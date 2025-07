Deputado tem dificuldade para afinar o discurso contra Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Pré-candidato a governador de Sergipe, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) vai precisar se esforçar muito para calibrar o discurso de oposição ao ex-aliado Fábio Mitidieri (PSD). Os ensaios, iniciados desde que o parlamentar rompeu com o governo, ainda não lhe garantiram a certeira pontaria verbal. Muitas vezes, as críticas feitas por Thiago à gestão do pessedista têm razão de ser, porém deixam dúvidas em boa parte dos sergipanos. Muitos indagam por qual motivo o deputado, que esteve no governo até um dia desses, nunca fez qualquer reparo sobre os equívocos denunciados agora? Dizer que rompeu com Mitidieri porque vinha sendo tratado a pão e água permite questioná-lo por que aguardou tanto tempo para pular do barco? Portanto, o grande adversário do pré-candidato a governador será a duradoura aliança do PP dele com o Executivo estadual. Ademais, Thiago de Joaldo terá pouco tempo para afinar o discurso de oposição, pois as eleições estão logo ali na próxima esquina do tempo. Creindeuspai!

Líder desprestigiado

Com base em parecer da Procuradoria-Geral do Município, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), vetou o Projeto de Lei criando as Loterias de Aracaju (Lotaju). A propositura é de autoria do vereador Isac Silveira (União), que vem a ser o líder da prefeita na Câmara Municipal. As más línguas têm espalhado pelas esquinas que o real motivo do veto foi a posição contrária dos evangélicos à criação do que eles chamam de jogos de azar. Resta saber se Isac permanecerá na liderança de Emília após a ilustre ter vetado o projeto dele a pedido do vice-líder dela no Legislativo, vereador Lúcio Flávio (PL). Deus é mais!

Mascarando a verdade

Aliados do governo de Sergipe acusam a oposição de distorcer declarações do presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, para desgastar o governador Fábio Mitidieri (PSD). Os distintos juram que a gestão estadual nunca atuou contra aquele empreendimento. Não é bem assim! no começo de 2024, a Secretaria da Saúde acusou o Hospital de Lagarto de não cumprir as exigências da Vigilância Sanitária. À época, a Secretaria tentou negar a importância do Hospital do Amor, ao informar que os hospitais Governador João Alves Filho, de Cirurgia e Universitário de Aracaju já realizam, “a contento, o tratamento oncológico da população sergipana”. Só Jesus na causa!

TJ pune juiz

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe afastou por 90 dias um juiz alvo de um processo administrativo disciplinar. O procedimento foi instaurado após uma denúncia contra o magistrado de assédio sexual feita por uma servidora do Judiciário. A portaria afastando o acusado das funções estabelece que durante o período da punição o juiz continuará recebendo o salário e o auxílio-saúde. O TJ não divulgou o nome do acusado, informando apenas que ele atua em uma comarca da região centro-sul do estado. Ah, bom!

Oposição meia boca

Para muitos, o PT deveria ser a cara da oposição em Sergipe, mas não é o que o partido demonstra. Na Assembleia, por exemplo, o deputado Chico do Correio (PT) esbanja elogios ao governador Fábio Mitidieri (PSD): “Ele é meu amigo. O nosso mandato é voltado para as reivindicações da população”, discursa o ilustre. Por sua vez, o ministro petista Márcio Macêdo recorre à chamada relação republicana para não fustigar o governo adversário, de quem sonha ter o apoio para concorrer ao Senado. É verdade que, aqui e acolá, o deputado federal João Daniel (PT) e o senador Rogério Carvalho (PT) levantam a voz contra algumas ações do governo Mitidieri, porém não passa disso. Danôsse!

Batendo pernas

Senadores, deputados e vereadores estão usando parte do tempo do recesso parlamentar para botarem os pés na estrada. Muitos aproveitaram as comemorações em louvor a Nossa Senhora do Carmo para dar as caras nas missas e procissões em homenagem à santa. Entre esses políticos católicos se destacam os deputados estaduais Paulo Júnior (PV) e Marcos Oliveira (PL) e a deputada federal Yandra de André (União). Os dois primeiros prestigiaram as festas religiosas de São Cristóvão e Itabaiana, enquanto a parlamentar deu com os costados em Carmópolis, todos com um olho na santa e outro nos fiéis-eleitores. Arre égua!

Crime não tem idade

Aterrorizados com a crescente violência, a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos, como se esse fosse o único remédio para conter a onda de criminalidade. Não é! A assustadora criminalidade é causada por fatores mais complexos como a falta de políticas públicas para a juventude pobre. Ora, caso se reduza a maioridade, outros meninos de 14 e 15 anos serão escravizados pelas drogas e continuarão a violência praticada pelos futuros maiores de 16 anos. Como diz o adágio popular, “a ocasião é que faz o ladrão”, não a idade. Misericórdia!

Segue internado

O vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral (PSB), que também e secretário estadual da Educação, permanece internado em um hospitalar particular de Aracaju. De acordo com a equipe médica que o assiste, o estado de saúde de Zezinho é considerado clinicamente estável. Ele está consciente, orientado e segue sendo submetido a exames complementares para avaliação do quadro. Até o momento, não há previsão de alta. O vice-governador foi hospitalizado no último domingo, após sentir um mal-estar enquanto estava em uma praia da zona sul de Sergipe. Melhoras!

Grana na mão

A Prefeitura de Aracaju pagou, ontem, a folha salarial referente a este mês. Com o pagamento dos salários dos 17 mil servidores municipais foram injetados mais de R$ 83 milhões na economia local. A Secretaria de Comunicação informou que a Prefeitura mantém um calendário unificado de pagamentos, adotado neste ano, fruto de diálogo com representantes das categorias. Enquanto isso, o governo Mitidieri só deve pagar a folha salarial nos dias 30 e 31 deste mês. Os aniversariantes do mês de julho receberão também o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro. Então, tá!

Gostou de Brasília

O vereador aracajuano Nitinho Vitale (PSD) gostou de ter passado pela Câmara Federal. Suplente do PSD, ele substituiu o deputado federal Fábio Reis (PSD) por sete meses, período em que o parlamentar respondeu pela Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília. Ontem, Vitale disse numa emissora de rádio que tentará mais uma vez se eleger para a Câmara Federal. “O partido me cobra isso, os amigos me cobram isso”, frisou Nitinho, que substituirá Fábio Reis na Secretaria de Sergipe em Brasília, deixando sua cadeira no Legislativo de Aracaju com o suplente Bigode do Santa Maria (PSD). Marminino!

Sessão vapt-vupt

Mesmo em recesso parlamentar, os vereadores de Aracaju se reuniram, ontem, em sessão extraordinária para aprovar um Projeto de Lei da Prefeitura criando o Programa de Promoção às Parcerias e Investimentos (PPI). O Executivo garante que a propositura visa fortalecer a colaboração entre o poder público municipal e a iniciativa privada. A minúscula oposição votou contra, sob a alegação que a matéria objetiva privatizar áreas como saúde, educação, assistência social, ciência, pesquisa e tecnologia, e meio ambiente. Apesar do protesto, a maioria dos vereadores aprovou o projeto num piscar de olhos. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 7 de janeiro de 1961.

