Demissão em massa feita pela Torre cheira a chantagem

A Torre está ameaçando criar o maior pandemônio em Aracaju se a Prefeitura não lhe pagar o quanto antes algumas faturas vencidas. Para começar, a empresa já anunciou a demissão em massa de 1,3 mil trabalhadores. Ora, sem essa mão de obra ela não terá condições de realizar a coleta do lixo na capital sergipana, provocando problemas sérios para os aracajuanos. Aliás, no início do mês, a Torre já ensaiou deixar Aracaju atolada na sujeira, ao suspender o trabalho de limpeza urbana por alguns dias. Foi preciso muita conversa para o serviço ser retomado. Agora, este anúncio de demissão em massa dos empregados permite suspeitar que a empresa pretende chantagear a Prefeitura que, sem outra alternativa a curto prazo, teria de aceitar as suas imposições financeiras. Tomara que a prefeita Emília Corrêa (PL) não se curve à tais exigências, não aceite que lhe coloquem a faca no pescoço, pois antes dos interesses de uma grande empresa estão a saúde e o bem estar da população, principalmente de quem mora na periferia. Simples assim!

Turismo chinfrim

Mais uma vez, Sergipe ficou de fora da seleção sobre os cinco lugares imperdíveis no Nordeste para passar uns dias de férias ou de folga, sem se arrepender da escolha. A pesquisa foi feita pelo famoso site Catraca Livre. Especialista em eventos e turismo, o portal revela que a região nordestina é, sem dúvida, um destino obrigatório para qualquer viajante que deseja conhecer o melhor do Brasil, com uma riqueza cultural e natural que encanta a todos. Jericoacoara (CE), Maragogi (AL), Porto de Galinhas (PE), Praia de Pipa (RN), e os Lençóis Maranhenses (MA) estão listadas entre os cinco lugares imperdíveis para passar uns dias de férias. Enquanto isso, o governo estadual segue apostando em uma política de turismo quase amadora. Arre égua!

Devendo ao Leão

O prefeito de Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), ficou estarrecido ao saber que a Prefeitura deve cerca de R$ 650 milhões à Receita Federal. Segundo o ilustre, essa dívida deixada pela gestão do Padre Inaldo (PP) poderá impactar no planejamento para os 100 primeiros dias da nova administração. Antes, o prefeito já havia colocado a boca no trombone para denunciar um “prego” de R$ 65 milhões com a empresa Torre, responsável pela coleta de lixo da cidade. Pelo visto, qualquer hora dessas, Samuel vai comunicar aos credores que a Prefeitura não nega as dívidas, mas só paga quando puder. Marminino!

Pontes preocupam

E o deputado estadual Paulo Júnior (PV) anda preocupado com a demora do governo Mitidieri em informar aos sergipanos sobre o estado de conservação das cerca de 200 pontes existentes nas rodovias estaduais. O ilustre já enviou ofício pedindo esta informação ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). “O estado precisa apresentar relatório atualizado de nossa malha viária e fazer, de fato, ações preventivas”, disse Júnior. Segundo ele, a preocupação com a conservação das pontes aumentou após um trecho da Rodovia SE-438, em Capela, ter colapsado e matado três pessoas. Só Jesus na causa!

Posse pela TV

E o deputado federal Rodrigo Valadares (União) não foi aos Estados Unidos assistir a posse do presidente Donald Trump, mas acompanhou a solenidade em Brasília, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além do parlamentar sergipano, também assistiram o evento na companha do capitão de pijama os deputados federais Rodolfo Nogueira, Coronel Meira – ambos do PL – e o vereador fluminense Carlos Bolsonaro (PL), filho zero dois do ex-presidente. Entusiasmado por participar da reunião ao lado de seu líder maior, Rodrigo Valadares festejou o fato de compor “o time da direita brasileira”. Aff Maria!

Zeca, o cacique!

E quem deu com os costados na reserva Indígena Fulkaxó foi o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva. Localizada no município sergipano de Pacatuba, a reserva foi oficialmente criada ano passado, após 10 anos de luta da comunidade pelas terras de seus ancestrais. Na mesma região, outras 20 famílias de agricultores foram realocadas para a fazenda Gameleira, adquirida pelo governo do estado para criar uma Colônia Agrícola. Recebido pelo cacique Tchydjo, o pajé Soyré e pela indígena Josete Fulkaxó, Zeca da Silva ganhou num cocar e até dançou o toré, um ritual que une dança, religião e luta. Supimpa!

Entrou na faca

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se submeteu a uma cirurgia ortopédica para tratar de uma lesão no joelho. Pelas redes sociais, a paciente tranquilizou a população e agradeceu pelo apoio: “Tudo correu bem. Foi um procedimento simples, e na quarta-feira, 22, já estarei de volta às agendas. Obrigada pelo carinho de sempre”, escreveu Emília. De acordo com boletim médico, a cirurgia foi realizada com sucesso e a paciente encontra-se estável, devendo receber alta nesta terça-feira. Melhoras!

Passo de cágado

O governador Fábio Mitidieri (PSD) já completou dois anos de mandato sem conseguir finalizar as obras da adutora Alto Sertão. A queixa é do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Segundo ele, esta obra se arrasta há mais de 10 anos, embora se comente que a Deso dispõe de R$ 22 milhões para finalizar a adutora. Quando ficar pronto, esse empreendimento melhorará sobremodo o abastecimento d’água dos municípios Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores. Creindeuspai!

Grana prometida

Uma equipe do Banco Mundial se reuniu, ontem, com o governador Fábio Mitidieri (PSD) para discutir o financiamento da manutenção de rodovias estratégicas em Sergipe. Os contratos terão duração de oito a 30 anos e vão priorizar as rodovias do Alto Sertão, do Baixo São Francisco e da região Sul. Também estão previstas melhorias para pedestres em travessias urbanas, com foco nas cidades turísticas de Laranjeiras e São Cristóvão. A previsão é que o Banco Mundial garanta um financiamento de R$ 100 milhões de dólares ao longo de três décadas. Ah, bom!

Sergipe na rabeira

Em outubro último, foram registrados no Brasil 394.710 novos CNPJs, o que equivale, em média, a uma nova empresa a cada cinco segundos. Segundo levantamento feito pela Serasa Experian, enquanto São Paulo lidera com 123.782 novos negócios, Sergipe patina na rabeira das capitais, aparecendo na 21ª posição com apenas 2.678 novas empresas abertas naquele mês. os “Microempreendedores Individuais” representaram a maior parcela de empresas criadas em outubro de 2024. Essa péssima colocação de Sergipe deixa claro que apenas o marketing oficial e os puxa-saco do governo enxergam o bom desempenho econômico do estado. Misericórdia!

Perseguições condenadas

O deputado federal João Daniel (PT) manifestou apoio aos policiais civis de Sergipe. A categoria realizou uma manifestação para protestar contra o que chama de perseguições aos dirigentes do Sinpol/SE. Os sindicalistas começaram a sofrer retaliações após a deflagração da Operação “Puro Sangue”, realizada para denunciar servidores da Segurança Pública executando ações restritas aos agentes. De acordo com João Daniel, perseguir e criminalizar os policiais civis representa um ataque não apenas à categoria, mas também à justiça e à proteção da sociedade. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

