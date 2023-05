Diferente da esmola do governo, Prefeitura concede 7,5% de reajuste

Por Adiberto de Souza *

A Prefeitura de Aracaju concedeu um reajuste salarial linear de 7,5% aos servidores. Retroativo a abril, o percentual corresponde ao dobro da inflação do período. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), esse aumento real representará um impacto anual na folha de pagamento da ordem de R$ 87,7 milhões. Além dos 7,5%, os trabalhadores da educação também terão a Gratificação Especial de Atividade reajustada em 15%, retroativo a janeiro passado. Os vencimentos dos guardas municipais e agentes de trânsito serão majorados, respectivamente, em 16,63% e 13,4%. Alguém pode dizer que os 7,5% linear não representam muito para quem ganha pouco, contudo é bem superior aos 2,5% dados aos servidores estaduais pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). O raquítico reajuste concedido pelo Executivo sergipano repercutiu muito mal, principalmente porque o pedessista recebeu o Estado com as finanças super equilibradas. Diante do aumento anunciado pela Prefeitura de Aracaju, ficou evidente que o governo de Sergipe debochou dos servidores com a vergonhosa esmola de 2,5%. Marminino!

Último dia

Termina hoje o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023. Quem não o fizer até o último minuto desta quarta-feira terá de pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, 20% do imposto devido. As pessoas que deixaram a entrega para o último dia devem fazer a declaração mais simples, só para se livrar da obrigação e não pagar a multa. Depois, é claro, será preciso corrigir o documento para não cair na malha fina. Então, tá!

Prepare o bolso

É bom o servidor estadual preparar o bolso, pois a contribuição para o Ipesaúde pode ser reajustada em torno de 50%. A sombria previsão foi feita pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), após ouvir a choradeira do presidente do Instituto, médico Cláudio Mitidieri. Em palestra na Assembleia, o ilustre gestor informou que o plano de saúde atende a cerca de 116 pessoas, com um orçamento de R$ 25,5 milhões. Acontece que as despesas já chegaram a R$ 44 milhões e continuam crescendo. “O Ipesaúde está na UTI e precisa da ajuda de todos”, alertou Mitidieri, ao tempo em que defendeu o reajuste da contribuição para manter a autarquia funcionando. Crendeuspai!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Aracaju foi o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O fidalgo assinou um protocolo com o governo de Sergipe e a Prefeitura Aracaju para o desenvolvimento de ações do Plano Brasil sem Fome, pacto para a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e para a inclusão socioeconômica da população mais vulnerável. Também foi assinado um aditivo do convênio do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade Leite. Ah, bom!

Justa homenagem

O ex-governador de Sergipe, Albano Franco (PSDB), foi homenageado pela Câmara de Aracaju com a Medalha do Mérito Parlamentar Ordem Grão-Cruz. Autor do Projeto concedendo a honraria, o vereador Fabiano Oliveira (PP) destacou a importância do ex-gestor para Sergipe. “Não dá para falar do seu legado político sem mencionar os projetos estruturantes que foram executados no seu mandato”, frisou Fabiano. O irmão de Albano, empresário Oswaldo Franco, agradeceu a homenagem em nome de toda família. Legal!

Dinheiro pelo ralo

Pegou mal pra caramba o patrocínio de festas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Apesar dos péssimos serviços prestados aos sergipanos, a estatal decidiu torrar quase R$ 1 milhão dos contribuintes em animados folguedos populares na capital e no interior. Segundo o deputado estadual Marcos Oliveira (PL), não é possível aceitar normalmente que a Deso tire R$ 870 mil para bancar o Festival da Mandioca, em Lagarto, e o Arraiá do Povo, em Aracaju. O parlamentar lembrou que a função da companhia é investir o dinheiro público em esgoto, infraestrutura e distribuição de água. Só Jesus na causa!

Novas auxiliares

O governador Fábio Mitidieri (PSDB) anunciou duas novas auxiliares. Para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi nomeada Déborah Dias, que antes respondia pela presidência da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A distinta substituirá o advogado Felizola Filho, que renunciou após se tornar conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. Já Silvana Lisboa vai assumir a Secretaria da Transparência e Controle, que está interinamente ocupada pela secretária da Administração, Lucivanda Rodrigues. A posse das novas integrantes do primeiro escalão do governo está marcada para a próxima segunda-feira. Boa sorte as duas novas secretárias!

Contra o MST

O deputado estadual Luizão Dona Trampi (União) protocolou um Projeto de Lei prevendo sanções aos integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem Terra. Pela proposta do dito cujo, quem ocupar propriedades rurais em Sergipe ficará impedido de participar de concurso público, ser nomeado em cargos públicos, ter direito a benefícios sociais do governo, etcétera e tal. O parlamentar está pegando carona na onda da CPI do MST, instalada na Câmara Federal e que conta com o integral apoio de latifundiários. Aqui pra nós e para a torcida do Flamengo, o MST está de lixando para essas marolas de bolsonaristas. Misericórdia!

Grana para o social

O senador Alessandro Vieira (PSDB) anunciou investimentos da ordem de R$ 15 milhões para a assistencial social em Sergipe. A grana será liberada pelo governo federal graças às emendas apresentada pelo tucano ao Orçamento da União. Outra emenda de Vieira pode garantir o Bolsa Família para mais de 64 mil famílias sergipanas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que tenham pessoas com deficiência. Em discurso no Palácio do Governo de Sergipe, Alessandro afirmou que “o caminho para o desenvolvimento inclui investimentos em políticas públicas de assistência para quem mais precisa, emprego e renda para toda a população”. Aff Maria!

Sonho impossível

Embora anda alardeando aos quatro cantos que será candidato a prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos) está inelegível da Silva Xavier. Consulta feita junto ao Tribunal Superior Eleitoral por André Fontes, editor da Tribuna do Velho Chico, atesta que o desejo do indigitado em disputar as eleições de 2024 não passa de um sonho impossível. É que Sukita teve os direitos políticos suspensos devido uma condenação por improbidade administrativa. Aliás, por causa desse processo, o ex-prefeito capelense já passou um bom tempo preso na Penitenciária de Nossa Senhora da Glória. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 29 de setembro de 1875.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias