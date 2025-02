Deputado precisa abrir o jogo sobre a “milícia digital” do governo

Por Adiberto de Souza *

Em respeito à imprensa de Sergipe, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) precisa abrir o jogo sobre o que ele chama de uma “milícia digital” instalada no governo Mitidieri. Segundo o parlamentar, este expediente ilegal é coordenado pelo secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), e objetiva destruir as reputações de desafetos políticos do Executivo sergipano. Como homem público, o deputado precisa informar quais são os sites de notícias, os radialistas e jornalistas que fazem parte da milícia digital? Qual o volume de recursos públicos usado para manter “pistoleiros intelectuais” a serviço da Secretaria Estadual da Casa Civil? O governador Fábio Mitidieri (PSD) tem conhecimento desse crime? Aliás, os sindicatos dos radialistas e dos jornalistas já deveriam ter exigindo que o deputado nominasse quais profissionais de imprensa estariam no bolso do governo. Ao fazer afirmação tão grave e não citar nomes, o parlamentar pepista coloca todos os comunicadores de Sergipe no mesmo balaio de gato, atitude, no mínimo, irresponsável. Portanto, Thiago de Joaldo precisa dar nomes aos bois. Se não o fizer, está mentindo ou tem medo de represálias por parte do governo Mitidieri. Simples assim!

Medo do partido

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) ainda não disse sim ao convite do governador Fábio Mitidieri (PSD) para ser a vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Segundo as línguas ferinas, a cidadanista tem medo que o partido a desfilei, fato que poderia resultar na perda do mandato. Antes de assumir a cadeira na Assembleia em substituição a Samuel Carvalho (Cidadania), que renunciou após se eleger prefeito de Socorro, Kitty Lima era Superintendente Estadual da Causa Animal. Aff Maria!

Brigas de governistas

As escaramuças entre os governistas começam a preocupar o governador Fábio Mitidieri (PSD). Temendo com o estouro da boiada antes de 2026, o líder pessedista tem aconselhado os aliados a baixarem a bola. Mitidieri sonha em pacificar a relação do senador Alessandro Vieira (MDB) com o ex-deputado federal André Moura (União), enquanto se esforça para reduzir a tensão entre o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) e o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD). O governador só não perde tempo em tentar pacificar os Reis e Ribeiro, pois a briga política entre essas duas famílias ligadas ao governo já é uma tradição em Lagarto. Arre égua!

CarnaForró foi um sucesso

Muitos políticos tiraram o último fim de semana para prestigiar a 27ª edição do CarnaForró, festança que aconteceu em Nossa Senhora da Glória e atraiu foliões de Sergipe e dos estados vizinhos. O evento une a animação do Carnaval com o ritmo contagiante do forró, transformando aquele município no epicentro da folia em Sergipe. Entre os artistas e bandas que animaram o CarnaForró se destacaram Natanzinho Lima, Psirico, Lorrana Medrade, Rey Vaqueiro, Durval Lelys, Manin Vaqueiro e Valneijós. Supimpa!

Apoio de conterrâneo

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), recebeu em sua chácara o senador Rogério Carvalho (PT) para anunciar seu apoio à reeleição do petista. A recepção ao parlamentar foi prestigiada por lideranças políticas, vereadores, secretários municipais e eleitores do prefeito. Satisfeito com a declaração de apoio, Rogério anunciou a viabilização de recursos federais para a construção do anel viário de Lagarto, além de outras obras estruturante que vão contribuir com o crescimento econômico da região. Por fim, Sérgio Reis defendeu que o senador esteja na chapa majoritária liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Marminino!

Crise de confiança

A grande maioria da população não acredita na classe política. Realizada entre os dias 11 e 13 passados, a pesquisa do Instituto Atlas revela que exagerados 82% dos entrevistados não confiam no Congresso Nacional, enquanto 62% desconfiam das prefeituras. 72% das pessoas ouvidas pelos pesquisadores disseram não confiar no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. De acordo com o levantamento, 73% desconfiam das igrejas evangélicas. Apenas a Polícia Federal (53%) e a Polícia Militar (50%) conseguiram a confiança de mais da metade dos brasileiros. Home vôte!

Água no sertão

O governador Fábio Mitidieri (MDB) vai, hoje, a Poço Redondo acompanhar o início das obras da Adutora de Curralinho. O empreendimento deverá beneficiar cerca de 33 mil pessoas e garantir mais autonomia hídrica aquele município do semiárido sergipano. Com 14 quilômetros de tubulação, a adutora ligará a estação de tratamento ao reservatório municipal. O projeto prevê a captação da água no Rio São Francisco para abastecer à sede de Poço Redondo. A obra será realizada pela Iguá Saneamento, empresa que “comprou” parte da Companhia de Saneamento de Sergipe, Deso. Então, tá!

Caga em pé

É comum em uma cidade haver ruas com nomes típicos, fruto de denominações populares. Em Aracaju não foi diferente. Veja alguns exemplos: rua do Cachorro Assado (atual rua General Chaves, no bairro São José); Rua das Almas (atual rua Dom Quirino); Beco do Punhal (atual rua Nestor Sampaio, no bairro Ponto Novo); Rua dos Músicos (atual rua Pacatuba); Beco Batina do Padre (atual rua São Francisco, no bairro Santo Antônio) e Rua do Caga em Pé (atual rua Campo do Brito). Esta última via ganhou tal nome devido à forte presença de urtigas no local. Creindeuspai!

Casa de ex-prefeitos

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) dará posse, hoje, a sua mesa diretora para o biênio 2025/2026. Os eleitos para dirigir a entidade são quase em sua totalidade ex-prefeitos e ex-prefeitas. A presidente, por exemplo, é a ex-gestora de Capela, Silvany Mamlak. Também fazem parte da direção as ex-prefeitas de Carmópolis, Esmeralda Cruz, de Japaratuba, Lara Moura, os ex-prefeitos de Areia Branca, Alan Andrelino, de Campos do Brito, Marcell Souza, e de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas. A Fames tem como principais objetivos promover políticas públicas eficazes e atender às demandas dos municípios sergipanos. Misericórdia!

Prefeita na folia

A prefeita Emília Corrêa (PL) tem prestigiado os blocos carnavalescos de Aracaju. Neste último final de semana, a ilustre deu com os costados no Carnaval do Carro Quebrado e no Bloco Saudoso Tuca. Este último é organizado pelo vereador Anderson de Tuca (Cidadania) no bairro Siqueira Campos, que é reduto eleitoral do parlamentar. A folia do Carro Quebrado acontece todos os anos na Avenida Edézio Vieira de Melo com a rua Zaqueu Brandão, no Bairro São José. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 1º de novembro de 1929.

