Deputado manda o governador Mitidieri trabalhar

Por Adiberto de Souza *

Para o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) já passou da hora de o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), começar a trabalhar. Em um vídeo gravado ontem, na inacabada rodovia 255, ligando Itaporanga a Itabaiana, o cidadanista foi curto e grosso: “Governador já acabou o São João, o senhor já se divertiu muito, agora é arregaçar as mangas e trabalhar”. O deputado lamentou que, passados os primeiros seis meses da gestão Mitidieri, nada tenha sido feito para retomar a obra de apenas 25 quilômetros, iniciada no distante 2014 e que já consumiu R$ 40 milhões. Nem parece que a estrada em questão é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Recentemente, o governo Mitidieri informou que está buscando, junto a órgãos ambientais, a devida autorização para retomar e, consequentemente, finalizar a obra. Então, tá!

Negros mortos

Com base em levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, o deputado federal João Daniel (PT) lamentou que a polícia sergipana apareça no estudo como a segunda que mais mata no Brasil. O parlamentar usou a pesquisa para falar sobre as mortes de quatro rapazes negros que, segundo a SSP, teriam reagido à prisão, morrendo em confronto com os policiais na periferia de Aracaju. Após ouvir queixas de pessoas que conheciam os quatro jovens, João Daniel pediu uma apuração do ocorrido ao Ministério da Justiça, ao Ministério dos Direitos Humanos, além da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Misericórdia!

UFS homenageia

Como parte das comemorações pelos seus 55 anos de fundação, a Universidade Federal de Sergipe homenageou, ontem, 17 educadores aposentados com o Título de Professor Emérito. No mesmo evento, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS prestou homenagem aos pesquisadores destaques do ranking “AD Scientific Index 2023”, que seleciona os educadores mais produtivos e influentes do mundo. Esta seleção é feita a partir de uma combinação de critérios que contabilizam e avaliam, por exemplo, o número de citações recebidas mundialmente, em relação aos artigos publicados pelos pesquisadores. Supimpa!

Campeão de filiações

O MDB se mantém como o maior partido em número de filiado no Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em junho último, a sigla tinha 2.046.711 filiações, o que corresponde a 12,95% do total de filiados a partidos políticos. Outras seis legendas registraram número superior a um milhão de filiados: PT, PSDB, PP, PDT, União Brasil e PTB. Em contrapartida, juntos, os nanicos PCO, UP, PCB, PSTU, Novo, Rede e PMB contam somente com 159.722 filiados, o que corresponde a 1,01% de toda a filiação a partidos. De todos, o menor é o PCO, com apenas 4.780 filiados. Crendeuspai!

Ginástica rítmica em alta

O ministro Márcio Macedo (PT) recebeu a visita da cúpula da Confederação Brasileira de Ginástica, entidade presidida pela professora sergipana Luciene Resende. Após ganhar uma camisa oficial da Seleção Brasileira, que treina há anos em Aracaju, o ministro disse ter se emocionado com a conquista da medalha de ouro pelas meninas da ginástica rítmica. Segundo Márcio, através desse esporte estão se formando ídolos e cidadãos. “A visibilidade que a ginástica precisa, passa pelas ações do governo”, frisou. Aff Maria!

Imóvel para a PM

A Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe cedeu para uso da Polícia Militar um imóvel situado no centro de Aracaju. No local funcionará o Comando do Policiamento da Capital e um batalhão de área, com cerca de 200 policiais. O comandante da PM, coronel Ribeiro, salientou a importância da atitude da SPU: “É uma honra para nós recebermos esse prédio”, disse. A cessão do imóvel tem validade de 20 anos. Legal!

Vereadora piora

O quadro clínico da vereadora aracajuana Ângela Melo (PT) piorou. Foi o que revelou o boletim médico, divulgado ontem, pelo Hospital Primavera. A parlamentar está internada na UTI devido uma pneumonia. O boletim informa, ainda, que diante da piora do quadro clínico, houve a “necessidade de suspensão do protocolo de desmame da ventilação mecânica, retorno da sedação contínua e uso de droga vasoativa”. Oremos!

Visita aliada

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi visitado pela deputada federal Katarina Feitoza (PSD). Até se eleger para a Câmara ela era vice do pedetista. No encontro, a parlamentar reafirmou o seu compromisso com a capital sergipana e se colocou à disposição da administração para destinar recursos através de emendas. “Katarina tem feito um grande trabalho em Brasília e fico muito feliz em recebê-la”, frisou Nogueira. Já a deputada se disse feliz por ter sido vice na gestão comandada por Edvaldo. Ah, bom!

Blá-blá-blá político

Nesta semana, apenas o União Brasil exibe propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão. De hoje até o próximo sábado, o partido terá inserções na programação noturna das emissoras, totalizando um minuto e trinta segundos. Os programas são exibidos sempre entre 19h30 e 22h30, com duração de 30 segundos a cada dia. Para este semestre, o União Brasil tem direito ao tempo total de 20 minutos de propaganda partidária, totalizando 40 inserções no período. É muito bla-blá-blá para os ouvidos da população. Home, vôte!

Único da lista

Da bancada federal sergipana, apenas o senador Alessandro Vieira (MDB) aparece na lista preliminar dos parlamentares aptos a concorrer ao Prêmio Congresso em Foco 2023. Segundo a organização do evento, esta relação inicial pode sofrer mudanças até a escolha final dos premiados. Os melhores deputados federais e senadores serão escolhidos pelo público, por jornalistas que cobrem o Congresso e por um júri especializado. A votação na internet vai se estender de 7 a 31 de agosto próximo. Os vencedores serão conhecidos no 21 de setembro deste ano. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 13 de janeiro de 1875.

