, no mínimo, 12 meses. Ah, bom!

Marielle vive

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou o Projeto de Lei instituindo o “Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra”, a ser comemorado em 14 de março de cada ano. Autor da propositura, o vereador Iran Barbosa (Psol) disse ter escolhido a data em homenagem à vereadora fluminense Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018. “A história do nosso país é entrecortada por um nível extremo de violência contra a mulher, especialmente a mulher negra”, afirma Barbosa. O psolista lembra que desde o início da colonização, com a escravização, as mulheres negras eram ‘coisificadas’, uma mentalidade escravagista que predominou durante muito tempo e da qual o Brasil ainda não nos libertou. Deus é mais!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 20 de dezembro de 1891.

* É jornalista.

