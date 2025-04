Dinheiro federal ajuda os políticos conquistarem votos em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Políticos com mandatos têm uma forte arma na disputa pelo apoio dos prefeitos. Os pré-candidatos à reeleição estão batendo pernas pelo interior sergipano para tratar sobre emendas parlamentares indicadas ao Orçamento da União. A promessa de milhões em recursos costuma estimular o apoio das lideranças municipais aos ditos benfeitores dos municípios. De olho nas eleições de 2026, os senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT) têm se amparado nas emendas para conquistar apoio político. Bom exemplo disso é Lagarto. O petista já garantiu os votos da Família Reis. Ontem, Alessandro bateu à porta da prefeitura lagartense para discutir com o prefeito Sérgio (PSD) e o deputado federal Fábio Reis (PSD) sobre emendas, tendo ouvido do gestor que ele é “o nosso senador”. Por sua vez, o pré-candidato a senador André Moura (União) tem se amparado no mandato da filha e deputada federal Yandra Moura (União) para oferecer emendas às lideranças do interior. Agradecidas, estas prometem milhares de votos ao pai da parlamentar. Claro que os pré-candidatos sem mandatos reclamam do que chamam uma concorrência desleal, porém a apresentação de emendas é um direito do parlamentar que, naturalmente, tira proveito eleitoral do dinheiro público. Coisas da política. Marminino!

O tempo urge

O governo de Sergipe está a menos de dois anos para acabar, sem grandes obras para apresentar ao povo. Mesmo já tendo passado da segunda metade do mandato, o governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda não conseguiu honrar boa parte das promessas de campanha. Os sergipanos aguardam as obras estruturantes, os milhares de empregos, a chegada de empresas, a melhoria da saúde e a redução da fome. Como o último ano do mandato é ocupado pela campanha eleitoral, a derradeira metade do mandato passa muito rápido, o que significa dizer que Mitidieri terá pouco tempo para dizer a que veio, sob pena de o seu projeto de reeleição ir por água a baixo. Quem viver, verá!

Começou mal

Contratada recentemente pela Prefeitura de Aracaju, a empresa Renova já enfrenta problemas com os empregados. Responsável pela coleta de lixo da capital sergipana, a substituta da Torre foi surpreendida, ontem, com uma paralisação dos trabalhadores. Eles reclamam de atrasos dos salários, exigem plano de saúde e pagamento das horas extras. Pressionada pela Prefeitura para acabar com o movimento paredista, a Renova prometeu atender as reivindicações dos empregados. Home vôte!

Pernas pro ar

Esta quarta-feira se parece com uma sexta, enquanto amanhã tem cara de sábado. É que administrativamente a semana acaba hoje, pois tanto o governo de Sergipe quanto a Prefeitura de Aracaju decretaram ponto facultativo nessa quinta. Ou seja, de sexta-feira até a próxima segunda os dias terão o jeitão preguiçoso do domingo. Portanto, aproveitem mais esse feriadão que está batendo à nossa porta. Supimpa!

Deus fora das igrejas

Com as devidas exceções, os pastores e padres que insistem para os fiéis irem às igrejas estão preocupados mesmo é com as finanças do rentável negócio da fé. De olho no dizimo dos incautos, muitos falsos profetas pressionam as pessoas a “baterem ponto” nos templos religiosos, como se só lá fosse possível se encontrar com Deus. Não é! Portanto, antes de escutar estes embusteiros, é mais saudável para a alma ouvir Gilberto Gil: “Se eu quiser falar com Deus/ Tenho que ficar a sós/ Tenho que apagar a luz/ Tenho que calar a voz/ Tenho que encontrar a paz/ Tenho que folgar os nós…”. Amém!

E tome festa!

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que, além de prestigiar o casamento da filhota Célia, o casal festeiro Fábio e Érica Mitidieri foi aos Estados Unidos renovar as energias para cair na dança dos próximos festejos juninos. A vasta e cara programação festiva elaborada pelo governo terá início no dia 30 de maio e prosseguirá até o final de julho. Animada com a proximidade da festança, Érica postou no Instagram que o “nosso Arraiá do Povo já está se aproximando. 30 de maio é logo ali!”. Fôlego para se divertir nos forrós é o que não falta ao animado casal. Arre égua!

Transfobia denunciada

A população trans está tendo seus direitos violados nas unidades de saúde da Prefeitura de Aracaju, no Hospital de Urgências de Sergipe e no Hospital Universitário. Esta denúncia foi feita na Assembleia pela deputada estadual Linda Brasil (Psol). “São casos recorrentes de pacientes sendo chamadas pelo ‘nome morto’. Tem o caso de uma mulher trans que foi colocada na ala masculina. Isso é inadmissível. Quando uma pessoa trans busca atendimento de saúde, já chega vulnerabilizada e o desrespeito só agrava a situação”, afirma Linda. No Brasil, as pessoas trans têm direito de serem tratadas pela sua identidade autopercebida, inclusive em seus documentos pessoais. Ah, bom!

Braços cruzados

Os professores da rede pública decidiram, ontem, cruzar os braços no próximo dia 23, dia em que ocorre a paralisação nacional do magistério. O objetivo do movimento paredista é protestar contra a privatização, a militarização e a desvalorização profissional dos educadores. Em Aracaju, os professores do estado e da Prefeitura vão se concentrar na Praça da Bandeira de onde seguirão em marcha até a Praça Fausto Cardoso, no centro da cidade. Os educadores sergipanos também exigem a valorização e o pagamento do piso salarial nacional, a implementação da gestão democrática, garantia de apoio pedagógico nas escolas e garantia dos auxílios internet e tecnológico. Creindeuspai!

Punição repercute

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criticou o que chamou de punição aplicada ao tenente-coronel Gilmar pelo comando da Polícia Militar de Sergipe. O oficial foi afastado do comando do 7º Batalhão da PM em Lagarto dias após ter feito declarações na Câmara Municipal sobre as precárias condições enfrentadas para combater a violência. Entre outras mazelas, o tenente-coronel destacou o baixo efetivo e a escassez de viaturas. Georgeo Passos disse ter ficado surpreso com o afastamento, pois esperava que, em vez de afastar o oficial, o governo Mitidieri oferecesse as condições para que os policiais militares possam atuar em defesa da sociedade lagartense. Misericórdia!

Patrimônio abandonado

O abandono do patrimônio histórico de Sergipe e de Aracaju foi denunciado pelo vereador Breno Garibalde (Rede). “Os prédios históricos da capital sergipana estão gritando por socorro”, afirmou o parlamentar. Ele lamentou o desabamento da cúpula e do teto do Instituto Parreiras Horta, um prédio centenário que é tombado pelo Patrimônio Histórico. Breno ressaltou ser aquele edifício o único de Sergipe com características neoislâmicas. “Temos vários exemplos de prédios históricos abandonados. Um deles é a antiga sede da Prefeitura de Aracaju, que está caindo aos pedaços”, frisou. Por fim, o vereador lembrou que uma cidade sem história, é uma cidade sem memória. Virgem santíssima!

A fome mata

O vereador Bigode do Santa Maria (PSD) fez um duro discurso sobre o grande número de crianças que estão passando fome na periferia de Aracaju. Segundo o parlamentar, além dos meninos e meninas não terem o que comer, as famílias não têm gás de cozinha e carecem até mesmo de um colchão dentro de casa. Aliás, a fome não ocorre somente na capital sergipana. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 417 mil pessoas vivem em situação de insegurança alimentar em Sergipe, o que representa quase 20% da população. Só Jesus na causa!

