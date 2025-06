Deputado decide entrar no PL para disputar o governo de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Enquanto boa parte dos políticos dança nos animados festejos juninos de Sergipe, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) se movimenta nos bastidores com o objetivo de ser candidato ao governo do estado em 2026. Ontem, o ilustre deu mais um importante passo nesse sentido ao anunciar que se filiará ao PL da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. A gestora municipal divulgou a novidade ao lado do presidente do PSDB estadual, ex-senador Eduardo Amorim, que vem a ser irmão do mandachuva do PL em Sergipe, empresário Edvan Amorim. Diante da inelegibilidade do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o deputado chega ao partido para ser a opção na disputa pelo governo, provavelmente tendo na chapa majoritária o dirigente tucano como candidato ao Senado. Caso esse projeto seja consolidado, a disputa pelo governo estadual terá Thiago de Joaldo representando a direita e o governador Fábio Mitidieri (PSD) como candidato de centro-direita. Tomara que a esquerda se entenda até lá para apresentar uma chapa competitiva, como fez em 2022 com a candidatura ao Executivo do senador Rogério Carvalho (PT). Vale ressaltar, porém, que até 2026 muita água passará por debaixo da ponte, afogando projetos políticos tidos hoje como imbatíveis. Marminino!

Candidaturas petistas

O senador Rogério Carvalho (PT) lança festivamente, hoje, em Aracaju a sua candidatura à presidência estadual do partido. Será às 18 horas, no Oratório de Bebé. Também hoje, às 18h30, Cássio Murilo anuncia oficialmente que é presidenciável, em evento agendado para a sede do Sindicato dos Bancários. Além dos dois, os petistas Denilson Silva e Carol Rejane disputam o comando da sigla no estado. Durante o evento no Oratório de Bebé o senador vai apresentar mais de 60 chapas municipais que “caminham conosco nesse projeto coletivo de fortalecimento, renovação e unidade do Partido dos Trabalhadores em todo o nosso estado”, frisa. As eleições vão acontecer no dia 6 de julho. Então, tá!

Sob nova direção

Indicado pelo ex-deputado federal André Moura (UB), o ex-prefeito de Indiaroba, Adinaldo dos Nascimento, foi nomeado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) presidente da Empresa de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe (Pronese). Tendo administrado Indiaroba por dois mandatos, Adinaldo implantou no município projetos como a inclusão do camarão na merenda escolar e criou a Moeda Aratu, um exemplo de economia solidária e incentivo ao comércio local. Um dos principais projetos desenvolvidos pelo Pronese é o “Sertão Vivo”, que dá apoio a agricultores familiares frente às mudanças climáticas. Aff Maria!

Fusão partidária

A convenção nacional do PSDB aprovou, ontem, a fusão com o Podemos. Ainda não há decisão sobre o nome da nova legenda e, formalmente, a união é tratada como uma incorporação do Podemos pelo PSDB, para evitar qualquer punição pelo rompimento antecipado da federação que os tucanos têm com o Cidadania. O Podemos ainda vai votar para decidir se concorda com a fusão, mas o acordo já foi encaminhado. Resta saber quem comandará o novo partido em Sergipe, pois enquanto o PSDB é presidido pelo ex-senador Eduardo Amorim, opositor ao governador Fábio Mitidieri (PSD), o Podemos tem no comando Zeca da Silva, secretário estadual da Agricultura. Misericórdia!

E tome festa!

Festeiros como só eles, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a esposa Érica dançaram pra valer no forró da Secretaria Estadual de Ação Social. Aliás, o animado casal tem sido presença garantida no Arraiá do Povo, montado pelo governo na Orla de Atalaia. Para se ter uma ideia como o governador adora ariar a fivela naquele forrobodó praiano, ele não vai para a abertura da Festa dos Caminhoneiros, agendada para amanhã, em Itabaiana. Segundo a bem informada jornalista Rita Oliveira, Mitidieri recusou o convite feito pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PL). O fidalgo alegou que não pode comparecer à festa do adversário porque é anfitrião do Arraiá do Povo, onde recebe prefeitos do interior e parlamentares. Creindeuspai!

À prova de balas

Repercute desde ontem, o aluguel de um carro blindado pela Prefeitura de Aracaju. De acordo com o extrato de dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial da última terça-feira, o veículo à prova de balas foi alugado pela bagatela de R$ 312 mil/ano. Seu uso será exclusivamente para o deslocamento da prefeita Emília Corrêa (PL). Procurada para explicar o negócio, a gestão municipal informou que o aluguel do veículo tipo SUV blindado é uma medida preventiva e baseada em critérios técnicos e relatórios de inteligência que apontam riscos em situações de exposição públicas da prefeita. Arre égua!

Dois pesos

Enquanto a maioria dos servidores estaduais não sabe quando terá os salários reajustados, a Assembleia Legislativa aprovou, ontem, projeto do governo de Sergipe aumentando em 7% os vencimentos dos investigadores da Polícia Civil, com validade a partir de agosto deste ano. Os deputados também aprovaram a redução do tempo de interstício para promoção da categoria, que passa de quatro para três anos, com efeito retroativo a janeiro passado. Sobre o restante do funcionalismo a única informação passada pelo governo Mitidieri é que, se Deus der bom tempo, um reajuste salarial será anunciado no segundo semestre. Aguardemos, portanto!

Pais das crianças

O envio pelo Ministério da Saúde de 22 ambulâncias para o Samu de Sergipe foi festejado por muita gente. Alguns, claro, querendo ser os pais das crianças. Após serem comunicados pelo ministro Alexandre Padilha sobre os veículos novos, o senador Rogério Carvalho (PT) e o ministro Márcio Macêdo (PT) comemoraram nas redes sociais. A alegria de ambos era tanta que até parecia que as ambulâncias só foram enviadas a Sergipe por causa deles. Claro que o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), também comemorou a iniciativa do governo Lula. É sempre bom lembrar que o pessebista é pré-candidato à Câmara Federal. Só Jesus na causa!

Polícia sem resposta

Pergunta que não quer calar: a quantas anda a investigação da Polícia sobre as constantes ameaças de morte contra a deputada estadual Linda Brasil (Psol)? De 2023 pra cá, a parlamentar psolista já recebeu mais de 120 mensagens de ameaças, injúrias e discursos de ódio, sem que as investigações policiais tivessem chegado nem perto dos ameaçadores. Outro dia, o senador Alessandro Vieira (MDB), disse ser “inaceitável que qualquer pessoa seja agredida ou ameaçada por conta do preconceito, infelizmente comum no nosso Brasil”. Linda foi a primeira mulher trans a ser eleita deputada estadual em Sergipe. Tomara que a polícia chegue aos criminosos antes que estes cheguem à parlamentar. Oremos!

Prefeito continua

O Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria, com cinco votos, para devolver ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe o processo sobre a validade do registro de candidatura do prefeito de Capela, Carlos Milton Mendonça, o “Tourinho Júnior” (MDB). O ministro-relator Kassio Nunes Marques votou por negar provimento ao agravo, determinando a devolução dos autos ao TRE para uma nova análise das provas. A controvérsia gira em torno da desincompatibilização de “Tourinho Júnior”, que à época da campanha eleitoral de 2024 era secretário municipal. Até uma nova deliberação do TRE, o prefeito capelense segue no cargo. Ah bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 2 de dezembro de 1945.

* É editor do Portal Destaquenotícias