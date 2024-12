Edvaldo jura que não teme as ameaças de Emília Corrêa

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), está minimamente preocupado com as ameaças feitas por sua sucessora Emília Corrêa (PL) de explodir a bolha e abrir a caixa preta da Prefeitura. Reunido com jornalistas e radialistas, o pedetista prometeu enfrentar as possíveis narrativas da adversária com as obras realizadas nos oito anos de gestão. Segundo ele, essas ameaças feitas pela futura prefeita e seus seguidores não passam de especulações eleitorais: “Nossos contratos são corretos, justos, aprovados pela Procuradoria e o Tribunal de Contas, enquanto as nossas contas foram aprovadas pelos vereadores”, afirma. Aliás, Edvaldo está preocupado mesmo é em estreitar o relacionamento com as lideranças políticas do interior. Ele promete botar os pés na estrada para fortalecer o PDT e discutir política com prefeitos e vereadores, de olho nas eleições de 2026. Nogueira não revela quais são as suas pretensões políticas, porém deixa claro que vai trabalhar para ser ouvido quando os governistas sentaram, daqui a dois anos, para discutir as candidaturas do grupo. Sem as obrigações inerentes ao cargo que ocupa hoje, Nogueira terá muito tempo para articular o seu futuro político. Quem viver, verá!

Sob nova direção

Sergipe está sendo administrado, desde ontem, pelo vice-governador Zezinho Sobral (PSB). O titular Fábio Mitidieri (PSD) bateu asas, juntamente com a esposa Érica, para os Estados Unidos, onde permanecerá até o final do mês no bem bom com a filha Ana Célia. Ressalte-se que esta é a segunda vez em menos de um mês que o governador entrega Sergipe a Zezinho para passear no exterior. O périplo anterior do casal deu o que falar, pois ambos foram filmados em Buenos Aires assistindo ao jogo do Botafogo, dias após Mitidieri ter se hospitalizado em Aracaju para tratar uma pneumonia. Creindeuspai!

Do tempo do ronca

O secretário da Fazenda de Aracaju, Jeferson Passos, desmentiu que a equipe de transição indicada pela prefeita eleita Emília Corrêa (PL) tenha tido dificuldades para acessar as informações solicitadas. Aliás, o distinto disse ter estranhando alguns questionamentos feitos pelo pessoal da nova gestora. O mais estrambólico foi sobre quanto havia de dinheiro em espécie no cofre da Prefeitura. A equipe de transição também não sabia que a administração municipal aboliu os contratos em papel há muito tempo. Assim também já é demais também!

Futuro líder do PT

Entrevistado pela Rede CNN Brasil, o senador e futuro líder do PT na Casa, Rogério Carvalho, disse que o pacote fiscal acaba com argumentos do descontrole do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas contas públicas. O parlamentar também destacou que medidas que combatem as desonerações que comprometam a arrecadação do governo ou evitam o déficit fiscal são “muito importantes” para o equilíbrio das contas públicas. Rogério vai assumir a liderança da bancada do PT no Senado em 2025, substituindo Beto Fato (BA). Então, tá!

Gestão em família

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), indicou Hugo Esoj para a presidência da Empresa Municipal de Urbanização (Emsurb). A ilustre disse acreditar que o novo auxiliar manterá a cidade bem arborizada e limpa, além de organizar as feiras livres espalhadas pela cidade. “Ele topou o desafio de tornar nossa capital uma grande referência”, afirmou Corrêa. Um dado interessante é que Hugo Esoj vem a ser irmão querido do futuro secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago. Portanto, além de indicar para a Secretaria Municipal de Governo o maridão e pastor evangélico Itamar Bezerra, Emília escolheu uma dupla de irmãos para auxiliá-la nos 1º e 2º escalões. Certamente, a futura prefeita acredita que o poder de uma família unida faz milagres. Misericórdia!

Mudanças no Judiciário

O Tribunal de Justiça de Sergipe mudará de comando em fevereiro próximo. A desembargadora Iolanda Guimarães substituirá na presidência do Judiciário o também desembargador Ricardo Múcio, tendo como vice-presidente o magistrado Etélio de Carvalho Prado Júnior. Já o desembargador Edivaldo dos Santos assumirá a Corregedoria-Geral da Justiça. A futura presidente do TJ sergipano já está distribuindo o convite para a posse festiva. Boa sorte nessa nova empreitada!

Políticos ladrões

Enquanto o cidadão comum trabalha de sol a sol, um enorme bando de políticos ladrões não se cansa de roubar a Nação. Estes safados pilham os recursos da saúde, educação, segurança, et cetera e tal, deixando à míngua milhões de famílias. A lista de políticos suspeitos de receberem gordas propinas é a maior prova de que esta é uma República cheia de canalhas, ladrões, salafrários. Claro que entre os políticos há os que escapam destes adjetivos, porém, acredite, são a minoria. A maioria não se farta de se lambuzar com o dinheiro sujo das grandes empresas, interessadas em usar congressistas bandidos para botar a mão grande na riqueza do Brasil. Cruz, credo!

Tudo como dantes

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) afirmou que utilizará todos os recursos e instâncias disponíveis “para ver prevalecer a vontade livre e soberana do povo de Sergipe”. O ilustre foi o principal atingido pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que anulou os 127 mil votos obtidos pelo PL para a Câmara Federal, em 2022 e, por consequência, lhe cassou o mandato. A punição foi porque, segundo a maioria do TRE, o partido não cumpriu a cota mínima de 30% de candidaturas femininas. Ícaro fez questão de ressaltar que, até decisão final, segue exercendo o mandato na Câmara dos Deputados. Ah, bom!

Prova final

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica (Sintese/SE) divulga, hoje, as avaliações feitas pelos professores sobre o governo de Sergipe e das 74 Prefeituras do interior sergipano. A divulgação das notas, que vão de zero a 10, acontecerá durante um ato público no centro de Aracaju. De acordo com o sindicato, esta avaliação visa, entre outras coisas, alertar o governo Mitidieri sobre a necessidade de pensar a educação como um todo, garantindo a valorização dos professores, as condições de trabalho da categoria e de aprendizado dos estudantes. Quer apostar uma mariola de goiaba como o governo Mitidieri vai ser reprovado nessa avaliação? Só Jesus na causa!

Trabalho dobrado

Os deputados estaduais tiveram, ontem, um dia pra lá de puxado. Seguidas sessões que entraram pela noite aprovaram 63 Projetos de Lei, dos quais 32 são de autoria do governo de Sergipe. Um deles trata da Lei Orgânica Anual, dispondo sobre o Orçamento do estado para 2025, estimado em R$ 21,4 bilhões. O acréscimo será de 10,96% em comparação com o orçamento previsto para este ano, que foi de R$ 17 bilhões. Com a pauta limpa, os deputados entraram em recesso parlamentar. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 12 de julho de 1908.

