Duas prefeituráveis de Aracaju “brigam” por Bolsonaro

Por Adiberto de Souza *

Duas candidatas à Prefeitura de Aracaju estão disputando o direito de dizer que têm o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De um lado está Emília Corrêa (PL), que alega ser do mesmo partido do capitão de pijama. O dito cujo até já gravou um vídeo enaltecendo as qualidades da distinta. Também bolsonarista, a prefeiturável Yandra de André (União) vem tentando conseguir o apoio da maioria dos chamados “patriotas”. Os assessores dela espalham que Emília é uma bolsonarista envergonhada, a ponto de ter rejeitado o apoio do deputado estadual Luizão Dona Trampi (União), ardoroso defensor do ex-presidente. Na verdade, tanto Emília quanto Yandra estão interessadas mesmo é nos 142.489 eleitores de Aracaju que votaram em Bolsonaro nas eleições de 2022. Essa contenda promete novos rounds quando começar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, porém só após a abertura das urnas se saberá quem se saiu melhor entre as duas direitistas Marminino!

Propostas do estreante

A novidade desse início de campanha em Aracaju foi o registro da candidatura a prefeito do jovem Felipe Vilanova (PCO). O oitavo postulante à Prefeitura é professor e tem como candidato a vice o Arthur Lopes (PCO). Felipe apresenta como suas principais propostas aumentar o salário dos professores, estatizar o sistema de transporte coletivo, fazer concursos para a área da saúde, acabar com a guarda municipal, investir em opções de lazer nos bairros e confiscar os imóveis que estão parados servindo para especulação. Misericórdia!

De “Ararinha” e “Piriquito”

Entre os 482 candidatos a vereador por Aracaju, alguns se destacam pelos apelidos registrados na Justiça Eleitoral. Chamam a atenção alcunhas como Ararinha (União), Arlindo Lindo (PDT), Bolsonaro Sergipano (Avante), Chapolin (Mobiliza), Fonhão (união), Mocotó (PV), Pituxo (MDB), Piriquito do Sol Nascente (MDB), Sereia do Grau (Avante) e Tchan do Flamengo (PP). Tem ainda Maicon do Rim (Mobiliza) e Josafá o Cozinheiro do Povo (Pode). Só Jesus na causa!

Patinho feio

Sergipe é o 6º pior do Brasil em faturamento no setor de tecnologia. Dados da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) revelam que, em 2023, as 3.218 empresas desse ramo no estado faturaram R$ 2,02 bilhões, ficando à frente apenas do Tocantins (R$ 1,47 bilhões), Amapá (R$ 600 milhões), Roraima (R$ 440 milhões), Acre (R$ 500 milhões) e Rondônia (não teve faturamento divulgado). Os três estados melhores posicionados no setor de tecnologia foram São Paulo (R$ 352,4 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 64,9 bilhões), Minas Gerais (R$ 57,6 bilhões). Aff Maria!

De feira em feira

Já perceberam como os candidatos e candidatas à Prefeitura e à Câmara Municipal deram para frequentar as feiras livres de Aracaju? De uns tempos pra cá, esses e essas caras pálidas resolveram se misturar ao povo, comer cuscuz com sarapatel de porco, fazer compras e beber caldo de cana com pastel nos mercados, além de jogar conversa fora nas bancas de carne fresca. A candidata a prefeita Emília Corrêa (PL) e seu parceiro de chapa Ricardo Marques (Cidadania) aproveitaram o final de semana para bater ponto nas feiras livres da cidade. Foram sentir o tamanho do apoio popular às suas pretensões políticas. Cruzes!

Mulher do padre

Dois candidatos do MDB e do União Brasil protocolaram na Justiça Eleitoral um pedido de impugnação da candidatura de Carminha Paiva (PP) a prefeita de Nossa Senhora do Socorro. A alegação para tirar a postulante da disputa eleitoral é que ela mantém um relacionamento matrimonial com o prefeito socorrense, Padre Inaldo Silva (PP). Outro dia, ao ser entrevistada por uma emissora de rádio, Carminha negou ser casada com o reverendo, alegando que houve apenas “um namoro” e que hoje entre os dois existe apenas uma grande amizade. Então, tá!

Tiro no pé

Quase todos os dias a população promove protestos queimando pneus nas vias públicas. Quem vai às ruas ou rodovias protestar contra a retirada de seus direitos não sabe o tamanho de prejuízo que causa ao queimar pneus e outros objetos. O fogo destrói o asfalto, recuperado depois com dinheiro dos impostos pagos pelos próprios manifestantes. Ademais, atear fogo intencionalmente em ruas, avenidas e rodovias transforma a manifestação em “crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável e contra o patrimônio público”. Pense nisso antes de riscar o fósforo. Creindeuspai!

Desemprego em alta

A taxa de desemprego em Sergipe (9,1%) no segundo semestre deste ano foi a quarta maior do Brasil e bem acima da média nacional: 6,9%. De acordo com levantamento da PNAD Contínua Trimestral, apenas a Bahia (11,1%), o Distrito Federal (9,7%) e o Rio de Janeiro (9,6%) registraram desocupação maior do que Sergipe, que empatou com o Rio Grande do Norte (9,1%). No mesmo período, Sergipe (60,0%) também aparece entre os nove estados com o pior percentual entre os empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada, ficando abaixo da média nacional, que foi de 73,6%. Home vôte!

Mulher agredida

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe emitiu nota de repúdio contra o comunicador Paulo do Vale, que agrediu verbalmente Jaqueline Dantas (Pode), candidata a vereadora pelo município de Lagarto. Entre outras coisas, o radialista chamou a jovem de galinha e a convidou para ir “cantar em meu poleiro”. O Sindicato condenou a postura inadequada, misógina e machista de Paulo do Vale. Diz, ainda, não compactuar “com esse tipo de comportamento e reafirma seu compromisso com o total respeito, admiração e valorização das mulheres”. Certíssimo!

Perdidos nas capoeiras

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Aracaju que muitos candidatos a cargos eletivos não conhecem as ruas e vielas da capital sergipana. As danadas juram que alguns estão contratando guias para levá-los aos “currais de votos”, pois se forem sozinhos se perdem nas capoeiras. Outro mais endinheirados pagam pessoas para abraçá-los e aplaudi-los na hora das filmagens a serem exibidas nas redes sociais e, posteriormente, no horário eleitoral gratuito. Os assessores desses políticos “voadores” têm cortado um dobrado para subsidiá-los com informações sobre Aracaju. Desconjuro!

“Mariconas” na tototó

A escritora e dramaturga sergipana Euler Lopes escolheu um espaço diferente para lançar o livro “Mariconas”. A noite de autógrafos aconteceu numa canoa tototó, embarcação usada comumente para fazer a travessia de passageiros pelo Rio Sergipe. A obra literária narra a história das personagens e amigas Ira, Gil e Erê, todas vivendo dilemas que se entrelaçam com a solidão da vida gay masculina e do envelhecimento. Mesmo diante desses dilemas, elas buscam purpurina para brilhar antes da morte chegar. O livro aborda temas importantes, como a epidemia de HIV/AIDS, movimento LGBTQIA+ e a ditadura militar. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 23 de junho de 1915.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias