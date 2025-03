Disputa para o Senado alvoroça os bolsonaristas sergipanos

Por Adiberto de Souza *

Não estranhem se o grupo político liderado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, saltar fora do PL. Isso pode acontecer caso o partido opte por candidatos ao Senado de outras legendas. Comenta-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que o PL pode apostar nas pré-candidaturas a senador de Eduardo Amorim (PSDB) e de Rodrigo Valadares (União), este último apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso isso ocorra, a turma de Valmir deve abandonar o PL comandando por Edvan Amorim e procurar outra casa partidária para se abrigar. Entrevistado, ontem, pelo radialista Marcos Aurélio, o ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), disse que se a legenda fizer opção por candidaturas do PSDB e do União Brasil não deixará outra opção a Valmir de Francisquinho que não seja a de pegar o boné e bater em retirada. Claro que Edvan não vai se manifestar agora sobre tal hipótese, até para não aumentar o alvoroço entre os bolsonaristas, porém caso precise definir entre uma candidatura ao Senado apoiada pelo líder político de Itabaiana e a do tucano Eduardo Amorim, é óbvio que ele ficará com a do emplumado irmão. Alguém duvida? Home vôte!

Réus por unanimidade

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal tornou réus, ontem, o suplente Bosco Costa (PL) e os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA) pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Os três são acusados pela Procuradoria-Geral da República de cobrar propina para a liberação de emendas parlamentares. Segundo a PGR, os suplicantes solicitaram vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar (MA). A defesa de Bosco Costa garante que a acusação contra ele é por demais frágil, pois está baseada em diálogos de terceiros e anotações manuscritas. Então, tá!

Comendo impostos

O elevado preços dos alimentos de primeira necessidade está afetado principalmente quem vive com a renda do Bolsa Família ou ganha apenas um salário mínimo. Esta constatação é do deputado estadual Marcos Oliveira (PL), para quem o governo Mitidieri deveria zerar o ICMS de vários produtos. O parlamentar lamentou que o estado tenha uma das maiores cargas de impostos do país. Marcos ressaltou que os contribuintes sergipanos ainda são tributados em um por cento destinado ao fundo de pobreza, “incidindo na grande maioria dos produtos consumidos pelo povo”, discursou. Por fim, o deputado propôs que o governador Fábio Mitidieri (PSD) se mire nos exemplos dos gestores estaduais que zeraram o ICMS para vários alimentos. Só Jesus na causa!

Culpa das chuvas

A sessão da Câmara Municipal de Aracaju foi suspensa, ontem, por conta de problema técnicos nos aparelhos de som e de audiovisual do plenário. A previsão é que os equipamentos fiquem prontos para funcionar a tempo de garantir a realização da sessão desta quarta-feira. Não fossem esses problemas causados pelas goteiras no telhado da Câmara, os vereadores teriam votado ontem três vetos da prefeita Emília Corrêa (PL). O principal deles visa anular o Projeto de Lei estabelecendo que só devem receber milhões em subsídios as empresas de ônibus que respeitam as leis trabalhistas, possuem certidões negativas e seus carros oferecem segurança aos passageiros. A previsão é que a bancada governista aprove os três vetos da prefeita. Aff Maria!

Mamulengo quarentão

Os 47 anos do grupo teatral Mamulengo do Cheiroso foram registrados, ontem, na sessão plenária da Assembleia. A deputada estadual Linda Brasil (Psol) destacou os trabalho realizado pelo grupo visando resgatar e valorizar a cultura e do folclore de Sergipe. Segundo a psolista, os artistas do Mamulengo do Cheiroso estão construindo um memorial visando expor os cerca de 1,5 mil bonecos confeccionados nos 47 anos do grupo. Presentes à sessão, os integrantes do Mamulengo Pedro de Jesus, Marlene Barreto e Augusto Barreto presentearam Linda com uma miniatura do boi de reisado. Arre égua!

Basta de violência

Nove em cada 10 agressões cometidas contra mulheres nos últimos 12 meses, o equivalente a 91,8%, foram testemunhadas por outras pessoas. A maioria (86,7%) pertencente ao círculo social ou à família da vítima. Os dados constam da 5ª edição do relatório Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil. O principal autor das violências contra mulheres foi o cônjuge/companheiro/namorado/marido (40%) e ex-cônjuge/ex-companheiro/ex-namorado (26,8%). Pais e mães das vítimas foram os autores de 5,2% dos crimes, padrastos e madrastas de 4,1% deles e filhos e filhas, de 3% das ocorrências. Deus seja louvado!

Greve a caminho

Os professores da rede estadual de ensino se reúnem, hoje, em Aracaju para discutir um indicativo de greve. Também estão na pauta da assembleia da categoria informes sobre as lutas do magistério estadual, ações pela devolução dos 14% dos aposentados e pela melhoria do Ipesaúde. Ao anunciar a assembleia, agendada para o Cotinguiba Esporte Clube, o Sintese informou que os professores “seguem firmes na luta, reivindicando a retomada da carreira, o descongelamento de gratificações, a aplicação do piso salarial nacional do magistério, a implementação dos auxílios tecnológico e de internet para a categoria. Com a palavra o secretário estadual da Educação, Zezinho Sobral. Marminino!

Obra cara

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está assustado com o valor gasto pelo governo de Sergipe para recuperar um pequeno trecho da rodovia que liga a sede de Porto da Folha ao povoado Ilha do Ouro. Segundo o cidadanista, o estado aplicou R$ 3 milhões numa obra de apenas 60 metros. Ao visitar o caro empreendimento, Georgeo observou que cratera aberta no local foi fechada, a pista pavimentada e fizeram um paredão de pedra para evitar novas erosões. O deputado vai solicitar toda a documentação sobre a obra para saber se realmente o valor aplicado condiz que os trabalhos realizados. Creindeuspai!

Fique ligado

Muita gente que usa internet no telefone celular não sabe que 40% do pacote de serviços é gasto com aqueles anúncios automáticos que aparecem nos aplicativos sem a solicitação do cliente. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, existem ferramentas de bloqueios de anúncios para alguns aparelhos. Outra coisa: do valor total gasto com o celular, cerca de 50% são impostos, taxas e contribuições. Misericórdia!

Ponte é uma miragem

O governo de Sergipe apresentou, ontem, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a construção de uma ponte ligando Aracaju a Barra dos Coqueiros. Ainda sem previsão para ser iniciada, essa obra deverá fazer parte do discurso da campanha de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Certamente, o fidalgo vai discursar nos palanques que precisará ser reeleito para concluir a tal ponte sobre o rio Sergipe. Aliás, se não agilizar as obras da ponte ligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju, o governo não conseguirá inaugurá-la em 2026, como tem anunciado. Assim também já é mais também!

Os opostos

De um bebinho, numa bodega fedorenta da periferia de Aracaju: Enquanto Bolsonaro vive um grande inferno astral, o presidente Lula é só “ai love you, baby”. Virgem santíssima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 30 de janeiro de 1938.

* É editor do Portal Destaquenotícias