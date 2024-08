Desunidos, os governistas de Aracaju não precisam de adversários

Por Adiberto de Souza *

Nunca na história de Aracaju os governistas estiveram tão desunidos quanto agora. Antes, mesmo com discordâncias internas, o grupo montava apenas um palanque para enfrentar a oposição. Agora, é cada um por si e todos contra alguns. Isso ficou claro na definição de Fabiano Oliveira (PP) como candidato a vice na chapa encabeçada pelo prefeiturável por Luiz Roberto (PDT). No evento para anunciar a escolha do pepista, sentaram à mesma mesa Laércio Oliveira (PP) e Valadares Filho (PSB), que se engalfinharam na última disputa para o Senado. Também estará nesse grupo o polêmico Jackson Barreto (MDB), que até um dia desses falava mal de Laércio e torcia o nariz para o governador Fábio Mitidieri (PSD), além de afirmar o diabo de Vavazinho. E o que dizer da simpatia de Márcio Macêdo (PT) pela candidatura de Luiz Roberto? Em 2020, este mesmo petista acusava Edvaldo Nogueira (PDT) de usar a máquina pública para se reeleger. Não fosse isso, as também governistas Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB) vão montar palanques diferentes e, naturalmente, lançar farpas contra o aliado Luiz Roberto que, atacado, revidará com quatro pedras nas mãos. Nem precisa dizer que, embora fraca e também dividida, a oposição está adorando esse saco de gatos. Ora, quem tem aliados assim, não precisa de adversários. Home vôte!

Briga com números

O governo Mitidieri não admite que Sergipe anda mal das pernas na geração de empregos. O estado ficou na última posição do Nordeste no ranking do saldo positivo de postos de trabalhos formais gerados em julho, com apenas 1.821 empregos formais. Talvez, para mascarar o fato de se achar na rabeira da região, o Executivo festejou o saldo positivo de 4.921 postos de trabalho gerados em Sergipe no 1º semestre. Faltou dizer, contudo, que esse número tão elogiado pelos burocratas do governo, deixou Sergipe na “lanterna” do Nordeste e na 25ª posição entre os demais estados brasileiros. Marminino!

Quem te viu?

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é só elogios ao novo aliado político Vavazinho (SD): “Valadares Filho é um jovem talentoso, que teve grande papel no governo federal. Todos querem tê-lo como membro do seu governo, participante da sua gestão”, afirma o empolgado pedetista. Até parece que Nogueira já esqueceu do que disse contra ele, em 2017, o agora aliado queridíssimo: “Edvaldo faz um governo sem apetite administrativo, sem coragem para enfrentar os problemas, com dificuldade de formar uma equipe qualificada e moderna”, fuzilou. Misericórdia!

Contrato irregular

O Tribunal de Contas da União concluiu um julgamento que encontrou irregularidades em um contrato firmado entre a Petrobras e a Unigel. Este acordo visava garantir o funcionamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Laranjeiras e Camaçari. O contrato foi estabelecido no formato “tolling”, no qual a Petrobras forneceria gás natural às duas Fafen’s e receberia fertilizante pronto em troca. Com essa decisão do TCU, o futuro das duas unidades está seriamente ameaçado.Cruz, credo!

Haja apetite

Daqui até as eleições de outubro os políticos vão comer de tudo e em qualquer lugar. Para ficarem perto dos eleitores, os fidalgos e as ilustres encaram cuscuz com manteiga, ovos e carne gordurosa, pastel oleoso, feijoada, moqueca de peixe, etcétera e tal. É nos finais de semana, quando os mercados e as feiras-livre estão repletos de consumidores, que a galera se arma de garfo e faca e, sem a menor cerimônia, devora o saboroso café nordestino. A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União) faz parte desse time. Outro dia, a distinta deu uma parada nas andanças atrás de votos para encarar saborosos caranguejos. Hummmm, que delícia!

Para o mundo

As exportações em Sergipe somaram US$ 150,1 milhões no primeiro semestre deste ano, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período de 2023. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do governo federal, o resultado gerou um saldo positivo de US$ 12,3 milhões na balança comercial do estado​. Desse montante, as exportações do agronegócio totalizaram US$ 47,2 milhões. Estes números estão alinhados com o crescimento regional, que foi impulsionado pelo aumento no consumo das famílias, elevação do rendimento médio real e processo de desinflação. Então, tá!

Fim do recesso

Após o recesso parlamentar, a Assembleia reinicia os trabalhos legislativos nesta quinta-feira. Por conta da campanha eleitoral que se avizinha, as sessões plenárias devem funcionar com quórum baixo, pois os deputados vão ajudar seus candidatos a prefeito e vereador. Ciente disso, o governo estadual também deve evitar mandar Projetos de Lei para apreciação do Parlamento. Portanto, não esperem sessões concorridas na Assembleia até as eleições de outubro. Ah, bom!

Ladrão arrependido

E quem deu com os costados numa delegacia de Polícia para assumir o furto foi o ladrão filmado enquanto agia numa casa localizada na Grande Aracaju. O mequetrefe também disse ser o autor da carta pedindo desculpas às vítimas, deixada na garagem da residência juntamente com o celular e os cartões de crédito furtados. Candidamente, o safado revelou à delegada que naquela noite estava bêbado e só praticou o crime porque encontrou a casa aberta e o casal dormindo o sono dos inocentes. Como dizem lá em Carira. Me engane que eu gosto!

Partido de delegados

O MDB de Aracaju é o que se pode chamar de partido dos delegados. Comandada pelo delegado e senador Alessandro Vieira, a legenda terá como candidata à prefeita a delegada Danielle Garcia, que deverá ter como postulante a vice a também delegada de polícia Georlize Teles. Há quem garanta que o alvo da chapa emedebista será a candidata Yandra de André (União). Essa suspeita aumentou após Alessandro ter afirmado que não pretende gastar energia para entregar o cofre da Prefeitura ao pai de Yandra: “André roubou o dinheiro de Pirambu e só não está preso porque fez um acordo com dois ministros do STF”, atirou o elegado. Pelo visto, vem chumbo grosso por aí. Creindeuspai!

Procura-se um vice

O PT ainda não encontrou quem queira ser candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Candisse Carvalho. Nos últimos dias, comentou-se que o escolhido seria o ex-deputado estadual Robson Viana (PT), porém a pré-candidata desmentiu esta informação. Sem apoio de muitos petistas, a fidalga está se virando nos trinta para encontrar um nome que melhore a sua relação com os aliados. O postulante a vice só não sairá do PCdoB nem do PV, pois embora integrem a mesma federação do PT, comunistas e verdes refugaram a candidatura da cara-metade do senador Rogério Carvalho (PT). Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 11 de outubro de 1885.

