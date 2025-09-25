Deputado que votou na PEC da Bandidagem debochou do povo

Por Adiberto de Souza *

Os senadores deram uma lição de moral nos 344 deputados federais que aprovaram a escandalosa PEC da Bandidagem, uma indecente proposta que impedia a prisão de parlamentares criminosos, mesmo em flagrante delito. De Sergipe, votaram a favor dessa excrescência Thiago de Joaldo (PP), Rodrigo Valadares (União) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). Lembre-se deles! Após o Brasil ter ido às ruas protestar contra tamanho absurdo, os 27 senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram, por unanimidade, o relatório do emedebista Alessandro Vieira considerando a tal PEC uma afronta à lei, um deboche ao povo brasileiro. Há muito, o país não tinha reagido com tamanha indignação quanto agora. A força dos protestos populares assustou o Senado, que correu para sepultar a PEC da Bandidagem, além de ter mandado um duro recado para os deputados que disseram sim a tamanho despautério: todos serão punidos nas urnas em 2026. Bem feito para quem pensou em transformar o Parlamento brasileiro num reduto de foras das lei, protegidos pela PEC da Bandidagem para cometer todo tipo de crime. Home vôte!

Acusado de intolerante

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) rebateu a afirmação do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho (MDB), de que a categoria praticou ato de intolerância religiosa durante o desfile estudantil ocorrido no último domingo. De acordo com a dirigente da entidade sindical, Adenilde Dantas, intolerante é o gestor socorrense que insiste em não receber os professores, se recusa a aplicar na educação o valor mínimo de recursos estabelecido em lei e alega que este ano não haverá qualquer negociação com o sindicato dos educadores. Assim também já é demais também!

Empregos na Fafen

A pernambucana Engeman já começou os preparativos para assumir a operação e a manutenção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen). Segundo o diretor da empresa Jobe Medeiros, o objetivo é contratar prioritariamente profissionais residentes em Laranjeiras, Riachuelo e Maruim. A reabertura da Fafen vai gerar em Sergipe cerca de 400 empregos diretos e indiretos. Além disso, a Engeman também investirá em tecnologia de manutenção e operação, adoção de ferramentas de gestão de ativos e sistemas digitais para monitoramento remoto de equipamentos. Ah, bom!

Marketing de petista

O publicitário Carlos Cauê, reconhecido por seu histórico de vitórias, assume o comando do marketing da pré-campanha do senador Rogério Carvalho (PT). Esta informação foi divulgada, ontem, pelo radialista Narciso Machado no site FanF1. O comunicador tentou confirmá-la com o publicitário. Como não obteve resposta, concluiu que, “apesar da ausência da confirmação formal, os bastidores já deixam claro que Cauê aceitou o desafio”. Então, tá!

Briga pela terra

Uma comissão de parlamentares sergipanos foi à Brasília em busca de uma alternativa para a briga travada entre as prefeituras de Aracaju e São Cristóvão por cerca de 20,78 quilômetros quadrados da chamada Zona de Expansão. A Justiça já decidiu que a área pertence a São Cristóvão, mas Aracaju ainda luta para reverter essa decisão. O território em questão é habitado por cerca de 30 mil pessoas e possui escolas, unidades de saúde e duas praias. A Justiça Federal já determinou que o IBGE atualize o mapa da região e redefina o limite entre os dois municípios até 2026. Misericórdia!

Sem cabresto

Oito em cada 10 eleitores não seguem o conselho de seus líderes religiosos sobre qual candidato devem votar. Segundo pesquisa recente, entre os que consideram as recomendações, 4% o fazem apenas se o candidato for ligado à sua igreja. Entre as religiões, a evangélica é a mais propensa a recomendar em quem os fiéis devem votar. Há casos, inclusive, de o pastor ameaçar expulsar o evangélico da igreja se ele não votar no político indicado. E você, aceita sugestão de líder religioso sobre qual candidato deve votar? Arre égua!

Bancada rebelde

Contrário à urgência para votação do Projeto de Lei anistiando os golpistas de 8 de janeiro de 2023, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) não foi seguido por nenhum dos quatro deputados federais que lhe dão sustentação. A despeito da posição do governador, Gustinho Ribeiro (Republicanos), Yandra Moura (União), Fábio Reis (PSD) e Katarina Feitoza (PSD) votaram favoráveis à urgência para que o tal Projeto seja apreciado pelo plenário da Câmara. Isso é o que se pode chamar de uma bancada rebelde. Só Jesus na causa!

Chapa impugnada

A comissão organizadora das eleições para a diretoria do Confiança julga hoje o pedido de impugnação da única chapa inscrita. O torcedor João Marcelo alega que o conselheiro do clube, vereador Vinícius Porto (PDT), não pode concorrer à vice-presidência porque está inadimplente junto ao Conselho Administrativo. Em sua defesa, o parlamentar aracajuano alega que o adversário está confundindo conselheiro com sócio torcedor. “O conselheiro não é obrigado a pagar uma mensalidade, pois tem uma outra função muito importante. E já ajudei bastante o clube financeiramente”, frisa. As eleições estão agendadas para o próximo sábado. Marminino!

Presidiário visitado

Autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) visitou, ontem, o ex-presidente e presidiário Jair Bolsonaro (PL). Após deixar o aliado político, o parlamentar sergipano afirmou que “o estado de saúde do presidente, infelizmente, não é bom. Durante a nossa conversa, ele soluçava muito, ainda há muita sequela, muita consequência das diversas cirurgias a que foi submetido”, frisou Valadares. Por fim, o deputado afirmou que, “apesar dos graves problemas de saúde que ele enfrenta e da possibilidade de ter que fazer uma nova cirurgia, eu senti no presidente muita esperança”. Aff Maria!

SMTT denunciada

O vereador Fábio Meireles (PDT) denunciou que a Superintendência de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) incorreu em erro ao aplicar os recursos apurados com o pagamento de multas. Segundo ele, esse dinheiro deve ser usado exclusivamente em infraestrutura viária, fiscalização, sinalização e educação. Diferente disso, a SMTT aplicou os recursos para pagar diárias, alugar veículos, comprar alimentação, água e pagar telefonia móvel, energia, serviços de impressão, limpeza e diárias. Após ouvir Meireles, o líder da prefeita Emília Corrêa (PL) na Câmara, vereador Isac Silveira (União), disse não ser líder do erro e prometeu dar uma oportunidade para a SMTT se justificar. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de março de 1912.

