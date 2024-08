Denúncia de conluio com mediador “matou” o debate da TV Atalaia

Por Adiberto de Souza *

Promovido, ontem, pela TV Atalaia, o debate entre seis dos oito candidatos à Prefeitura de Aracaju se esvaziou após a grave denúncia de que o radialista escolhido como mediador teria passado para a prefeiturável Emília Corrêa (PL) perguntas capiciosas a serem feitas aos outros debatedores. Diante do escândalo denunciado pela Rádio Fan/FM, o Sistema Atalaia de Comunicação tentou apagar o incêndio, substituindo o mediador Sérgio Cursino pelo experiente radialista Gilvan Fontes, porém o estrago já estava feito. Aproveitando-se disso, a candidata Yandra de André (União) desistiu de participar do debate e os que foram fizeram questão der condenar o denunciado conluio entre a Cursino e Emília. A própria candidata admitiu que o radialista é contratado de sua campanha, numa clara demonstração que a TV Atalaia sabia da relação entre o seu empregado e a prefeiturável. Ou seja, se a rádio Fan/FM não tivesse denunciado o encontro secreto dos dois, não teria havido a substituição de mediador, com sérios prejuízos aos demais candidatos. Tomara que esse triste episódio sirva de lição ao Sistema Atalaia de Comunicação e de exemplo para as outras emissoras que pretendem promover confrontos de ideias entre os prefeituráveis de Aracaju. Só Jesus na causa!

Mar de saco cheio

O mar voltou a cobrar seu espaço na Praia do Saco, município de Estância. Bastou uma maré grande para derrubar parte de uma vistosa casa de veraneio construída em área de preservação ambiental. Diante do estrago, a burguesia, que aterrou dunas e lagos naturais para construir mansões, está cobrando do governo uma solução para conter a força das águas, impedir a destruição de seus patrimônios. Aliás, o que está acontecendo naquele aprazível trecho do Oceano Atlântico é simples: o mar encheu o saco e resolveu chutar o pau da barraca. Tentar contê-lo seria o mesmo que nadar contra a maré. Home vôte!

Ajustando a pontaria

Algumas rádios já começaram a ajustar a pontaria para esta campanha eleitoral. No interior, onde a maioria das emissoras pertence aos políticos, os ditos “pistoleiros” nada intelectuais já estão usando o microfone para treinar o verbo contra os adversários. Estes radialistas fustigam candidatos a prefeito e vereador que não rezam na cartilha dos patrões. Tomara que a Justiça Eleitoral castigue, sem dor nem piedade, quem confunde microfone com pistola e puna com rigor as emissoras que se prestam a este reprovável expediente. Desconjuro!

Microfonia política

Após o radialista Paulo do Vale ter usado o microfone de uma rádio em Lagarto para chamar de galinha a candidata a vereadora Jaqueline Dantas (Pode), ontem foi a vez de o também radialista “Gata Amarrada” agredir verbalmente os Teles de Mendonça, família tradicional de Itabaiana. Durante seu programa na rádio Nova Princesa/FM, o dito cujo esculhambou os colegas da Rádio Capital do Agreste. Não satisfeito com a verborreia contra os comunicadores, “Gata Amarrada” mandou a ex-deputada estadual Maria Mendonça tomar vergonha na cara. Tomara que as direções das rádios contenham os seus locutores antes que o caldo entorne de vez. Arre égua!

Relações fortalecidas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a visita de José Cláudio Silva Barreto, superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados ao fortalecimento das relações institucionais. Jeferson agradeceu a vista, destacando a importância da boa relação e colaboração entre os órgãos para o aprimoramento da gestão pública. Ah, bom!

Braços cruzados

Professores e professoras da rede estadual de ensino vão paralisar as atividades nas próximas segunda e terça-feiras, visando protestar contra o que elas chamam de descaso do governo Mitidieri para com a educação. A decisão foi tomada, ontem, durante assembleia da categoria. Ficou deliberado que durante os dois dias serão realizadas intervenções e atos públicos, reforçando a luta por melhores condições de trabalho e valorização profissional. Segundo Roberto Silva, presidente do sindicato da categoria, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tenta enfraquecer a categoria, “nos fazer desistir, mas a palavra desistir não existe em nosso dicionário”, afirma. Misericórdia!

Bandido esperto

Relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o senador Alessandro Vieira (MDB) defende que a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico superem desafios, a exemplo do combate ao crime organizado. Segundo o emedebista, os criminosos têm encontrado na grilagem de terras e na lavagem de capitais uma fonte de recursos lucrativa. Para Vieira, a pauta ambiental é, acima de tudo, uma questão de preservação econômica, concluindo por alertar que “bandido não é burro, o que ele quer é a vantagem financeira e patrimonial”. Creindeuspai!

Segure os bolsos

Somente em Aracaju mais de 400 pessoas estão garimpando votos. São os candidatos a prefeito e vereador que se apresentam como benfeitores dispostos a transformar em paraíso a vida dos eleitores. Tem gente séria entre os competidores, contudo é uma minoria. Muitos dos postulantes já tentaram se eleger outras vezes usando as mesmas promessas esfarrapadas, enquanto outros são malandros, mequetrefes tarimbados. Antes de mais nada é prudente segurar os bolsos, pois no meio dessa multidão de candidatos tem muitos desonestos que, na maior cara de pau, vão lhe pedir “uma ajudinha” para tocar a campanha. Abra o olho!

Bolsonaro cover

O candidato a vereador por Aracaju Bolsonaro Sergipano (Avante) ganhou espaço na mídia nacional graças a alcunha que registrou na Justiça Eleitoral. Nascido Francisco Olinda de Assis, o caixeiro-viajante é um dos seis candidatos a vereador residentes em capitais que usam o nome do ex-presidente da República. Matéria publicada no site da CNN Brasil revela que, mesmo sem ter parentesco com a família do capitão de pijama, os seis candidatos usam o sobrenome de Jair Bolsonaro para pegar carona na popularidade do ex-presidente. Aff Maria!

Ringue eleitoral

As preliminares da campanha política sinalizam que a disputa eleitoral em Aracaju será um verdadeiro angu de caroço, misturado com sarapatel de coruja. Nas postagens feitas nas redes sociais, alguns candidatos têm deixado transparecer que o embate político deste ano se assemelhará a um ringue, onde quem abrir a guarda irá a nocaute. A regra da maioria é bateu levou. Tudo bem que política não é lugar para a madre superiora do Convento Santo Antônio, porem se engana quem acha que ouvido de eleitor é penico. O povo quer votar em candidatos e não em galos de briga, devendo punir os falastrões, votando nos adversários deles. Quem avisa amigo é!

Governo criticado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) condenou a tentativa do governo Mitidieri de cercear o direito de manifestação dos trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde. A parlamentar lamentou que o governo tenha recorrido à Justiça para impedir a paralisação da categoria, que tenta negociar um acordo coletivo de trabalho. Segundo Linda, essa atitude do Executivo sergipano visa enfraquecer o serviço público para privatiza-lo no futuro. A paralisação estava prevista para ontem, mas uma liminar decretou a sua ilegalidade. Assim também é demais também!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de agosto de 1897.

