Dividida, a direita pode se esborrachar nas eleições de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Mesmo sabendo que desunida será mais difícil lograr êxito nas eleições de Aracaju, a direita terá mais de um palanque na disputa eleitoral que se avizinha. Nessa fase de pré-campanha pelo menos cinco pretendentes vêm se apresentado ao eleitorado aracajuano: Emília Corrêa (PL), Yandra de André (União), Danielle Garcia (MDB), Fabiano Oliveira (PP) e José Paulo Leão Veloso Silva (Novo). Grupos direitistas ainda tentam marchar unidos, porém essa unidade não deverá ocorrer devido os interesses pessoais dos pré-candidatos e de seus apoiadores. Certamente, nem todos os cinco postulantes direitistas conseguirão homologar as candidaturas, contudo a divisão permanecerá e poderá ser fatal para os que forem aprovados pelas convenções. Isso ocorreu em 2020, quando a direita apresentou sete candidatos a prefeito de Aracaju e todos ficaram pelo caminho. Home vôte!

Racha repercute

O racha do PT aracajuano tem repercutido pelo Brasil afora. A coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, registrou a divisão entre os petistas liderados pelo senador Rogério Carvalho e o ministro Márcio Macedo. O articulista cita que, embora o PT já tenha definido a pré-candidatura da petista Candisse Carvalho, o grupo de Macêdo lançou Valadares Filho (SD) como pré-candidato a prefeito de Aracaju. Ressalte-se que para azedar ainda mais esse angu de caroço, os PV e PCdoB, partidos integrantes da federação com o PT, não querem nem ouvir falar na pré-candidatura de Candisse. Crendeuspai!

Terminal de rosca

Alguém sabe quando o Terminal Pesqueiro de Aracaju vai ser aberto finalmente ao público. No ano passado, a Secretaria Nacional da Aquicultura informou que faltava apenas selecionar o investidor interessado na concessão daquele espaço, só que não se falou mais no assunto. A construção do terminal começou no distante 2016 e teve investimento total de R$ 14 milhões. Após finalizada a obra, houve licitação em março de 2022 para a sua ocupação, mas não ninguém se habilitou para gerenciar o local. Enquanto o terminal permanece fechado e se deteriorando, ao seu lado comerciantes de peixe trabalham na maior fedentina, uma verdadeira afronta à saúde pública. Só Jesus na causa!

De olho no governo

As fofoqueiras de plantão andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) sonha em disputar o governo do estado em 2026. Nas eleições do ano passado o ilustre se elegeu com 45.698 votos, ficando à frente apenas da deputada federal Katarina Feitoza (PSD). Mesmo assim, comenta-se na região Centro-Sul que Thiago pensa em disputar a cadeira ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), seu aliado político. Ainda segundo as línguas ferinas, a licença de quatro meses que ele tirou da Câmara, visando ajudar candidatos em vários municípios, faz parte do projeto do deputado para disputar ao governo. Aff Maria!

Troca de postos

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) pediu licença de quatro meses da Câmara para se envolver nas campanhas eleitorais do pai e do irmão, respectivamente, Valmir der Francisquinho e Talysson de Valmir (PL). Os dois são pré-candidatos a prefeito de Itabaiana e de Areia Branca. O parlamentar foi substituído pelo suplente Bosco Costa (PL), que disse ter assumido um mandato federal pela quarta vez “com a mesma missão de sempre: trabalhar por Sergipe e pelos sergipanos”. Os deputados federais Fábio Reis (PSD), Thiago de Joaldo (PP) e Yandra de André (União) também se licenciaram da Câmara visando se envolverem na campanha eleitoral que se avizinha. Ah, bom!

Prepare o bolso

Desde a zero hora de hoje, os preços do litro de gasolina e do botijão de gás de cozinha estão, respectivamente, R$ 0,20 e R$ 3,10 mais caros. O impacto no preço da gasolina deve ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte. Já o botijão de gás com 13 quilos custa agora R$ 34,70 nas refinarias. Danôsse!

Emendas Pix

O site de notícias Metrópoles publicou que emendas de transferência especial — como são chamadas as conhecidas “emendas Pix” — bancaram shows de artistas de projeção nacional em cidades do interior, a exemplo de Simão Dias. Neste município sergipano a verba de transferência indicada pelo senador Rogério Carvalho (PT) custeou o show de Xanddy Harmonia e de Pablo do Arrocha. Em nota ao Metrópoles, o gabinete de Rogério afirmou que “a responsabilidade pela aplicação das Emendas Especiais impositivas, no modelo fundo a fundo, enviada aos municípios ou estado, recai exclusivamente sobre o gestor municipal ou estadual, não sobre o mandato de Senador”. Marminino!

Mesários convocados

Os mesários que vão trabalhar nas eleições municipais deste ano começam a ser convocados hoje. Quem for nomeado precisa atender às convocações tanto para os trabalhos no dia do pleito quanto para o treinamento. Responsáveis por receber os eleitores no dia das eleições, colher as assinaturas e liberar as urnas eletrônicas para que as pessoas possam votar, os mesários podem ser voluntários ou convocados pela Justiça Eleitoral. Caso o cidadão queira trabalhar como mesário, é possível tentar se inscrever pelo aplicativo e-Título e entrar em contato com o cartório eleitoral do qual o eleitor está registrado. Então, tá!

Indireta política

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) mandou uma indireta aos aliados e aliadas que insistem em dividir o bloco governista. Ao anunciar sua desistência de disputar a Prefeitura de Aracaju para apoiar Luiz Roberto (PDT), a parlamentar ressaltou ser “uma pessoa de grupo. Não acredito na política que visa projetos pessoais”, frisou Katarina. Nem precisa dizer que os simpatizantes das pré-candidatas Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB), além de Fabiano Oliveira (PP), se apressaram em vestir a carapuça. Misericórdia!

Sapeca-iaiá

E o Sergipe levou um vergonhoso sapeca-iaiá do Retrô. O time pernambucano aplicou uma goleada de 5 a zero no vermelhinho sergipano, em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com o desastroso resultado de ontem, o Sergipe permanece na lanterna da competição com apenas nove pontos. A equipe colorada tem mais dois jogos para cumprir tabela: enfrenta o Jacuipense, no próximo sábado, na Arena Batistão, e se despede da Série D, no domingo seguinte, contra o ASA, fora de casa. Deve levar dois novos sacodes. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de julho de 1920.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias