Eleitores confundem os partidos com uma sopa de letrinhas

Por Adiberto de Souza *

A Justiça deve decidir, mês que vem, se autoriza as candidaturas avulsas. Deve ser para estancar a permanente criação de novos partidos. Ora, não bastasse as 29 legendas devidamente legalizados no Brasil, outros 20 pedidos de registros de siglas tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Tem agremiações pra todo gosto: “Partido Político Animais”, “do Nacional Indígena”, “do Militar Brasileiro”, “das Sete Causas”, “Carismático Social”, etcétera e tal. Para se ter uma ideia, mais de duas dezenas de partidos têm representação no Congresso Nacional. É um número exagerado. Segundo o professor César Zucco, da Fundação Getúlio Vargas, estas mais de duas dezenas de legendas representam apenas dois grupos: um de centro-direita, composto pelo chamado “centrão”, além de PP, PSDB e MDB, e outro de centro-esquerda, formado por partidos como PT, PC do B e PDT. Na verdade, quando se dispõem a criar partidos, os políticos estão pensando apenas neles. Querem ter as próprias legendas para competir em eleições, além de poder controlar os recursos partidários. Ao eleitor, resta quebrar a cabeça para escolher em qual sigla votar, e ter cuidado para não se engasgar com essa indigesta sopa de letrinhas. Misericórdia!

Terreiro ameaçado

Terreiro mais antigo da nação Ketu em Sergipe, o Ilê Axé Odé Bamirê Obá Fanidê corre o risco de perder metade do seu terreno. Reportagem assinada pelo coleguinha Wendel Carmo no site Carta Capital revela que uma liminar concedida pela juíza Viviane Cavalcante determina que a comunidade entregue o espaço a um vizinho que diz ter direito à área. A matéria também informa que o terreiro localizado em São Cristóvão é considerado a casa-matriz no estado do candomblé Ketu, de onde se irradiaram incontáveis outras casas de santo, formando uma vasta árvore genealógica de fé e tradição no estado. Só Jesus na causa!

Ariando a fivela

Os festejos juninos que se avizinham vão aproximar os políticos dos eleitores. Os pré-candidatos nas eleições de 2026 aproveitarão o período para conferir o tamanho do curral eleitoral e assuntar sobre a popularidade dos prováveis adversários. Portanto, a partir de 1º de junho, político será figurinha fácil em festas como o Arraiá do Povo, Forró Caju, Forró Siri, São Pedro de Capela e São João da Areia Branca. Para os políticos, o importante é ariar as fivelas no agarradinho do forrobodó e degustar pratos típicos, na esperança de conseguir votos, muitos votos no próximo ano. Creindeuspai!

Vota contra

A maioria dos eleitores não vota em candidatos financiados pelas indústrias do fumo, de armas, álcool e agrotóxicos. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, 92% dos entrevistados responderam que não apoiam candidatos que recebam recursos de indústrias de armas. Em seguida, aparecem as empresas de tabaco e de álcool (89% cada) e agrotóxico (82%), bancário (58%) e automobilístico (53%). Aff Maria!

Festas brasilienses

A presença de gestores municipais e vereadores sergipanos em Brasília para participar da Marcha dos Prefeitos virou concorridas festas. Na última terça-feira, o senador Rogério Carvalho (PT) reuniu os conterrâneos numa animada confraternização. A todos e todas, o petista prometeu ajudar com emendas e apoio político. Já ontem, foi a vez de o governador Fábio Mitidieri (PSD) reunir na noite brasiliense prefeitos, prefeitas e vereadores num concorrido comes e bebes. O pessedista e a primeira dama Érica debulharam elogios à gestão estadual. Deputados, ministro e senadores sergipanos prestigiaram as duas animadas confraternizações, que bem poderiam ter ocorrido aqui na terrinha. Marminino!

Alese no interior

A cidade de Simão Dias abriga, nesta quinta-feira, a sessão itinerante da Assembleia. Será uma sessão ordinária igual às realizadas em Aracaju, com livre acesso a todos os segmentos da sociedade simãodiense. Os trabalhos parlamentares serão transmitidos ao vivo pela TV Alese e terão a cobertura da Agência de Notícias da Assembleia. O objetivo de instalar o plenário do Legislativo no interior é aproximar ainda mais os deputados da população, proporcionando uma interação entre os cidadãos e seus representantes. A última sessão itinerante aconteceu na cidade ribeirinha de Propriá. Ah, bom!

Saia justa

O vereador José Carlos Andrade (MDB), popularmente conhecido por “Bebe Água”, provocou fortes reações contra ele após ter afirmado na Câmara Municipal de Capela (SE) que “quanto mais apanha, mais a mulher gosta do homem”. O parlamentar se referia à forma como alguns políticos tratam os aliados. Segundo o emedebista, “na política quem mais maltrata é que é beneficiado”. Nem precisa dizer que as quatro vereadoras capelenses presentes à sessão reagiram firmemente contra a infeliz declaração de “Bebe Água”, que ficou na maior saia justa. Home vôte!

Buscando parceria

A prefeita Emília Corrêa (PL) visitou, ontem, a sede da empresa Iguá em Aracaju para discutir futuras parcerias. A reunião da prefeita com Fernando Vieira, diretor da empresa responsável pela gestão do saneamento na capital sergipana, serviu para “alinhar ações, buscar soluções e garantir que os serviços prestados pela concessionária sejam cada vez mais ágeis e eficientes para a nossa cidade”. A prefeita disse a Fernando Vieira que o objetivo da administração municipal é unir forças “para que Aracaju avance com mais qualidade de vida e respeito ao cidadão”. Então, tá!

Pesquisa festejada

E o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), festejou o resultado da consulta de intenção de votos feita pelo Instituto IDPS Pesquisas e Serviços. O pedetista aparece na 1ª colocação com 14,7% entre os pré-candidatos para o Senado em 2026, estando à frente dos também governistas André Moura (11,4%) e Alessandro Vieira (10,7%). “Me sinto feliz com o resultado de mais uma pesquisa para a disputa ao Senado, que aponta nosso nome de forma positiva”, escreveu Nogueira. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 4 deste mês, tendo ouvido 1.101 entrevistados em 60 dos 75 municípios sergipanos. A margem de erro de é de 4 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Arre égua!

Noite de autógrafos

O desembargador federal Vladimir Souza Carvalho promoveu uma noite de autógrafos, ontem, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabaiana. “Crônicas da minha infância” reúne 136 bem elaborados textos, todos relacionados à tenra idade do magistrado itabaianense. Dono de uma escrita cativante, doutor Vladimir tem vários livros publicados sobre direito, folclore, contos, poesias e história de Itabaiana. Presente ao evento, o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) disse que “além de um notável magistrado, Vladimir é um amante da cultura e da história do nosso município”. O intelectual desembargador ocupa a cadeira de número 25 da Academia Sergipana de Letras. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 25 de dezembro de 1946.

* É editor do Portal Destaquenotícias