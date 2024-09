Eleitorado feminino será o fiel da balança em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Agora na reta final da campanha eleitoral, as mulheres são o foco dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. Os marqueteiros se esmeram para atrair esse público, que certamente definirá quais dos pretendentes passará para o 2º turno da disputa. Estão programadas caminhadas e carreatas visando sensibilizar principalmente as eleitoras que ainda fazem parte do mar de indecisos. Para se ter uma ideia, a última consulta de intenção de votos feita pela Quaest apurou que 46% do eleitorado aracajuano não definiu em que votar no próximo dia 6. Tomara que os postulantes à cadeira de prefeito apresentem propostas concretas a esse público que nem sempre é contemplado em suas reivindicações. Estudo recente divulgado pelo site UOL, mostrou que 65% das mulheres consideram serem mais prejudicadas que os homens quando não há serviços públicos, a exemplo de creches e escolas, quando a segurança pública falha ou a violência urbana cresce. Exigentes, as mulheres não se deixarão engabelar por promessas fantasiosas, como a maioria que vem sendo feita pelos candidatos e candidatas à prefeitura de Aracaju. Marminino!

Bota fora na Deso

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) quer ver pelas costas boa parte de seus empregados. A partir de hoje, os colaboradores da estatal podem aderir ao Plano de Demissão Voluntária. A empresa já avisou que, caso o número de adesões ao PDV não seja suficiente para atingir a redução de custos, haverá demissões em massa a partir de dezembro. O PDV visa enxugar a Deso para entregá-la à Iguá Saneamento, empresa que “comprou” o direito de explorar o abastecimento de água e esgotamento sanitário de Sergipe. Só Jesus na causa!

“Pijama” como punição

O desembargador Luiz Mendonça foi punido pelo Conselho Nacional de Justiça com o afastamento definitivo das atividades no Tribunal de Justiça. Acusado de vender decisões judiciais, ter ligação com o crime organizado, ocultar bens, lavar dinheiro e até participar de um homicídio, Mendonça será compulsoriamente aposentado. Ou seja, trocará a toga por um pijama. Entre as acusações contra ele, destacam-se o recebimento de propina em troca de decisão em habeas corpus favoráveis a criminosos ligados ao tráfico de drogas. Home vôte!

Continua candidato

O professor Felipe Vilanova (PCO) reconquistou a condição de candidato a prefeito de Aracaju. Após o recurso apresentado pela defesa, ele aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral como “concorrendo”. O TSE informa, porém, que a candidatura de Felipe apresenta “ausência de condição de elegibilidade”, “desatendimento a requisito formal (Lei 9.504/97)”, “indeferimento do DRAP do partido”. Esta também é a situação do novo candidato a vice pelo PCO, advogado Nilvan Silva. Ah, bom!

Idade nova

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), parabenizou o secretário especial de legislação, Deoclécio Vieira Filho, pelos 89 anos completados no último domingo. O ilustre é servidor público desde 1978, quando prestou concurso público para o cargo de assistente jurídico e procurador do estado. Deoclécio assessorou a diversos governadores até fevereiro de 2007, quando passou a integrar o quadro da Assembleia. Legal!

comércio perigoso

O Procon Sergipe, a Polícia Civil e a Agência Nacional do Petróleo deflagraram, ontem, uma operação conjunta visando identificar a venda irregular do gás de cozinha em Aracaju. Nos três estabelecimentos fiscalizados foram constatadas diversas irregularidades, tais como a ausência de placas informativas, inexistência de alvarás de funcionamento e ausência de licença da ANP para comercialização do produto. Botijões de gás só podem ser comercializados por estabelecimentos que possuam autorização de revenda da ANP. Então, tá!

Candidatos furta-cor

Dos 239,3 mil candidatos negros, 11% já se declararam brancos em eleições anteriores por esse Brasil afora. Dos concorrentes às prefeituras, 23% já se autodeclararam brancos em alguma e mudaram a informação de cor neste ano. Em Aracaju, dos oito candidatos a prefeito, cinco se declaram brancos, enquanto Luiz Roberto (PDT), Zé Paulo (Novo) e Niully Campos (Psol) se identificaram à Justiça Eleitoral como sendo pardos. Aff Maria!

Mal na fita

O deputado federal Bosco Costa (PL) está entre os três parlamentares denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e organização criminosa em esquema de desvio de recursos de emendas. Segundo a investigação, Bosco, apesar de ser de Sergipe, destinou uma emenda de R$ 4 milhões para uma prefeitura do Maranhão. O objetivo era que o valor, que equivale a 25% do total, retornasse ao trio em dinheiro vivo, de acordo com a apuração. Bosco é suplente e assumiu o mandato em substituição a Ícaro de Valmir (PL). Misericórdia!

Tráfico de animais

As línguas ferinas andam espalhando por aí que muitos candidatos e candidatas às prefeituras de Sergipe estão aguardando a hora certa para soltarem a alcateia de lobos-guará. Também conhecidos por “duzentão”, estes animais da família dos caninos devem fazer a alegria do eleitorado incauto que aceita vender o voto a quem paga mais. Claro que dias e até horas antes das eleições, os traficantes de ‘animais silvestres’ também vão transportar em malas pretas algumas centenas de milhares de Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50) e Garoupas (R$ 100). Arre égua!

Fora do jogo

O candidato a prefeito de Nossa Senhora das Dores, João Marcelo Montarroyos Leite (AGIR) teve a candidatura indeferida, ontem, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ex-petista, o fidalgo não comprovou ter se filiado à nova legenda seis meses antes das eleições de outubro. Em 2022, o ex-deputado João Marcelo também não conseguiu disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa porque foi condenado por omissão de despesas e da superação do teto de gastos com a locação de automóveis quando era prefeito de Nossa Senhora das Dores, entre 2015 e 2016. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Diário de Aracaju, em 29 de outubro de 1923.

