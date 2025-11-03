Direita deve ir dividida à disputa pelo governo de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

A desorganização da esquerda em Sergipe pode levar ao segundo turno das eleições de 2026 dois candidatos ao governo ideologicamente de direita. Namorando por debaixo dos panos com os governistas, o PT está muito mais interessado em reeleger do senador Rogério Carvalho do que na refrega pelo Executivo estadual. Político conservador, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tentará a reeleição com o apoio de parte dos partidos direitistas, inclusive de boa parte dos bolsonaristas. Do outro lado, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), tenta derrubar sua inelegibilidade para se candidatar ao governo com o apoio do outro pedaço da direita. Caso consiga se tornar elegível até as convenções, o gestor itabaianense deve provocar uma polarização com Mitidieri, transformando o confronto eleitoral num embate da direita contra a direita. Em isso ocorrendo, restará aos partidos ditos de esquerda se unirem em um só palanque para tentar chegar ao segundo turno das eleições contra um candidato da direita ou, ao menos, eleger boas bancadas para a Assembleia e a Câmara Federal. Marminino!

Milícia digital

O Sindicato dos Jornalistas ainda não se pronunciou sobre a denúncia da existência de uma milícia digital no governo de Sergipe. O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) acusa o editor do site Cordel de Notícias, José Gabriel de Jesus Cruz, de usar o portal para atacar os adversários do governo. É que o suplicante denunciou, como se fosse um escândalo, que o pepista já usou R$ 1,5 milhão da verba de gabinete e da cota parlamentar. A reportagem deixou de informar, contudo, que Joaldo é o segundo entre os oito deputados de Sergipe que menos gastou. Contratado pelo governo Mitidieri com um salário de quase R$ 9 mil, Gabriel, no mínimo, espancou a ética. Com a palavra o Sindijor. Creindeuspai!

Obra de rosca

Alguém sabe quando será concluída a duplicação da ponte Godofredo Diniz, que cruza o Rio Poxim e liga a área central de Aracaju ao bairro na Coroa do Meio. Iniciada na gestão do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), a obra se arrasta a passos lentos, apesar de sua importância para desafogar o trânsito na área. Aquela ponte foi construída em 1977, pelo então prefeito João Alves Filho. Hoje, ela interliga os principais bairros da capital a um shopping, hotéis, restaurantes e à Orla de Atalaia. Misericórdia!

Mar de rosas

Uma coisa que o governador Fábio Mitidieri (PSD) não pode se queixar é de falta de apoio na Assembleia. Em número reduzidíssimo, os opositores cumprem a missão de discursar contra as ações do governo, enquanto este surfa em altas ondas, graças ao apoio da grande maioria do Legislativo. As críticas mais ácidas à gestão do pessedista partem geralmente dos sindicatos e das ruas, onde o chamado “Zé Povinho” não perdoa quem está no poder. Portanto, não fossem as queixas naturais do funcionalismo e a voz rouca das ruas, o governo seria um mar de rosas para Fábio Mitidieri. Só Jesus na causa!

De olho nos votos

Já perceberam como os pré-candidatos a deputados, ao Senado e ao Governo de Sergipe deram para frequentar as feiras livres de Aracaju e do interior? De uns tempos pra cá, estes caras pálidas resolveram se misturar ao povo, comer cuscuz com sarapatel de porco nas biroscas da periferia, fazer compras e beber caldo de cana com pastel nos mercados da cidade e jogar conversa fora nas bancas de carne fresca. No último final de semana, por exemplo, o senador Rogério Carvalho (PT) deu com os costados na feira livre de Riachuelo, onde cumprimentou os comerciantes e até comprou alguns cajus. Aff Maria!

Lembram-se dela?

Com a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Confiança será administrado pela empresa LG2, que tem como um dos sócios o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O distinto vem a ser esposo da sergipana Ângela Landim, aquela bolsonarista que, após a vitória do presidente Lula (PT), em 2022, postou nas redes sociais que “ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morrer, o carrapato passa fome”. Depois do desarranjo verbal, a indigitada pediu desculpas, mas certamente os nordestinos não a desculparam por tamanha agressão. Home vôte!

Brincando de política

Já notaram como tem gente em Sergipe sonhando em se eleger deputado, senador e até governador? Embora ainda falte muito tempo para o início da campanha eleitoral, figurinhas que jamais defenderam a população andam por aí abraçando o povo, dando tapinhas nas costas e prometendo mundos e fundos aos eleitores. Essa turma vai receber em breve a companhia daqueles eternos candidatos que só aparecem de quatro em quatro anos, tal qual a copa do mundo. Ao cidadão, aconselha-se abrir os olhos e fechar as casas, pois essa turma é mais grudenta do que carrapato. Cruz, credo!

Sob nova direção

O Cidadania está com nova direção em Sergipe. Durante o congresso estadual realizado em Aracaju, o partido elegeu para presidi-lo Danyara Passos, que vem a ser esposa do ex-presidente e deputado estadual Georgeo Passos. “Fecho meu ciclo com o sentimento de dever cumprido. O Cidadania na última eleição esteve firme e forte elegendo um prefeito, três vices e 29 vereadores”, ressaltou Georgeo. Caberá à nova diretoria da legenda coordenar a formação da chapa proporcional para as eleições de 2026 e discutir com partidos aliados o pleito para o governo de Sergipe e o Senado. Então, tá!

Como e dorme

Como será que se sente o eleitor ao saber que, com raras exceções, os deputados e senadores só “trabalham” no Congresso três dias por semana? Diferente do operário, que acorda cedo todos os dias para enfrentar uma jornada de trabalho de oito ou mais horas, boa parte dos congressistas vai à Brasília na terça-feira, “enrola” por lá e retorna aos seus estados na quinta-feira. Além de terem praticamente todas as despesas pagas, os ilustres ainda recebem uma grana considerável no final do mês. Portanto, essa turma de come e dorme não está pensando no trabalhador, mas nas mordomias do poder. Arre égua!

Cuspindo brasa

O ex-deputado André Moura (União) está invocado com setores do governo Mitidieri e com o prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico (União). Tudo porque, segundo publicou o jornalista Habacuque Vilacorte, após ter sido convencido por aliados de Mitidieri, o gestor interiorano retirou o apoio à reeleição da deputada federal Yandra Moura (União), para apoiar o pré-candidato à Câmara, Cláudio Mitidieri (PSB). Vilacorte conta que, enquanto André cuspia cobras e lagartos, o governador recebia em Palácio o prefeito na companhia de Cládio, que vem a ser primo querido de Mitidieri. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 21 de setembro de 1890.

* É jornalista.

