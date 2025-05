Deputado acusa o governo Mitidieri de não cumprir a lei

Por Adiberto de Souza *

Nem as leis aprovadas pela Assembleia e sancionadas pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), são respeitadas pela gestão dele. Esta grave acusação foi feita no plenário do Legislativo pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Como exemplo do que disse, o parlamentar citou a lei dispondo sobre o Teste de Aptidão Física (TAF) que, segundo ele, foi desrespeitada no último concurso para a Polícia Militar. Após lamentar o desrespeito, Passos disse esperar que a Justiça chame o feito à ordem e obrigue o governo a cumprir a legislação aprovada pela Assembleia e sancionada pelo chefe do Executivo. Tomara que o governo tenha uma boa explicação para esta grave denúncia feita por um deputado, principalmente porque antes de ser eleito para governar o estado Fábio Mitidieri era legislador e, como tal, sempre defendeu o restrito cumprimento das leis. Marminino!

Novo nome

Os partidos União Brasil e Progressistas devem formalizar, semana que vem, na Justiça Eleitoral o pedido para criação da federação com o nome de União Progressista Brasileira (UPB). Inicialmente a ideia era registrar apenas União Progressista, mas a sigla UP já é utilizada pelo partido Unidade Popular, que é de esquerda e validado pelo TSE desde 2019. A intenção é continuar usando a propaganda de UP, mas para fins de registro formal haverá a inscrição de uma letra a mais. Em Sergipe, paira a dúvida se a federação será comandada pelo senador Laércio Oliveira (PP) ou pelo ex-deputado André Moura (União). Aguardemos, portanto!

Festa dos caminhoneiros

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), anuncia hoje a programação das Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros, que chegam às 58ª edições e atraem para o município visitantes de todo o país. O anúncio está marcado paras às 18h30, no auditório do SEST/SENAT. A Feira do Caminhão será realizada no Shopping Peixoto, enquanto a Festa dos Caminhoneiros acontecerá na Praça de Eventos da cidade. No ano passado, mais de R$ 106 milhões em negócios foram movimentados durante a Feira do Caminhão. Supimpa!

Petista relator

O senador Rogério Carvalho (PT) foi eleito relator da Comissão Mista que analisará a Medida Provisória 1.292/2025. Essa proposta do governo federal cria uma nova linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada, permitindo que as operações sejam realizadas por meio de sistemas e plataformas digitais. “Acredito que conseguiremos reduzir em aproximadamente 70% o custo do dinheiro para quem mais precisa de crédito”, explicou o senador sergipano. Carvalho prometeu acolher as contribuições de diversos segmentos e aperfeiçoar a Medida Provisória sob sua relatoria. Arre égua!

Alvo errado

A Justiça erra o alvo quando abre guerra apenas contra quem “planta” informações falsas durante a campanha eleitoral. O correto era punir com a perda do mandato e dos direitos políticos os safados que mentem cinicamente para os eleitores. Não se nega que as fake news disseminadas nas redes sociais fazem um mal danado à sociedade, contudo bem menos do que as lorotas cabeludas contadas pelos maus políticos. Estes mentirosos sim, deveriam ser banidos da vida pública o quanto antes. Cruz, credo!

Diário de bordo

A alegre comitiva enviada por Sergipe aos Estados Unidos visitou, ontem, as instalações da Optimus Technology Group no estado do Texas. Liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) a extensa caravana foi aos States participar da Offshore Technology Conference (OTC) 2025, uma feira de óleo e gás. Segundo o governo, a empresa visitada pela animada delegação sergipana pretende instalar aqui na terrinha uma data center e um centro de pesquisas. O retorno a Sergipe do governador e seus auxiliares está previsto para o próximo final de semana. Creindeuspai!

Tapa na macaca

Quase metade dos universitários já usou alguma droga ilícita ao menos uma vez. A experiência foi relatada por 49% dos estudantes entrevistados para o Levantamento Nacional sobre uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários. Além disso, um em cada quatro faz uso regular de drogas. A pesquisa revela ainda que 86% dos jovens já consumiram bebidas alcoólicas. Destes, 22% correm risco de desenvolver dependência de álcool. Virgem santíssima!

Saúde enferma

Dia sim outro também surgem denúncias contra o Ipesaúde, plano de saúde dos servidores públicos de Sergipe. Ontem, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) protestou contra a demora para a marcação de consultas e exames, o descredenciamento de clínicas sem comunicação prévia e a ausência de atendimento adequado às pessoas neurodivergentes. Diante da gravidade dessa situação, a deputada prometeu ir pessoalmente ao Instituto para saber quais as causas do precário atendimento prestado aos mais de 100 mil servidores e seus respectivos familiares. Misericórdia!

Novas leis

A governadora em exercício de Sergipe, desembargadora Iolanda Guimarães, sanciona, hoje, quatro leis resultantes de projetos do Poder Judiciário aprovados pela Assembleia Legislativa. Serão sancionadas as leis concedendo licença compensatória a magistrados em razão das atuações em plantões judiciais; transformando a 4ª Vara Criminal de Aracaju em Núcleo de Garantias; alterando a competência das 5ª e 8ª Varas Criminais da Comarca de Aracaju, bem como das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais das Comarcas de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros; e alterando a estrutura administrativa do Tribunal de Contas de Sergipe e do Ministério Público de Contas. Aff Maria!

Famílias abandonadas

E quem foi recebido em audiência pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi o vereador oposicionista Camilo Daniel (PT). Entre as pautas apresentadas pelo petista está a situação das mais de mil famílias residentes nas ocupações dos bairros Atalaia, Santa Maria e Moema Meire. Todas carecem ser cadastradas pelo município para terem direito ao programa federal Minha Casa, Minha Vida. Segundo Camilo, estas famílias estão morando debaixo de lonas, enfrentando um período com previsão de fortes chuvas. A prefeita prometeu criar um grupo de trabalho para cadastrar as famílias das ocupações e posteriormente elaborar projetos de moradia popular. Oremos!

Sem dablio ó

E o advogado Emanoel Cacho está cada dia mais decidido a disputar o governo de Sergipe nas eleições de 2026. Ainda sem partido definido, o famoso causídico garante que se depender dele o governador Fábio Mitidieri (PSD) não se reelege por dablio ó, como desejam os aliados do pessedista. O advogado aposta num racha dos governistas, pois do lado deles tem mais candidatos ao senado do que as duas vagas em disputa. Assim como Emanoel Cacho, a oposição também torce que alguns descontentes troquem o barco comandado por Mitidieri pela canoa adversária. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 29 de outubro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias