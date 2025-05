Dinheiro público vai irrigar as campanhas dos governistas

Por Adiberto de Souza *

Na campanha eleitoral do próximo ano a oposição vai sentir a força do governo. Os oposicionistas sabem que não será fácil derrotar quem conta com o apoio da máquina estatal, mesmo que o governante de plantão não a use em favor de seus candidatos favoritos. A simples realização de obras, o pagamento em dia da folha de pessoal e dos fornecedores, além das assinaturas de ordens de serviços para novos empreendimentos, beneficiam sobremodo os postulantes ao governo e aos parlamentos da base situacionista. Portanto, fica claro que não será tarefa fácil agora nesse ano sem eleição convencer os prefeitos a ficarem contra quem tem a chave do cofre numa mão, a caneta na outra e o Diário Oficial sobre a mesa. Sem muito para oferecer, resta à oposição prometer um paraíso na terra caso ganhe as eleições do próximo ano. Como não são santos para viver de promessas, as lideranças interioranas preferem as obras realizadas ou autorizadas agora. É justamente por isso que a grande maioria dos chefes políticos interioranos tem se jogado nos braços do governo, pois os investimentos feitos em seus municípios funcionam como adubo para as eleições municipais de 2028, quando os próprios prefeitos serão os protagonistas. Marminino!

Mais ônibus

A Câmara de Vereadores aprovou projeto autorizando a Prefeitura de Aracaju contrair um empréstimo de R$ 136 milhões para investir no transporte coletivo. Pela propositura, a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) poderá comprar ônibus movidos a diesel e equipados com ar refrigerado, Wi-fi, rastreamento e acessibilidade. A quantidade de veículos a ser adquirida não foi especificada no projeto. Ao comemorar a aprovação do projeto, o vereador governista Isac Silveira (União) explicou que a Caixa Econômica Federal oferece a menor taxa de juros, com uma carência de 48 meses para começar a pagar o empréstimo. Ah, bom!

Intimação negada

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) negou que o Tribunal de Contas da União o intimou para esclarecer despesas de uma viagem aos Estados Unidos. Segundo publicou o site Diário do Centro do Mundo, o parlamentar teria ido aos States participar de uma festa da campanha de Donald Trump. Rodrigo disse que houve uma representação infundada por parte de uma deputada do PSOL, porém o TCU já se manifestou pelo arquivamento da denúncia. O deputado garante que a tentativa de lhe vincular a algum escândalo é intencional: “Liderarmos diversas pesquisas para o Senado em 2026 e a divulgação de notícias falsas buscam exclusivamente afetar a nossa trajetória”, afirma Valadares. Então, tá!

Oportunismo denunciado

O senador Alessandro Vieira (MDB) é um duro crítico do Projeto de Lei que tramita na Câmara Federal propondo anistia para os bolsonaristas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro deste ano. Autor de uma proposta alternativa à dos deputados, o emedebista garante que “nenhum cidadão de bem vai querer anistiar quem bateu em polícia”. Segundo Vieira, o projeto da Câmara não passa de uma “forma oportunista” de manter um público cativo. Alessandro disse ainda que para ele, a propositura relatada pelo deputado federal Rodrigo Valadares (União) “não é um caminho de equilíbrio”, mas um perdão irrestrito. Arre égua!

Atrás de votos

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pegou carona no mutirão governista “Sergipe é Aqui” para avaliar sua popularidade junto aos eleitores de São Francisco. O pedetista deu com os costados, ontem, naquele município para acompanhar as ações emergenciais oferecidas pelo governo Mitidieri. O evento ofereceu ao povo ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. Também serve para que pré-candidatos, a exemplo de Nogueira, tratem sobre apoio político com os donos dos currais eleitorais. Creindeuspai!

E os aposentados, ó!

Enquanto os aposentados permanecem no prejuízo, governistas e oposicionistas acusam uns aos outros pelo escândalo do INSS. Uns acusam a gestão de Bolsonaro (PL) e outros jogam a culpa no governo Lula (PT). O ministro Márcio Macêdo (PT) sustenta que “essa fraude não começou neste governo, mas vai acabar neste governo”. Também frisou que a gestão Lula da Silva (PT) está tomando as providências para que as entidades devolvam esse recurso aos pensionistas e aposentados. Já o deputado Ícaro de Valmir (PL) festeja por ter assinado o pedido de instalação da CPI para investigar o escândalo do INSS. Virgem santíssima!

Mandato defendido

O deputado federal Glauber Braga (Psol) está liderando uma caravana nacional contra a cassação do mandato dele. O distinto se diz perseguido por ter ficado contra o orçamento secreto do Congresso. O processo de cassação do psolista deve ser votado pelo plenário da Câmara no começo de julho, quando Glauber espera já ter percorrido todos os estados. Na próxima sexta-feira, a caravana chegará em Aracaju. A manifestação em favor do mandato de Braga está agendada para às 14 horas, no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Prestigie!

Viva a transparência

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PSB), terá que fornecer todas as informações sobre quanto custou a reforma da Praça Manoel do Carmo de Jesus, naquela cidade. A decisão é da Justiça, que atendeu solicitação nesse sentido feita pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). O caso chegou ao Judiciário depois que o prefeito fez ouvidos de mercador ao ofício do parlamentar pedindo informações sobre o edital de concorrência, o contrato, pagamentos e medições da obra. Agora, o prefeito tem duas semanas para atender à solicitação de Passos. Aff Maria!

O serviço é um lixo

A prefeito de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi às redes sociais se solidarizar com a população, que sofre com a irregular coleta de lixo. Após reconhecer a angustia das pessoas, a gestora disse que a cidade merece respeito. “Estou acompanhando tudo de perto e cobrando providências”, escreveu. As reclamações da população são justas, pois os problemas da coleta urbana se agravaram desde que a atual gestão municipal contratou a Renova, empresa que tem deixado muito lixo nas ruas, praças e avenidas. Para se ter uma ideia, nos dois meses de atuação em Aracaju a Renova já foi notificada mais de 10 vezes por várias irregularidades. Misericórdia!

Capital relâmpago

Desde que assumiu o governo de Sergipe em 2023, o governador Fábio Mitidieri (PSD) já transferiu a capital do estado para 47 dos 75 municípios. O último decreto nesse sentido e com validade de apenas um dia mudou, ontem, a capital de Aracaju para o pequeno município de São Francisco. E o que isso significa para o povo? Plagiando o competente jornalista sergipano Ancelmo Gois: “Não é nada, não é nada, não é nada mesmo”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 26 de outubro de 1937.

