Edvaldo deixa a Prefeitura de Aracaju com a sensação do dever cumprido

Nos últimos dias de sua gestão o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PSD), deve ainda assinar algumas ordens de serviço, inaugurar obras e visitar outras antes de entregar a Prefeitura à sucessora Emília Corrêa (PL). Eleito com a promessa de reorganizar a administração após a bagunça feita pelo antecessor João Alves Filho, Edvaldo se despede do governo municipal sem ter resolvido tudo que prometeu, porém satisfeito por ter colocado a casa em ordem. O pedetista termina a gestão com a folha salarial em dia, sem dívidas atrasadas com os fornecedores e levando no histórico a realização de uma série de obras estruturantes. Uma das mais importante foi a Maternidade Lourdes Nogueira. Também merecem destaque as obras de saneamento na periferia da cidade e as moradias populares. Portanto, Edvaldo termina a sua gestão com a sensação do dever cumprido e na expectativa de que a nova prefeita faça muito mais do que ele fez por Aracaju. Queira Deus!

Fios desencapados

O jornalista Habacuque Villacorte compara o bloco governista como um rolo de fios elétricos desencapados em risco iminente de curto circuito capaz de provocar um grande incêndio. De acordo com o coleguinha articulista, os líderes situacionistas vão precisar de muita articulação, estratégia e equilíbrio para garantir a unidade do grupo, mesmo que “de fachada”, visando manter as aparências junto aos sergipanos. O diabo é conseguir manter no mesmo balaio até 2026 políticos que pensam mais em seus próprios interesses do que nos problemas de Sergipe. Misericórdia!

Há vagas

A quem interessar possa: serão abertas vagas para empregos bem remunerados em Sergipe. Com a mudança dos inquilinos das prefeituras municipais, agendada para o próximo dia 1º, milhares de servidores comissionados perderão as “boquinhas”, abrindo espaço para contratações de novos apaniguados. E não será difícil conseguir a indicação para cargos que pagam bem. Para ter direito a um desses bons empregos basta ter o QI de quem indica. Ressalte-se que muitas dessas aspones não exigem qualificação profissional ou cumprimento de horário na repartição pública. Ademais, alguns cargos do 2º escalão também oferecem carro com motorista e telefone celular. Assim também já é demais também!

Vereador enlutado

Morreu, ontem, em Aracaju Airton Passos Vasconcelos, funcionário aposentado do Banco do Brasil e sogro do vereador de Aracaju, Vinicius Porto (PDT). Ele era casado com Cecília Cabral Vieira Vasconcelos e deixou cinco filhos. Airton Vasconcelos trabalhou por mais de uma década na agência do BB localizada no centro de Aracaju O velório está sendo realizado no OSAF, à rua Itaporanga, em Aracaju, devendo o corpo ser sepultado, hoje à tarde, no cemitério da cidade sergipana de Capela. Descanse em paz!

Pagador de promessa

O prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas (MDB), deu com os costados em Juazeiro do Norte para pagar uma promessa ao Padre Cícero. Deve ter agradecido ao “santo” dos nordestinos pela vitória de seu sucessor, Rafael da Vidraçaria (PSD), eleito com 59,25% dos votos. Ao lado da esposa Hortência e dos filhos José e João, o político sergipano disse que a viagem ao Ceará teve o caráter de gratidão e lhe trouxe “mais força e esperança para seguir trabalhando por nossa querida Frei Paulo”. Então tá!

Longe dos livros

Pesquisa mostra que o maior percentual de leitores na população está entre os jovens. Feito pelo Instituto Pró-Livro, o estudo revela que dos cinco anos de idade até os 24, o índice de leitores é sempre superior ao de não leitores. Na faixa etária de 14 a 17 anos, por exemplo, estão 14% do total de leitores. No grupo entre 50 e 69 anos, por exemplo, encontram-se 23% dos não leitores e apenas 12% da população que lê. Aff Maria!

Presente de Natal

Os prefeitos sergipanos em fim de mandato rezam para receber um presentão de Natal. Estamos falando no repasse às prefeituras de R$ 1,1 bilhão referente à “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Nessa primeira fase, só Aracaju vai “botar as mãos” em mais de R$ 330 milhões, seguida de Nossa Senhora do Socorro: cerca de R$ 105 milhões. Nem precisa dizer que os prefeitos eleitos estão brigando na Justiça para impedir o repasse imediato dessa dinheirama, previsto para esta quinta-feira. Eles temem que os atuais gestores torrem a grana pagando salários atrasados, dívidas com fornecedores e o diabo a quatro. Tomara que o diligente Poder Judiciário impeça que volume tão grande de recursos públicos seja torrado no apagar das luzes das atuais gestões municipais. Home vôte!

Grande perda

A imprensa sergipana chora a morte do radialista Dantas Mendes, figura de destaque na radiofonia. Durante vários anos, ele foi campeão de audiência com o seu programa “Som da Parada”, apresentado nas rádios aracajuanas Jornal e Aperipê. O comunicador morreu hoje, após ter ficado quase uma senama internado em decorrência de um acidente vascular cerebral. O corpo de Dantas Mendes está sedo velado no Velatório OSAF, à rua Itaporanga, devendo o sepultamento ocorrer, às 15 horas de hoje, no Cemitério São João Batista, em Aracaju. Que a terra lhe seja leve, amigo!

Educação falida

Foi-se o tempo em que o professor era tão ou mais respeitado do que os pais dos estudantes. Bons tempos aqueles, quando a normalidade da escola só era perturbada por pequenas rusgas entre alunos na quadra esportiva. O que se vê hoje é assustador: estudantes ameaçam os professores e jovens se agridem dentro das salas de aula, quase sempre usando algum tipo arma. É preciso fazer alguma coisa para impedir que os traficantes de drogas sigam recrutando os seus “soldados” nas escolas. Decididamente, o Brasil não pode ficar de braços cruzados, assistindo os nossos jovens trocarem o estudo pela criminalidade. Só Jesus na causa!

Sintese cobra diálogo

Nestes dois anos de gestão, a principal pedra no sapato do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Básica (Sintese). Desde que deu as costas para a categoria, o pedessista leva porradas pelas redes sociais e nas manifestações promovidas pela entidade. Segundo o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, Mitidieri vai entrar para a história como o único governador que se recusou a dialogar com os educadores: “Ele não pode simplesmente dizer que não dialoga com a categoria porque está com raiva das críticas feitas à sua política educacional”. Pelo visto, essa pendenga vai se estender por muito tempo. Creindeuspai!

Dobradinha cara

Uma péssima notícia para gosta da saborosa dobradinha: principal ingrediente deste prato, o feijão branco sumiu da praça. Nos mercados centrais de Aracaju até é possível encontrá-lo, porém um quilo não sai por menos de R$ 18,00. De acordo com os comerciantes, o grão apropriado para a dobradinha é importado e seu preço foi para o espaço devido à queda de produção na Argentina. Ou seja, enquanto o valor do feijão branco estiver pela hora da morte, aconselha-se consumir o feijão preto, indispensável numa suculenta feijoada. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 27 de dezembro de 1933.

