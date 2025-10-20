Edvaldo Nogueira pode ficar no mato sem cachorro

Por Adiberto de Souza *

O PT não tem interesse em apostar numa candidatura a governador do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). A hipótese de o pedetista retornar à oposição, caso não encontre espaço entre os governistas para disputar o Senado, não foi bem recebida por parte dos líderes do Partido dos Trabalhadores. O deputado federal João Daniel é um deles. Ao ler o artigo “E se PT e PDT formarem uma chapa?”, escrito pelo jornalista Marcos Cardoso, o parlamentar petista foi curto e grosso: “O PDT está com Fábio Mitidieri”, numa clara demonstração de que a legenda de Edvaldo Nogueira não faz parte do projeto majoritário do PT para 2026. Ou seja, caso não consiga o apoio dos governistas para a sua candidatura a senador, o ex-prefeito de Aracaju estará no mato sem cachorro, pois outras legendas mais à esquerda, como o Psol, não terão interesse em apoiá-lo como candidato a governador. Portanto, se não souber tanger o gado, Nogueira poderá repetir em 2026 o que ocorreu com ex-governador Jackson Barreto (MDB) em 2022. Sem espaço na base da situação para disputar uma cadeira no Senado, o emedebista chutou o pau da barraca e bateu em retirada para a oposição, porém na nova morada não passou de mais um cabo eleitoral do então candidato a governador Rogério Carvalho (PT). E, enfraquecido politicamente, JB pendurou as chuteiras. Creindeuspai!

Pré-candidatura reavaliada

Após o irmão e empresário Edvan Amorim ter pedido o comando do PL em Sergipe, o presidente do PSDB, Eduardo Amorim, começa a reavaliar a pré-candidatura ao Senado. Ele apostava no apoio do PL para ir à disputa senatorial de igual para igual com os demais concorrentes. Sem o PL e com o PSDB financeiramente caindo pelas tabelas, Eduardo já avalia disputar o governo de Sergipe, desde que encontre apoio de outras legendas da oposição. Questionado sobre essa hipótese pelo jornalista Habacuque Villacorte, o tucano disse que “estou pronto, preparado e querendo servir ao nosso grupo e ao povo de Sergipe”. Marminino!

Viola de boca

E a classe política sergipana segue prometendo mundos e fundos à população. O governo e quase toda a bancada federal se revezam nas promessas mirabolantes. Ora anunciam a chegada de inúmeras empresas no estado, depois juram que a construção do imaginário Canal de Xingó é coisa pra pouco tempo, etcétera e tal. Ao anunciar obras faraônicas, a classe política evita discutir as alternativas concretas para o desenvolvimento de Sergipe. No fundo, esse festival de promessas inviáveis objetiva esconder a incapacidade de nossos representantes políticos. É como diz o ditado popular: viola de boca todo mundo toca. Só Jesus na causa!

Abaixo o feminicídio

A cada 15 horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. É o que revela recente boletim Elas Vivem, da Rede de Observatórios da Segurança. Em 72,70% dos casos, o criminoso era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Em 38,12% dos crimes, o assassino estava munido de armas brancas e, em 23,75%, por armas de fogo. Bianca Lima, pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança, defende que “o Estado precisa chegar nessas mulheres antes mesmo que a violência aconteça”. Santo Cristo!

Pavimentando a candidatura

Após ter rompido politicamente com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), o vice Ricardo Marques (Cidadania) começa a se movimentar para viabilizar sua candidatura à Câmara Federal. Ontem, o distinto e a esposa Cecília Marques visitaram o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Antes, a assessoria do cidadanista distribuiu um texto com a imprensa enaltecendo as qualidades políticas do vice e informando que ele “se prepara para dar um novo passo em sua trajetória: disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026”. Há que diga, inclusive, que se não encontrar espaço na oposição, Marques se bandeia de mala e cuia para o palanque governista. Home vôte!

Políticos em penca

O que não faltou na peregrinação de Nossa Senhora Divina Pastora foi político, quase todos pré-candidatos nas eleições de 2026. Mais interessados nos olhares dos fiéis do que nas graças da santa, os suplicantes botaram os pés na estrada com caras de penitentes. Enquanto a imagem da santa era conduzida num bem enfeitado andor, os políticos davam tapinhas nas costas dos eleitores, abraçavam os mais chegados e até arriscavam uma Ave Maria e um Pai Nosso. Todos fizeram questão se tirar fotografias para postá-las nas redes sociais com rasgados elogios à festa religiosa. Misericórdia!

Pires nas mãos

Os prefeitos sergipanos têm ido cada vez mais à Brasília garimpar recursos federais para investir em seus municípios. Todos começam a maratona pelos gabinetes dos deputados e senadores, que se prestam a acompanha-los aos Ministérios, onde apadrinham as demandas dos aliados. O esforço da bancada federal não é em vão. Agradecidos pela “mãozinha” na liberação das verbas, os prefeitos prometem apoiar as reeleições dos benfeitores ou votar em quem estes indicarem. Como diz o ditado popular: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Cruz, credo!

Abaixo a reforma

Sindicatos e movimentos sociais estão se mobilizando para participar da Marcha contra a Reforma Administrativa, agendada para o próximo dia 29, em Brasília. Pelo Instagram, o Sindifisco conclama os deputados a não serem 171 e, portanto, não assinarem a PEC da tal reforma. A Proposta de Emenda à Constituição sobre o tema é uma ameaça direta à estabilidade dos servidores públicos e promete precarizar os serviços prestados à população, além de criar as chamadas carreiras transversais para os atuais e futuros servidores. Portanto fique de olhos nos deputados federais e puna nas urnas quem apoiar a PEC da reforma. Arre égua!

Fogo amigo

Os pré-candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara federal terão que sobreviver ao primeiro obstáculo: o fogo amigo, bem mais perigoso por ser disparado no escuro e à queima roupa. Diferentes dos adversários que, posicionados do lado oposto, atiram com estardalhaço, os “amigos” agem na surdina para desconstruir o projeto do correligionário. Ressalte-se que os pré-candidatos que sobreviverem às estocadas aliadas de agora, chegarão fortalecidos às convenções de 2026 e estarão prontos para o grande embate eleitoral de outubro do próximo ano. Ah, bom!

Ideologia já era

A corrida dos pré-candidatos por apoio político dispensa essa história de ideologia política. Nessa disputa qualquer apoio é bem-vindo. Bom exemplo disso foi dado pelo senador Rogério Carvalho (PT) que festejou a promessa de voto à sua reeleição feita pelo prefeito de Moita Bonita, Vagner Costa (PP). Durante almoço oferecido ao senador, o gestor pepista disse que estava colocando o município à disposição de Rogério: “O que nós temos de melhor, nós entregamos a quem amamos”, discursou. Também de direita, a prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso (Republicanos) compareceu ao comes e bebes oferecido a Carvalho. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, 1º de março de 1897.

* É jornalista.

