Dividida, a direita de Sergipe pode naufragar em 2026

Mesmo sabendo que desunida será muito mais difícil lograr êxito nas eleições do próximo ano, a direita terá mais de um palanque em Sergipe. Despejado do PL pelo deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União), o empresário Edvan Amorim procura um partido que lhe garanta botar nas ruas a candidatura ao Senado do irmão Eduardo Amorim (PSDB). O pré-candidato a senador André Moura (União) já garantiu vaga no palanque do governador Fábio Mitidieri (PSDB), que pode concorrer à reeleição contra deputado federal direitista Thiago de Joaldo (PP) ou o ainda inelegível prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), nega que pretenda disputar o governo, porém deita e levanta sonhando com essa hipótese, que poderá não se concretizar justamente pela forte divisão do seu grupamento político. A sorte dos direitistas sergipanos é que a esquerda anda mais tonta do que peixe fora d’água. Aliás, as principais lideranças do PT sonham em subir no palanque do direitista Mitidieri, aumentando ainda mais a confusão na direita velha de guerra. Home vôte!

Contra a blindagem

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), espera que o Senado rejeite a PEC da Blindagem, medida rebatizada pela população de a “PEC da Bandidagem”. Após afirmar que respeita quem pensa diferente dele, o líder pedessista afirmou ser contra a propositura por entender que o político já tem muitos benefícios. Mitidieri citou o foro privilegiado e a inviolabilidade civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. “Respeito os parlamentares que votaram a favor, mas não vejo isso como algo positivo”, frisou. Da bancada federal de Sergipe disseram sim à PEC da Bandidagem os deputados Rodrigo Valadares (União), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Thiago de Joaldo (PP). Assim também é demais também!

A água vendida

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) não tem em números o volume de água que produz anualmente. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da estatal (Sindisan), isso vai acontecer em breve com a instalação de macromedidores nas saídas das Estações de Tratamento. Estudo do BNDES estimou que a estatal é capaz de produzir 190 milhões de metros cúbicos (m³) ano. O Sindisan informou que, diante disso, o contrato de concessão prevê que a empresa Iguá Sergipe vai pagar por este volume. Daqui a três anos, a concessionará dirá qual é a demanda de água tratada que a Deso terá que entregar. Ressalte-se que o balanço da estatal de 2023 informa que volume total medido nos hidrômetros foi de 90 milhões de m³, bem menos do que os 190 milhões de m³ previstos pelo BNDES. Creindeuspai!

PEC da Bandidagem

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), elogiou a postura política do senador Alessandro Vieira (MDB) na defesa dos valores morais e democráticos do país. O pedessista ressaltou a luta do emedebista para impedir a aprovação pelo Senado da famigerada PEC da Blindagem, proposta que Vieira é o relator. Já aprovada pela Câmara Federal, a propositura concede prerrogativas moralmente suspeitas para parlamentares e até para presidentes de partidos políticos. Para Jeferson, a tal PEC é “um absurdo moral e uma vergonha política”. Misericórdia!

Filho de Sergipe

Nascido em Salvador, o empresário Ivã Soares Santos é o mais novo cidadão de Sergipe. Em sessão solene, a Assembleia Legislativa o homenageou, ontem, com o Título de Cidadania, concedido graças a indicação do deputado estadual Adailton Martins (PSD). Ivã Soares se mudou para Aracaju em 1987, acompanhando a esposa, Miriam Soares, transferida para assumir uma loja num shopping da cidade. Na capital sergipana ele fundou a Legislar Imobiliária. Posteriormente, se formou em Direito e passou a atuar com foco no Direito Imobiliário. Além disso, expandiu sua atuação para o agronegócio, atuando como pecuarista e gerando empregos diretos e indiretos no interior sergipano. Ah, bom!

Terminal de rosca

Alguém sabe quando o Terminal Pesqueiro de Aracaju vai ser aberto ao público. Há dois anos, a Secretaria Nacional da Aquicultura prometeu que faltava apenas selecionar o investidor interessado na concessão daquele espaço, só que o dito cujo nunca apareceu. A construção do terminal começou no distante 2016 e teve investimento total de R$ 14 milhões. Após finalizada a obra, houve licitação em março de 2022 para a sua ocupação, mas não ninguém se habilitou para gerenciar o local. Enquanto o terminal permanece fechado e se deteriorando, ao seu lado comerciantes de peixe trabalham ao lado da obra sem o menor conforto. Aff Maria!

Grana para Aracaju

O ministro Márcio Macêdo (PT) anunciou um investimento de R$ 30 milhões que o governo federal fará em obras de drenagem e contenção de encostas em Aracaju. São R$ 25,6 milhões para a drenagem do canal do conjunto residencial Médici, entre os bairros Luzia e Ponto Novo, e outros R$ 4,2 milhões visando a contenção de encostas no Bairro Industrial. “Estas obras vão transformar a vida de milhares de aracajuanos, trazer segurança, dignidade e mais qualidade de vida pra nossa gente”, afirma Macêdo. Ah, bom!

Conversa fiada

Nesta semana, seis partidos exibem propaganda nas emissoras de rádio e TV. São elas: PT, União Brasil, Solidariedade, PV, Cidadania e PSOL. O PV exibirá cinco minutos de propaganda, sendo dois minutos e meio hoje, um minuto na quinta-feira e mais um minuto e meio no sábado. O PT veiculará três minutos, sendo um minuto hoje, outro na quinta e o último no sábado. O PSOL e o Cidadania exibirão dois minutos e meio de programa, respectivamente na quinta e no sábado. O SD veiculará meio minuto hoje, e o restante na quinta. Já o União exibirá um minuto de programa hoje. Quem não quiser ouvir tanta conversa mole deve desligar o rádio e a televisão. Arre égua!

Prefeitos paquerados

Apesar de toda fiscalização dos órgãos de controle, é inegável que a máquina pública faz grandes estragos no campo adversário. Os prefeitos, por exemplo, negam a utilização política desse torpedo eleitoral, porém o simples fato de comandarem verbas e contarem com a caneta para contratar empresas, nomear e exonerar servidores provisórios ajuda e muito os candidatos apoiam por eles. É justamente pela força política das administrações municipais que os pretensos candidatos às eleições de 2026 não se cansam de bater às portas dos prefeitos. Só Jesus na causa!

Joguem no lixo

O senador Laércio Oliveira (PP) garante que o lugar da PEC da Blindagem é no lixo. Segundo ele, o Senado vai corrigir o erro da Câmara dos Deputados ao aprovar tal propositura. “Político não precisa de mais proteção do que qualquer cidadão brasileiro. A sociedade é contra essa vergonha. Eu sou contra”, afirma. Após lamentar que a maioria dos deputados federais tenha aprovado essa excrescência, Laércio reafirmou que votará contra a PEC da Bandidagem. De Sergipe, votaram a favor desse absurdo os deputados Thiago de Joaldo (PP), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Rodrigo Valadares (União). Deus é mais!

Aposentadoria recusada

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou ter recusado a aposentadoria especial que os parlamentares têm direito desde que recolham 96 contribuições mensais e sucessivas ao Fundo Especial de Aposentadoria Parlamentar. Passos explicou que recusou a aposentadoria por acreditar que político não deve viver de regalia, “enquanto do outro lado o povo sofre para se aposentar depois de décadas de contribuição. Privilégio pra político? Comigo não”. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 6 de agosto de 1908.

