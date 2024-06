Delegados querem Yandra de André longe da Prefeitura de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Dependesse de vários delegados de polícia a deputada federal Yandra Moura (União) não se elegeria prefeita de Aracaju. Não por ela, mas por causa de André Moura, que vem a ser pai da pré-candidata. Segundo o delegado Paulo Márcio, a parlamentar não passa de uma teleguiada. O policial garante que se ela ganhar as eleições de outubro a chave do cofre da Prefeitura ficará com o seu mentor, “o que seria um perigo”, alerta. Antes de Márcio, que é pré-candidato a vereador pelo PSDB, o senador e também delegado Alessandro Vieira (MDB) já havia afastado qualquer possibilidade “de injetar a minha energia, o meu esforço num projeto que entregue o cofre de Aracaju a André Moura”. Acusado de praticar improbidade administrativa na Prefeitura de Pirambu, o pai de Yandra foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado e ficou inelegível por cinco anos. Há quem diga, inclusive, que a pré-candidatura a prefeita da delegada Danielle Garcia (MDB) foi concebida pelo partido visando desgastar o projeto da deputada federal, justamente para afastar o risco de, por tabela, André administrar a capital sergipana a partir de 2025. Home vôte!

Praias com donos

O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi um dos sete deputados federais de Sergipe que votou favorável à PEC 39/2011, permitindo, entre outras coisas, a venda das praias a particulares. Na votação dessa proposta pela Câmara Federal, em 2022, o deputado João Daniel (PT) foi o único da bancada sergipana que disse não à PEC. Procurado, através da Secretaria Estadual da Comunicação, o governador não informou qual o motivo que o fez votar a favor da polêmica propositura. Ambientalistas afirmam que essa PEC traz sérios impactos ao turismo e à indústria de pesca, na medida em que favorece a ocupação desordenada dos chamados terrenos de marinha. Crendeuspai!

Grana prometida

O senador Laércio Oliveira (PP) está festejando a defesa feita pelo ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, do plano de investimentos da Petrobrás para Sergipe, representando algo em torno de 5 bilhões de dólares. “Vamos fortalecer e desenvolver todo o nosso potencial do setor de gás e fertilizantes”, comemora o parlamentar pepista. O ministro disse ao senador que “a pauta visando ampliar a produção de gás natural nos une fortemente”. Segundo Alexandre, é importante tornar a indústria mais desenvolvida para que possa se orgulhar por manufaturar nossas riquezas. Supimpa!

Braços cruzados

As auditoras e os auditores fiscais tributários de Sergipe rejeitaram a nova proposta de Tabela de Recuperação Salarial apresentada pela Secretaria Estadual da Fazenda. Durante concorrida assembleia, a categoria entendeu que essa última proposta apresenta pontos positivos, porém, o índice de revisão sugerido pela Sefaz não cobre nem mesmo as perdas salariais apuradas no atual governo. Para o presidente do Sindifisco/SE, José Antônio, “o Estado vive um momento de bonança em sua receita. Então, tá!

Doutor da UFS

O historiador, professor e escritor inglês Kenneth Robert Maxwell vai receber, hoje, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Sergipe. Aos 83 anos, o homenageado vem sendo reconhecido como um importante brasilianista e um especialista em história ibérica, tendo publicado, dentre uma dezena de obras, “A devassa da devassa – A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808” e a biografia “Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo”. Kenneth Maxwell é bacharel e mestre em História pela Universidade de Cambridge, com doutorado em Ciências pela Universidade de Nova Jersey. Maravilha!

Vida mansa

Qualquer cidadão precisa trabalhar décadas a fio para se aposentar. Milhares morrem antes de obter o benefício do INSS, enquanto outros terminam as vidas recebendo um minguado salário mínimo. Políticos, porém, asseguraram pensão especial após pouco tempo como parlamentares. No Congresso, por exemplo, cerca de 250 ex-deputados federais e ex-senadores (de Sergipe são 12) conseguiram a aposentadoria após apenas oito anos de contribuição previdenciária. Lastimável nisso tudo é que a conta dessa mordomia exclusiva para os políticos é paga pelo contribuinte. Danôsse!

E tome festa!

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem se divertido a valer no “Arraiá do Povo”, montado por sua gestão na Orla de Atalaia. Ontem à noite, o fidalgo e a primeira-dama Érica Mitidieri acertaram os passos ao som de muito arrocha. O pessedista publicou no instagram que o público fez bonito “cantando em uma só voz os clássicos da sofrência entoados pelos feras Natanzinho Lima, Silvanno Salles e Unha Pintada”. Para alegria de quem não perde um forrobodó, a festança junina custeada pelos contribuintes vai prosseguir até o final de julho. Aff Maria!

Na terrinha

E quem dará hoje com os costados em Aracaju é o senador Davi Alcolumbre (União). Vem proferir palestra no 2° Encontro do Fórum de Comissões de Constituição e Justiça e de Redação Final, que será aberto hoje e prosseguirá até sexta-feira. Promovido pela Assembleia Legislativa de Sergipe, o evento vai permitir um ambiente de discussão, conhecimento e aperfeiçoamento, através de um movimento contínuo para o fortalecimento das Comissões de Constituição, Justiça e Redação. Segundo o presidente do parlamento estadual, Jeferson Andrade (PSD), o Fórum dará a Sergipe uma maior visibilidade nacional. Ah, bom!

Meio ambiente

Uma roda de conversa sobre ações de sustentabilidade e consumo consciente será promovida, hoje, pela Câmara Municipal de Aracaju para marcar a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente. Aberto ao público, o evento acontecerá à tarde no plenário do legislativo. Entre os temas a serem debatidos destaca-se a coleta seletiva e reciclagem, que contará com a participação de agentes autônomos de reciclagem de Aracaju. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, visando fomentar ações voltadas à preservação ambiental. Misericórdia!

Sob nova direção

A delegada Danielle Garcia (MDB) deixou, ontem, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres visando se desincompatibilizar para disputar as eleições deste ano. Numa referência à sua pré-candidatura à prefeita de Aracaju, a distinta disse que “hoje [ontem] se encerra um capítulo significativo, mas começa outro ainda mais importante”. Ontem mesmo, o governador Fábio Mitidieri (PSD) nomeou a substituta de Danielle: é Camila Godinho. A nova secretária é formada em administração e possui especialização em governança e inovação pública pela Fundação Getúlio Vargas. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Tribuna Aracaju, em 28 de outubro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias