Eleitores vão decidir entre ele ou ela quem governará Aracaju

Por Adiberto de Souza *

As mulheres são maioria entre os eleitores de Aracaju, mas na disputa eleitoral essa diferença numérica tem pouco ou nenhum valor. Portanto, o resultado das eleições agora no 2º turno vai depender das campanhas dos prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL), além das adesões que já começaram a ocorrer. Ontem, o Psol decidiu orientar o “voto crítico” no pedetista ou simplesmente votar nulo. Os psolistas afirmam que as críticas à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) estão mantidas, “mas não devemos permitir que o partido de Bolsonaro assuma a Prefeitura de Aracaju”. O PT também decide hoje como se comportará agora no 2º turno, devendo o União Brasil fazer o mesmo amanhã. Claro que a orientação partidária não é seguida pela maioria dos que votaram nesse ou naquela postulante, porém a candidatura que receber menos apoio passará a imagem de isolamento, o que é horrível nesta fase da disputa quando todo apoio é bem-vindo. Aff Maria!

Emília é “murista”

Caso os grupos políticos derrotados em Aracaju no 1º turno sigam a oposição de “murista” adotada pela prefeiturável Emília Corrêa (PL), em 2020, a fidalga perderá muito apoio agra no 2º turno. Aliás, em 2018 a candidata também ficou em cima do muro na segunda fase das eleições. Há quatro anos, para justificar sua posição de não votar em ninguém, Emília disse que “não apoiar o que está posto hoje, revela posicionamento, inclusive até mais ousado, pois fica evidente que não teremos vantagens políticas. Portanto, manterei o meu critério”. Espia, pra ela!

Memorial dos Náufragos

Como perguntar não ofende: alguém sabe dizer quando o governo de Sergipe vai iniciar as obras do Memorial dos Náufragos. O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) deixou o projeto do prédio pronto para ser tocado pelo sucessor, porém ninguém mais falou no assunto. Previsto para a Orla Sul de Aracaju, o Memorial visa relembrar os naufrágios de três navios torpedeados na costa sergipana e que culminaram com a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial. No dia 15 de agosto de 1942, um submarino alemão torpedeou os navios mercantes Baependi, Araraquara e Anibal Benévolo, matando 607 pessoas no litoral do estado. Segundo Belivaldo, além do resgate deste importante acontecimento da história de Sergipe e do Brasil, o Memorial dos Náufragos fomentará ainda mais o potencial turístico da região. Ah, bom!

Líder não libera

A jornalista Rita Oliveira publicou no site RO Acontece que o governador Fábio Mitidieri (PSD) afirmou “que respeita a decisão de um aliado votar em quem quiser nas eleições, mas destaca a importância de todos estarem no mesmo barco pelo fato do pleito 2026 passar por 2024. Ressaltou que vai tentar convencer o apoio a Luiz Roberto no 2º turno, mas se não conseguir não terá mágoa”. Ora, foi justamente pela falta de liderança de Mitidieri que os governistas de Aracaju se dividiram em três grupos e o resultado foi quase a vitória no da oposicionista Emília Corrêa (PL) já no 1º turno. Creindeuspai!

Chegando junto

Os PSB e Republicanos anunciaram, ontem, apoio ao candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Aliás, esta adesão já era esperada, pois os três partidos fazem parte da base governista e praticamente se mantiveram alinhados no 1º turno das eleições. Satisfeito, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) lembrou aos pessebistas e republicanos que “a vitória de Luiz, é a vitória da ética, do trabalho e deste projeto que transformou Aracaju em uma cidade melhor para todos”. Principal liderança do PSB em Sergipe, o vice-governador Zezinho Sobral prestigiou a reunião. Então, tá!

Intolerância religiosa

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se esparramam por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. É comum ouvir pais e mães de santo se queixarem de vizinhos, que movem paus e pedras para silenciar os atabaques e cânticos dos terreiros de candomblé, num claro desrespeito às diferenças religiosas. A disposição dos denunciantes em tornar público as perseguições ao culto afro servem para atestar como ainda é forte a intolerância religiosa. E isso acontece apesar de a Constituição estabelecer ser o Brasil um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Conversa mole pra boi dormir!

Cuia de votos

O jornalista Cláudio Nunes escreveu em seu blog, publicado no site Infonet, os nomes de alguns candidatos a vereador por Aracaju que só conseguiram uma cuia de votos. “Gordinho do Povo, que tem milhares de seguidores no Instagram, teve apenas 1.708 votos. O ex-deputado Gilmar Carvalho minguados 329 votos”, frisa. Também cita os 497 votos dados à candidata Gleice Queiroz, e os 467 sufrágios obtidos pela cantora Amorosa. “E o professor Ludwig, adorador de Bolsonaro na frente do quartel do 28º BC? 473 votos. Delegado Paulo Márcio, 114”, escreve Cláudio. Pior do que estes suplicantes só o candidato a prefeito de Aracaju, Felipe Vilanova (PCO), que teve apenas 84 votos. Assim também já é demais também!

UFS admite erro

A Universidade Federal de Sergipe reconheceu que burlou o sistema de cotas raciais em concursos públicos e deixou de aprovar 41 candidatos negros como professores efetivos de 2014 a 2019. A UFS firmou um acordo judicial com o Ministério Público Federal, que está em análise pela Justiça. “A atuação da universidade causou um prejuízo grave à concretização da ação afirmativa de cotas raciais, já que a instituição de ensino deixou de reservar 41 vagas aos candidatos negros nos editais publicados no período compreendido entre 2014 e 2019”, escreveu a procuradora Martha Carvalho quando processou a UFS. Misericórdia!

Braços cruzados

Para protestar contra a política educacional do Governo Mitidieri e cobrar o atendimento das reivindicações da categoria, os professores da rede estadual vão cruzar os braços nas próximas terça, quarta e quinta. A paralisação foi aprovada pela unanimidade da assembleia, tendo os educadores expressado a insatisfação com a falta de diálogo e atenção às pautas apresentadas ao governo. Também ontem, a categoria foi à Assembleia e ao Tribunal de Justiça pedir aos deputados e desembargadores que atuem com sensibilidade diante da situação do magistério. Home vôte!

Livres para voar

A Polícia Rodoviária Federal resgatou 27 passarinhos que estavam sendo transportados em um caminhão pela BR-101, trecho do município sergipano de São Cristóvão. As aves estavam confinadas em espaço insuficiente, o que resultou em ferimentos e condições precárias de saúde. Como não possuía documentação ambiental exigida para o transporte dos pássaros, o motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e vai responder na Justiça pelo crime ambiental. Após se recuperarem dos maus-tratos, os passarinhos voltarão a voar livremente. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 2 de dezembro de 1933.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias