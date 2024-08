Em Aracaju, políticos fazem acordos e o povo paga a conta

Por Adiberto de Souza *

Os aracajuanos vão pagar a conta do acordo político feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) com o nanico partido Solidariedade. Satisfeito com a adesão da legenda ao seu candidato majoritário Luiz Roberto (PDT), o gestor pedetista acaba de nomear Valadares Filho (SD) na Secretaria Municipal de Governo. Vavazinho renunciou a uma sinecura na Secretaria-Geral da Presidência da República de olho na vaga de vice na chapa de Luiz Roberto. Como o senador Laércio Oliveira (PP) e outros governistas refutaram tal possibilidade, Valadares recuou, porém manteve o apoio do Solidariedade ao candidato de Edvaldo. Resultado: ganhou como prêmio um cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Aracaju. Para aboletar o novo aliado político na administração municipal, o prefeito transferiu o secretário de Governo, Hallison Sousa, para a Secretaria da Secretaria da Articulação Política e Relações Institucionais. Tudo bem, tudo certo se o “pagamento” pela adesão política não saísse do bolso do contribuinte que, aliás, nem foi consultado se concorda em custear estravagantes arrumações. Como seria bom se os políticos respeitassem os cidadãos e cidadãs, que sustentam a máquina pública pagando impostos escorchantes. Home vôte!

Pediu penico

Agoniada com a forte reação dos bolsonaristas de Aracaju contra a sua candidatura, a postulante a prefeita Emília Corrêa (PL) pediu socorro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Graças à intermediação do deputado federal Rodrigo Valadares (União), a fidalga conseguiu que o capitão de pijama gravasse um vídeo apoiando a sua candidatura. Amigo de Bolsonaro tal qual Rodrigo, o advogado João Fontes (PL) tentou impedir a gravação, contudo o ex-presidente explicou que seria complicado recusar publicamente o apoio à uma candidata do PL. Isso não quer dizer, no entanto, que os bolsonaristas raiz, como o deputado estadual Luizão Dona Trampi, vão pedir votos para Emília. Misericórdia!

Desinformação vigiada

Os eleitores vão poder denunciar casos de desinformação durante a campanha que se avizinhas. A Justiça Eleitoral disponibilizará o número telefônico 1491, pelo qual o cidadão poderá denunciar qualquer tipo de desinformação que tiver presenciado. A ligação é gratuita. Ao receber a denúncia, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia encaminhará o caso à Polícia Federal ou ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para as providências cabíveis. O serviço começa a funcionar nesta quarta-feira. Maravilha!

Parada Gay

A 23ª edição da Parada LGBTQIA+ de Aracaju acontecerá no próximo domingo. A festa está sendo organizada pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Sergipe. O tema da Parada deste ano será “Família é quem respeita você”. Presença garantida no evento, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) está convidando a todos para irem às ruas de Aracaju “reforçar a existência de nossas famílias e defender os nossos direitos”. A Parada Gay 2024 terá como palco a bela Orla de Atalaia. Participe!

Ausências notadas

O governador Fábio Mitidieri (PSD) inaugurou, ontem, a reforma física da Casa de Cultura Sílvio Romero, na cidade de Lagarto. O evento foi prestigiado por intelectuais lagartenses e pela família Reis. Chamou a atenção dos curiosos as ausências da prefeita Hilda Ribeiro, do esposo dela, deputado federal Gustinho Ribeiro, e da mãe dele, deputada estadual Áurea Ribeiro, todos do Republicanos. Comenta-se em Lagarto que a família Ribeiro ainda não engoliu o apoio de Mitidieri ao candidato a prefeito Sérgio Reis (PSD). Arre égua!

Espécie rara

Quase quatro anos após o lançamento da cédula de R$ 200 pelo Banco Central, os números mostram que a adesão da última representante da família do Real não foi como o imaginado. Atualmente, apenas 1,9% das cédulas em circulação no país são as estampadas com o lobo-guará. Certamente, essa espécie rara vai dar as caras na campanha eleitoral que se avizinha. Em 2022, muitos chefes políticos andaram pelo interior de Sergipe distribuindo lobo-guará em troca de votos. Cruz, credo!

Tática evangélica

Não fragmentação de votos. O jornal O Globo publicou que está é a estratégia evangélica para eleger representantes das diferentes denominações nas câmaras municipais. Segundo a orientação da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, cada denominação investe no número de candidatos que acredita eleger, focando de preferência em uma candidatura como “carro-chefe”. Há um perfil que é exigido dos candidatos: além da cega obediência ao seu líder maior, devem defender intransigentemente as bandeiras conservadoras. Creindeuspai!

Projetos na pauta

A Assembleia vai apreciar Projetos de Lei na sessão plenária desta quarta-feira. De acordo com o presidente do Legislativo, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), haverá reuniões nas comissões temáticas, devendo os projetos ali apreciados serem levados em seguida ao plenário para a votação. Na sessão de ontem no Parlamento apenas quatro deputados fizeram uso da palavra na tribuna. Até as eleições de outubro, os trabalhos legislativos não serão tão atrativos, pois os parlamentares estão envolvidos com a campanha eleitoral. Ah, bom!

Paralização proibida

O Tribunal de Justiça de Sergipe determinou a suspensão da paralisação dos professores da rede estadual, agendada para ocorrer hoje e amanhã. O movimento paredista visa protestar contra o que a categoria diz ser falta de diálogo do governo. De acordo com a entidade, desde junho que os educadores tentam sem sucesso retomarem as discussões salariais com o Executivo sergipano. O descumprimento por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da decisão proferida pelo TJ acarretará em uma multa diária de R$ 60 mil. Aff Maria!

Noite de autógrafos

Bancos dos Réus é o título do livro que a escritora gaúcha Sandra Eliana Radin estará lançando em Aracaju, na próxima sexta-feira. A autora é mestre em Educação, estudiosa da Psicologia Analítica e da Mitologia Grega, foco no feminino. O romance de Sandra Radin é um drama psicológico imerso num mistério e preso nas dores e cicatrizes tatuadas no corpo e na alma da protagonista. A sessão de autógrafos acontecerá, das 17h às 19h, no Sebo Xique, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, imediações do Shopping Jardins. Prestigie!

Trocou de penas

De um bebinho, ao saber que o radialista e ex-deputado Gilmar Carvalho é candidato a vereador de Aracaju pelo PSDB: “Menino, quer dizer que o outrora barulhento cancão se transformou num silencioso tucano? Isso é o que se pode se chamar metamorfose ambulante”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário d Manhã, em 24 de dezembro de 1918.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias