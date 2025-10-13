Dois bicudos, André Moura e Alessandro não se beijam nem a pau

Por Adiberto de Souza *

Pelo andar da carruagem, ou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), descarta o senador Alessandro Vieira (MDB) do grupo político sob sua liderança ou monta dois palanques para acomodar o emedebista e o pré-candidato ao Senado, André Moura (UB). O pessedista perderá tempo se tentar acabar com a inimizade entre os aliados: ora, dois bicudos não se beijam. Desde sempre, Alessandro quer distância de Moura e não esconde que dependendo dele o mandachuva do União Brasil não terá vida fácil nas eleições de 2026. Frequentadores dos eventos organizados pelo governo garantem que o senador evita se aproximar de Mitidieri quando este está perto de Moura para não ser flagrado pelos fotógrafos lado a lado com o desafeto. E não é só isso: o líder do MDB estadual faz questão de propagar a condenação de André por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos. Portanto, por mais que tente, o governador não conseguirá que os dois aliados se entendam e, se insistir nesse propósito, pode provocar um barulhento empurra-empurra no palanque governista, com sérios riscos ao seu projeto de reeleição. Quem viver, verá!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual amanheceram nesta segunda-feira de braços cruzados como forma de pressionar o governo Mitidieri a apresentar uma proposta salarial à categoria. Desde o início desta gestão os educadores cobram, entre outros pontos, a restruturação do triênio, conquista que está congelada desde 2022. “Esperamos o envio do Projeto Lei para a Assembleia retomando o direito do triênio. O que não dá mais é essa indefinição sem fim. Precisamos de resposta concreta”, afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professor Roberto Silva. Com a palavra o governador Fábio Mitidieri (PSD). Aff Maria!

Largou de mão

Pelo visto, o governo Lula desistiu de colocar para funcionar o Terminal Pesqueiro de Aracaju. Maior prova disso foi dada a semana passada, quando o ministro da Pesca, André de Paula, esteve em Sergipe e fez questão de passar por longe daquele “elefante branco” construído com recursos dos contribuintes. Questionado pela imprensa sobre quando o terminal será ativado, o distinto saiu pela tangente, alegando que um empresário estaria interessado em explora-lo, etcetera e tal. Enquanto isso, pescadores e comerciantes de peixe, mariscos e moluscos negociam seus produtos ao lado do terminal, na maior fedentina. Home vôte!

Toma que o filho o teu

Localizado no centro de Aracaju e restaurado para ser um restaurante-escola, o tradicional Cacique Chá não tem prazo para ser reaberto ao público. É que a Federação do Comércio de Sergipe devolveu o prédio ao governo de Sergipe com o argumento de que a estrutura física precisa passar por sérias reformas. Segundo a assessoria da Fecomércio, quando a Secretaria Estadual de Infraestrutura solucionar os problemas, o Cacique voltará a funcionar como uma casa de chás. O fechamento daquele tradicional restaurante pegou muito mal, principalmente agora que a Federação do Comércio integra a campanha da Prefeitura para revitalizar o centro comercial de Aracaju. Marminino!

Rogai por eles

Ao menos uma vez no ano os políticos de Sergipe vão em romaria pedir graças à Nossa Senhora Aparecida. Foi o que aconteceu, ontem, dia dedicado à Padroeira do Brasil. Uns botaram os pés na estrada para aparecer ao lado do povo na peregrinação dos fiéis ocorrida no município de Nossa Senhora Aparecida, enquanto outros correram para aparecer nas fotografias da procissão organizada pela Igreja na zona norte de Aracaju. Além do esforço para serem vistos pelos fieis orando ou aplaudindo o andor, os ilustres pediram a Nossa Senhora da Aparecida uma forcinha para se elegerem em 2026. Claro que a demonstração de fé teve uma generosa pitada de demagogia. Creindeuspai!

Disputa territorial

A Assembleia promove, hoje, uma sessão especial para discutir os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão. A iniciativa visa encontra uma solução para anular a decisão da Justiça Federal reconhecendo que 11% do território de Aracaju pertencem a São Cristóvão. Convocada pelo presidente do Legislativo, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), a sessão terá a participação do deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA). O distinto é autor do Projeto de Lei que visa solucionar conflitos territoriais entre municípios do mesmo estado, sem a criação de novas cidades. Pelo visto essa briga promete ainda vários rounds. Só Jesus na causa!

Olho da rua

O superintendente da Cadevasf em Sergipe, Thomas Jefferson, o “Jeco”, foi exonerado por determinação do presidente Lula da Silva (PT). Esta informação é da jornalista do portal UOL, Natália Portinari. Segundo a coleguinha, a exoneração ocorreu em resposta à saída do União Brasil e do Progressistas da base do Governo. “Jeco” estava no cargo desde junho de 2023, por indicação do presidente estadual do União, ex-deputado André Moura. Nem precisa dizer que os políticos sergipanos que apoiam Lula já estão brigando para ver quem indica o substituto de “Jeco” na poderosa Codevasf. Arre égua!

Portugal em Aracaju

Aracaju vai sediar, da próxima quinta-feira a sábado, o quarto Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Organizado pelo Organizado pela Universidade Aberta de Portugal, o evento vai debater as boas práticas e os modelos inovadores de promoção do empreendedorismo. Ao longo dos três dias do conclave ocorrerão painéis de discussão, apresentações de projetos de empreendedorismo, palestras e uma mostra de casos de sucesso. A conferência de abertura ficará a cargo do professor Jacinto Jardim, da Universidade Aberta de Portugal. Estão confirmadas as participações de estudantes de Itabi, Propriá, Moita Bonita, Malhada dos Bois e Campos do Brito. Então, tá!

Regime de engorda

Os pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2026 já começaram o regime de engorda que perdurará durante toda a campanha eleitoral que se avizinha. Para serem simpáticos aos eleitores, os políticos de olho nas cadeiras da Assembleia, da Câmara Federal e do Senado estão se fartando de pastéis, bolos, sucos diversos, cuscuz, carnes fritas e ensopadas, arroz doce, etcétera e tal. Os ilustres também aceitam de bom grado convites para almoçar ou jantar na casa dos eleitores. Aliás, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), não dispensava uma visitinha às cozinhas dos anfitriões para, entre uma conversa e outra, abrir as panelas e filar um bom pedaço de galinha caipira. Danôsse!

Pais sem DNA

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras ganhou uma ruma de pais na semana passada. Bastou a Petrobras anunciar o reinício da produção a partir do começo de 2026 para os políticos de A a Z se apresentarem como responsáveis pela iniciativa. Na verdade, os apelos feitos pelos distintos à estatal não contribuíram em nada para a reabertura da Fafen, que estava fechada desde 2023, quando a empresa Unigel resolveu rescindir o contrato de locação. Multinacional, a Petrobras não regula seu relógio pelo desejo da classe política, mas por seus interesses mercadológicos. Portanto, essa história de querer ser o pai da criança tem cheiro de lorota pra iludir os bobos. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 4 de junho de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias