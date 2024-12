Dinheiro da “venda” da Deso está indo por água abaixo

Por Adiberto de Souza *

A maioria dos prefeitos em fim de mandato está torrando os milhões oriundos da “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Os futuros gestores municipais até que tentaram na Justiça impedir que o governo Mitidieri liberasse para os municípios 60% do valor da “venda”, porém o dinheiro chegou a tempo de a galera fazer a festa. Uma liminar concedida nesse final de semana bloqueou a “grana” liberada para Lagarto, mas, segundo o site SE79, a gestão da prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos) já havia gastado R$ 10,5 milhões, dos R$ 55 milhões a que o município teve direito. A Lei Complementar Estadual regulamentando o uso desses recursos determina que eles devem ser utilizados em infraestrutura, meio ambiente sustentável e precatório com trânsito em julgado. Não é isso que está ocorrendo: a maioria dos prefeitos está usando a dinheirama para pagar fornecedores, salários atrasados e o diabo a quatro. Portanto, a pressa do governo em colocar uma pequena fortuna nas mãos de gestores em fim do mandato contribuiu para pulverizar um dinheiro que poderia ser melhor utilizado pelos futuros prefeitos. Muitos deles, inclusive, vão receber as prefeituras em petição de miséria. Ou seja, boa parte dos R$ 4,5 bilhões apurados com a “venda” de um patrimônio dos sergipanos já foi por água abaixo, escafedeu-se. Creindeuspai!

Boa nova

A Petrobras acredita que as fábricas de fertilizantes nitrogenados (Fafen’s) localizadas em Laranjeiras (SE) e Camaçari (BA) podem voltar a funcionar no primeiro trimestre de 2025. Esta informação é do colunista Lauro Jardim de O Globo. Arrendadas pela estatal à Unigel, em agosto de 2020, as duas unidades foram desativadas este ano sob alegação que o alto preço do gás natural inviabilizou a produção. As duas Fafen’s entraram em operação em 2013 e juntas têm capacidade instalada para atender 14% da demanda nacional de uréia. Arre égua!

Rasteira da Câmara

A Câmara Municipal de Aquidabã se reuniu em pleno sábado para cassar o mandato do prefeito interino Diogo de Euriquinho (PSD). Os vereadores favoráveis ao impeachment do distinto alegaram que ele cometeu crime de “pedaladas fiscais”. Além de ter sofrido uma rasteira política dias antes do fim do mandato, Diogo ainda foi considerado inelegível por oito anos. Ele substituiu o prefeito Mário Lucena (Republicanos), afastado do cargo após ser denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Misericórdia!

Reunião política

A inauguração da avenida Governador Marcelo Déda, localizada na zona Oeste de Aracaju, reuniu ex-governadores, ex-prefeitos, vereadores, et cetera e tal. Prestigiaram o evento, Jackson Barreto (MDB), Antônio Carlos Valadares (SD), João Augusto Gama (MDB), a viúva de Déda, Eliane Aquino e secretários municipais e estaduais, entre outros. No mesmo ato também foram inaugurados o Eixo Perimetral e a ponte Geraldo Santana, num investimento de R$ 180 milhões. Ah, bom!

A reforma de Emília

Comenta-se à boca miúda que a reforma administrativa anunciada pela prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), visa abrir espaço na nova administração para o irmão dela, o radialista Paulo Corrêa. Segundo se comenta nas esquinas de Aracaju, Emília pensa em transformar a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) na Secretaria Municipal de Cultura para entregá-la ao mano querido. Consultado sobre tal possibilidade, o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) foi monossilábico: “Ainda não tenho essa informação”. Então, tá!

Luto

Foi sepultado, ontem, em Itabaiana o ex-assessor da Petrobras, José Augusto de Gois. Ele morreu na última sexta-feira, num hospital de Salvador, onde estava internado há alguns dias. Antigo militante do PT, Augusto foi assessor da Petrobras em Brasília quando a estatal era presidida pelo saudoso ex-senador Zé Eduardo Dutra (PT). Em artigo sobre o conterrâneo, o médico e secretário da Cultura de Itabaiana, Antônio Samarone escreveu que Augusto era “um petista de corpo e alma. Nunca tergiversou, nem colocou ambições acima do Partido”. Talvez, por isso não tenha feito carreira política pessoal. Que a terra lhe seja leve, amigo!

Parindo pela boca

O prefeito cassado de Aquidabã, Diogo de Euriquinho (PSD), fez uma grave denúncia contra Mário de Lucena (Republicanos), o gestor afastado e que foi substituído por ele. De acordo com o pedessista, a Prefeitura comprou um anestésico que é usado primordialmente para partos e cirurgias afins, embora não realize esses procedimentos. Diante da inusitada compra, Diogo indaga: “Por que a empresa que ganhou uma licitação para produtos odontológicos entregou esse remédio? Tem gente parindo pela boca em Aquidabã?”, fuzila. Assim também já é demais também!

Relógio de araque

Sabia que do tradicional relógio do Mercado Antônio Franco, no centro de Aracaju, só existe a fachada? Uma bem informada fonte revelou que o maquinário interno simplesmente sumiu. Embora uma empresa privada continue recebendo uma grana para garantir a sua manutenção, o “bobo” virou um ninho de pombos. Aquele equipamento foi restaurado em 2005, na gestão do saudoso ex-prefeito Marcelo Déda (PT). À época, foram feitos reparos na fachada e na parte interna, com a troca de peças da engrenagem e conserto dos ponteiros. Um dos mais expressivos cartões postais da cidade, o relógio do Mercado Antônio Franco servia de orientação para a população. Home vôte!

Base política preocupa

Futuro líder do PT no Senado, o sergipano Rogério Carvalho defende que o Palácio do Planalto reavalie sua relação com base de apoio no Congresso. Para o senador, o governo Lula não pode se contentar com aliados que apenas votam conforme sua orientação, mas não o defendem. Segundo Carvalho, caso o governo não reveja essa situação vai tomar um susto danado em 2026, quando o resultado eleitoral aparecer. Entrevistado pelo site Congresso em Foco, Rogério também defendeu que o PT reavalie a sua relação com a sociedade, se reaproximando de todos os brasileiros, da classe média e das classes C e D. Cruz, credo!

Mesa definida

Já está definida a chapa que deverá ser eleita, quarta-feira próxima, para comandar a Mesa Diretora da Câmara de Aracaju no biênio 2025-2026. O atual presidente Ricardo Vasconcelos (PSD) deverá ser reeleito, ao lado dos vereadores pastor Diego (vice-presidente), sargento Byron (1° secretário), Joaquim da Janelinha (2° secretário) e Moana Valadares (3° secretária). A eleição da nova Mesa ocorrerá após a posse dos vereadores, agendada para às 15 horas, no plenário da Câmara. Aff Maria!

Decreto das armas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), defende o recente decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uso da força policial. O gestor sergipano assinou nota divulgada pelo Consórcio Nordeste e que contou com as assinaturas dos outros oito governadores nordestinos. No texto, Mitidieri e os demais gestores da região dizem que o decreto não tira a autonomia dos estados. “Ao contrário, ele reafirma a centralidade da prudência, do equilíbrio e do bom senso no exercício da atividade policial”, frisam. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 12 de dezembro de 1950.

